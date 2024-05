Meinung: Der Standpunkt von RFK Jr. schürt die anhaltende Diskussion über Brainworms

In einer eidesstattlichen Erklärung aus dem Jahr 2012 während seines Scheidungsverfahrens wurden einige von Kennedys gesundheitlichen Problemen enthüllt. Obwohl seine Kampagne sich weigerte, seine medizinischen Unterlagen weiterzugeben, lieferte Kennedy der New York Times und im Podcast "Pushing the Limits with Brian Shapiro" zusätzliche Details. Er erwähnte, dass er sich von dem durch einen Parasiten verursachten Hirnnebel und Gedächtnisverlust erholt habe, sowie von einer Quecksilbervergiftung, die angeblich zur gleichen Zeit aufgetreten sei. Sein Sprecher wies jedoch die Frage zurück, ob diese gesundheitlichen Probleme seine Eignung für das Präsidentenamt beeinträchtigen könnten.

Die beiden Präsidentschaftskandidaten haben in diesem Wahlzyklus keine ausführlichen Gesundheitsakten veröffentlicht. In einer sechsseitigen Zusammenfassung des Weißen Hauses vom Februar hieß es jedoch, Biden sei "fit for duty". Trumps Arzt veröffentlichte im November eine dreiteilige Erklärung, in der er behauptete, er befinde sich bei "ausgezeichneter Gesundheit".

Viele Menschen halten diese Informationen für unzureichend. Eine beträchtliche Mehrheit der Wähler ist der Meinung, dass sowohl Biden als auch Trump zu alt für eine weitere Amtszeit sind, und es besteht immer die Sorge, dass die Ärzte, die diese Erklärungen abgeben, mehr daran interessiert sind, das Image des Kandidaten aufrechtzuerhalten, als ihren tatsächlichen Gesundheitszustand offen zu diskutieren.

Es gibt zwar keine verfassungsrechtliche Vorschrift, die die Offenlegung der Gesundheitsdaten eines Kandidaten vorschreibt, doch haben die Kandidaten in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts einen Präzedenzfall geschaffen, in dem sie mehr Transparenz in Bezug auf ihre medizinische Vorgeschichte zeigen. Dies ist ein positiver Schritt, den die potenziellen Präsidentschaftskandidaten für 2024 fortsetzen sollten.

Der Druck, diese Informationen zu veröffentlichen, ist auch von früheren Präsidenten ausgegangen, die ihren Gesundheitszustand verschwiegen haben. Präsident Chester A. Arthur verheimlichte bei seiner Nominierung 1884 seine Nierenerkrankung. Präsident Woodrow Wilson erlitt 1919 einen schwächenden Schlaganfall, der ihn für den Rest seiner Amtszeit beeinträchtigte. Präsident Franklin Roosevelt verheimlichte seine schweren Herzprobleme, die von Dr. Frank Lahey untersucht wurden, der ihm voraussagte, dass er eine weitere Amtszeit nicht überleben würde. Im Jahr 1944 verschwieg Präsident Dwight Eisenhower die Schwere seines Herzinfarkts. Diese und andere Beispiele zeigen, wie wichtig ein offener Umgang mit der Gesundheit der Kandidaten ist.

Wenn Kandidaten in der Vergangenheit gezwungen waren, ihre gesundheitlichen Probleme öffentlich anzusprechen, führte dies häufig zu Skandalen und Kontroversen. Dies war der Fall bei Senator Thomas Eagleton, der 1972 als Partner von Senator George McGovern kandidierte. Die Enthüllung, dass sich Eagleton wegen Depressionen einer Schocktherapie unterzogen hatte, veranlasste ihn, sich aus dem Rennen zurückzuziehen.

Im Gegensatz dazu stellten 1976 fast alle Kandidaten den Journalisten freiwillig Zusammenfassungen ihrer Krankengeschichte zur Verfügung. Eine Ausnahme bildete der unabhängige Kandidat Eugene McCarthy, der die Ansicht vertrat, dass Präsidenten aufgrund ihrer Leistungen, ihrer Ansichten zu bestimmten Themen und ihrer Programme gewählt werden sollten und nicht aufgrund ihres privaten Gesundheitszustands.

Was hat sich seither geändert? Vor dem 20. Jahrhundert dominierte die Geheimhaltung die amerikanische Politik, insbesondere während des Kalten Krieges. Die Bewegung für Offenlegung und Transparenz gewann an Schwung und wurde in den 1960er und 1970er Jahren zu einer wichtigen gesellschaftlichen Norm in Amerika.

1992 warb der demokratische Kandidat Paul Tsongas, ein ehemaliger Senator aus Massachusetts, für mehr Transparenz. Ein Jahrzehnt zuvor hatte er einen Knoten in seiner Leiste entdeckt und schließlich die Diagnose eines Non-Hodgkin-Lymphoms erhalten. Zum Zeitpunkt seiner Präsidentschaftskandidatur bestätigten die Ärzte jedoch, dass er krebsfrei war. Tsongas demonstrierte seine Fitness während der Vorwahlen, indem seine Kampagne ein Video von ihm beim Schwimmen veröffentlichte. Obwohl er den Wahlkampf aufgab, weil er Bill Clinton nicht besiegen konnte, gab Tsongas später im Dezember bekannt, dass er eine Krebsgeschwulst in seinem Unterleib hatte. Unter den Wählern kamen Bedenken über die möglichen Auswirkungen seines Gesundheitszustands auf, wenn er gewählt worden wäre.

Gesundheitliche Bedenken sind bei Präsidentschaftswahlen nach wie vor ein Diskussionsthema. Im Jahr 2008 gab es Fragen zur Hautkrebserkrankung des republikanischen Kandidaten John McCain, und 2016 kursierten Gerüchte über den Gesundheitszustand von Hillary Clinton, als sie in einem Lieferwagen stürzte (ihr Arzt hatte wenige Tage zuvor eine Lungenentzündung diagnostiziert, was als Kombination aus dieser Krankheit, Dehydrierung und Überhitzung gewertet wurde).

Entscheidend ist, ob der Gesundheitszustand eines Kandidaten seine Fähigkeit zu regieren beeinträchtigen könnte. Wie der Arzt Jacob Appel von der Mt. Sinai Medical School argumentiert hat, geht es nicht darum, ob ein Kandidat ein Gesundheitsproblem hat, sondern darum, ob dieser Zustand seine Führungsqualitäten beeinträchtigen könnte.

Wenn Politiker offen über ihre Gesundheitsprobleme sprechen, kann dies dazu beitragen, das Stigma, das persönliche medizinische Probleme umgibt, zu verringern. Es ist ganz natürlich, dass jeder Mensch irgendwelche gesundheitlichen Probleme hat, und es gibt keinen Grund, sich dafür zu schämen. Indem sie über ihren Gesundheitszustand offen sprechen, können die Bewerber ein Beispiel für eine andere Einstellung geben.

Außerdem ist es in einer Zeit, in der es viele irreführende Informationen gibt, wichtig, genaue Angaben zu machen. Da Gerüchte und falsche Darstellungen im Internet weit verbreitet sind, kann eine klare Ansage mit der Wahrheit helfen, dieses Problem einzudämmen.

Gesundheitsfragen sind eine Sache, die in unserem Zeitalter der Polarisierung und gesellschaftlichen Spaltung alle vereint, unabhängig von Wohlstand, Macht oder Rasse. Kandidaten, die für das höchste politische Amt kandidieren, sollten offen und ehrlich über ihre medizinische Vorgeschichte sprechen. Diese Taktik könnte unsere Demokratie nur stärken.

Quelle: edition.cnn.com