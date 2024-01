Meinung: Die Anbringung von AirTags an Ihren Kindern könnte deren Lebensqualität verbessern

Kara Alaimo

Auf den ersten Blick erscheint es unheimlich, ein Produkt, das laut Apple nicht für Menschen oder Haustiere gedacht ist, zur Überwachung unserer Kinder einzusetzen. Aber die Verwendung dieser und ähnlicher Technologien auf diese Weise und mit dem Einverständnis der Kinder könnte sie tatsächlich vor weitaus gefährlicheren Formen der Technologie schützen - und ihnen die Unabhängigkeit geben, die sie brauchen, um eine glückliche Kindheit zu haben und die Fähigkeiten zu erlernen, die sie als Erwachsene brauchen werden. Darüber hinaus könnten die Gespräche, die im Rahmen dieses Prozesses notwendig sind, einen besseren und weniger unangenehmen Dialog zwischen Eltern und Kindern über Technologie, Sicherheit, Freiheit und Verantwortung normalisieren.

Hier etwas Kontext. Kinder, die zu den so genannten Digital Natives" gehören, gehen seltener ohne ihre Eltern aus als Kinder früherer Generationen, schreibt Jean Twenge iniGen: Why Today's Super-Connected Kids Are Growing Up Less Rebellious, More Tolerant, Less Happy - And Completely Unprepared for Adulthood". Die Wahrscheinlichkeit, dass sie nach Abschluss der Highschool einen Führerschein haben, ist geringer als bei ihren Vorgängern aus den Boomer-Jahren, und die Wahrscheinlichkeit, dass sie arbeiten, ist ebenfalls geringer.

Kinder, die zwischen 1995 und 2012 geboren wurden, verbringen auch eine Stunde weniger Zeit pro Tag mit Freunden als frühe Millennials und Mitglieder der Generation X in ihrem Alter. "Eine Stunde pro Tag, die weniger mit Freunden verbracht wird, ist eine Stunde pro Tag, die weniger damit verbracht wird, soziale Fähigkeiten zu entwickeln, Beziehungen auszuhandeln und Emotionen zu steuern", schreibt Twenge.

Stattdessen verbringt diese Generation mehr Zeit allein - und die verbringen sie natürlich oft in den sozialen Medien. In meinem demnächst erscheinenden Buch "Over the Influence: Why Social Media is Toxic for Women and Girls - And How We Can Take it Back" (Warum soziale Medien für Frauen und Mädchen giftig sind - und wie wir sie zurückerobern können) argumentiere ich, dass Eltern zwar glauben mögen, ihre Kinder seien zu Hause sicherer als in der Außenwelt, dass sie aber in ihren Zimmern am Telefon oft in viel größerer Gefahr sind, als wenn sie sich draußen mit ihren Freunden treffen dürften.

In den sozialen Medien können Kinder zum Beispiel leicht in Gemeinschaften geraten, die Inhalte wie Essstörungen und sogar Selbstmord propagieren. Sie können zur Zielscheibe von "Sextortonisten" werden - Menschen, die sich als Freund oder Freundin ausgeben, sie überreden, ein anzügliches Bild zu teilen, und dann damit drohen, es öffentlich zu veröffentlichen, falls sie sich nicht auf weitere Online-Sexhandlungen einlassen. Oder sie können sich einfach in dem Gedanken verfangen, dass ihr Leben zu Hause nicht mit den gefilterten, verherrlichten Bildern übereinstimmt, die ihre Freunde posten.

All dies kann erklären, warum, wie Twenge hervorhebt, Kinder heute unter einem höheren Maß an Angst, Depression und Selbstmord leiden. Und natürlich verpassen sie wichtige Fähigkeiten - Arbeiten, Autofahren, Beziehungen zu anderen Menschen pflegen -, die für ihren späteren Erfolg entscheidend sein werden.

Die gängige Meinung scheint zu sein, dass Kinder ihre Zeit in den sozialen Medien verbringen wollen . Doch als Danah Boyd junge Menschen befragte, stellte sie fest, dass das Gegenteil der Fall ist. "Die Jugendlichen sagten mir immer wieder, dass sie sich viel lieber persönlich treffen würden, aber die Hektik und der enge Zeitplan ihres Alltags, ihre mangelnde körperliche Mobilität und die Ängste ihrer Eltern haben solche persönlichen Interaktionen zunehmend unmöglich gemacht", schreibt Boyd in "It's Complicated: The Social Lives of Networked Teens".

Aber der Gedanke, Kinder unbeaufsichtigt zu lassen, macht viele Eltern - mich eingeschlossen - nervös.

"Wir sind alle mit dem theoretischen weißen Lieferwagen aufgewachsen, der mit dem Kerl mit der Pilotenbrille und dem Schnurrbart vorfährt, und die Seitentür öffnet sich und wir werden von einer Straßenecke weggezogen", sagte John Bischoff, Leiter der Abteilung für vermisste Kinder des National Center for Missing & Exploited Children, gegenüber der Washington Post. "Statistisch gesehen ist es sehr selten, dass so etwas passiert, aber es kommt trotzdem vor."

Hier kommen Produkte ins Spiel, mit denen wir unsere Kinder verfolgen können. Wenn wir einem Kind ein solches Produkt anlegen, können wir ihm mehr Freiheit geben, die Welt auf eigene Faust zu erkunden, und den Eltern die Gewissheit geben, dass sie in der Regel wissen, wo es ist (es sei denn, die Produkte funktionieren nicht oder die Kinder entfernen sie! Dies ist eine gute Möglichkeit für Kinder in der Mittelstufe, die unbeaufsichtigt mit ihren Freunden abhängen wollen. Auch für Eltern von jüngeren Kindern mit Autismus, die sich häufig von ihren Bezugspersonen entfernen, kann dies ein besonders hilfreiches Instrument sein.

Erhalten Sie unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter

Melden Sie sich für den Newsletter von CNN Opinion an

Folgen Sie uns auf Twitter und Facebook

Ich bin der Meinung, dass Kinder darüber informiert werden sollten, wenn sie getrackt werden. Dies ist ein wichtiger Anstoß für eine offenere Kommunikation zwischen Eltern und Kindern über Freiheit und Unabhängigkeit, Technologie, Regeln und Grenzen - die natürlich erweitert werden sollte, wenn Kinder älter werden. Gespräche darüber, wie Tracker zum Guten (z. B. zum Auffinden von verlorenem Gepäck) oder zum Schlechten (z. B. zum Stalken von Personen) eingesetzt werden können, wären auch eine Gelegenheit, das Bewusstsein der Kinder für die komplizierte Natur der Technologie und unsere Notwendigkeit, wachsam zu bleiben, um uns vor ihren Gefahren und Schattenseiten zu schützen, zu verbessern.

Natürlich gibt es viele Möglichkeiten, wie diese Geräte auch für schändliche Zwecke verwendet werden können - zum Beispiel, wenn jemand anderes ein solches Gerät an Ihrem Kind anbringt. Letztes Jahr kündigte Apple an, eine Software einzuf ühren, mit der die Menschen besser erkennen können, wenn sie von AirTags verfolgt werden, von denen sie nichts wissen. Aber das würde nicht funktionieren, wenn die Person kein Telefon hätte. Deshalb sollten die Tracker auch regelmäßig vibrieren, damit die Person schnell merkt, wenn sie an einer Person oder in deren Sachen angebracht sind.

Peilsender sind keine Ausfallsicherung, denn es kann nicht garantiert werden, dass sie funktionieren, aber insbesondere in bewohnten Gebieten sind sie eine Möglichkeit, den Eltern zusätzliche Sicherheit zu geben, damit unsere Kinder die Welt auf eigene Faust erkunden können, wenn sie erwachsen werden. Das macht sie nicht nur glücklicher, sondern könnte sie auch sicherer machen, als sie es zu Hause wären. Ich bin froh, dass es dafür eine App gibt.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com