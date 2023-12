Meinung: Der Oberste Gerichtshof könnte einen Sieg Trumps praktisch unmöglich machen

Und obwohl sich in den zehn Monaten bis zum Wahltag noch viel ändern kann, kann man davon ausgehen, dass sich die verbleibenden 40 Bundesstaaten und der District of Columbia in einem möglichen Rückkampf zwischen Präsident Joe Biden und seinem 2020 besiegten republikanischen Gegner, dem ehemaligen Präsidenten Donald Trump, in rote oder blaue Lager aufteilen werden.

Ein Joker ist, ob Trump für die Wahl 2024 als nicht wählbar eingestuft wird. Wenn die Gerichte dies zulassen, könnten die Swing States sogar noch mehr Einfluss darauf nehmen, wer 2024 die Präsidentschaft gewinnt, da es in diesen Swing States insgesamt 68 Wahlmänner gibt, deren Staatssekretäre von Demokraten gewählt oder von einem demokratischen Gouverneur ernannt wurden und die in der Lage sein könnten, darüber zu entscheiden, ob Trumps Name von den Wahlzetteln gestrichen wird. Das sind 538 Wahlmännerstimmen, für die eine Mehrheit von 270 Stimmen erforderlich ist, um die Präsidentschaft zu gewinnen.

Mit der Entscheidung der Staatssekretärin von Maine, Shenna Bellows, vom Donnerstag, Trump von den Wahlzetteln in ihrem Bundesstaat auszuschließen, ist das Thema zu einer Frage von großer nationaler Bedeutung geworden. Bellows, die oberste Wahlbeamtin des Bundesstaates Maine und eine Demokratin, die von der Legislative des Bundesstaates in ihr Amt gewählt wurde, begründete ihre Entscheidung mit Trumps Verhalten am 6. Januar 2021, als er versuchte, die Bestätigung von Bidens Wahlsieg 2020 durch den Kongress zu verhindern - einschließlich des Angriffs auf das Kapitol an diesem Tag durch die Anhänger des damaligen Präsidenten. Bellows strich Trump von den Vorwahlen des Bundesstaates für 2024 und berief sich dabei auf das im 14. Die Entscheidung von Bellows wird jedoch zurückgestellt, bis der Superior Court von Maine - ein Gericht der ersten Instanz - eine Entscheidung getroffen hat.

Der Schritt von Maine erfolgte 9 Tage, nachdem der Oberste Gerichtshof von Colorado Trump von den Wahlzetteln für das Jahr 2024 gestrichen hatte, wobei er sich in seiner 4:3-Entscheidung auf ähnliche Bedenken bezüglich des "Aufstandsverbots" im 14. Wie die New York Times berichtet, plant die Trump-Kampagne, beide Entscheidungen bereits am Dienstag anzufechten. In Maine werden Trumps Anwälte die Entscheidung vor einem staatlichen Gericht anfechten, während die Entscheidung in Colorado vor dem Obersten Gerichtshof der USA angefochten wird.

Colorado und Maine sind nicht die einzigen Bundesstaaten, die Maßnahmen erwogen haben, um Trump von den Wahlzetteln für 2024 zu streichen. Michigan und Minnesota lehnten entsprechende Anträge ab. Und obwohl es in Kalifornien keine formelle gerichtliche Anfechtung gab, hat der oberste Wahlleiter des Bundesstaates vor kurzem beschlossen, Trump trotz des politischen Drucks, ihn zu streichen, auf der Liste der zugelassenen Kandidaten für die GOP-Vorwahlen des Bundesstaates zu belassen. Auch in Arizona und New Hampshire hat Trump die Anfechtung der Wahlzulassung überstanden, während der Ausgang eines Verfahrens in Oregon noch aussteht.

Aufgrund dieser Vielzahl von Klagen und der Tatsache, dass zwei Staaten Trump den Zugang zu den Wahlurnen verweigert haben, ist es wahrscheinlich, dass sich der Oberste Gerichtshof mit dieser Frage befassen wird. Die Richter würden dies mit dem Ziel tun, eine Art einheitlicher Standards festzulegen, an die sich die Staaten halten müssen, wenn sie versuchen, Trump von den kommenden Wahlgängen fernzuhalten - einschließlich der Frage, ob dies überhaupt erlaubt sein sollte.

Auf den ersten Blick scheint es unwahrscheinlich, dass der Oberste Gerichtshof tatsächlich entscheiden wird, dass Trump von den Wahlzetteln der einzelnen Bundesstaaten gestrichen werden kann. Zu der konservativen 6:3-Mehrheit gehören drei von Trump ernannte Richter. Und generell haben sich die Richter in den letzten Jahren nur ungern in Streitigkeiten über Wahlregeln eingemischt, weil sie der Meinung sind, dass dies in den Bereich der gewählten Beamten gehört.

Dennoch hat die Trump-Ära der Politik deutlich gemacht, dass alles passieren kann. Für den Fall, dass der Oberste Gerichtshof irgendeine Art von Maßnahmen zum Ausschluss von Trump von der Wahl zulässt - was in der Form geschehen könnte, dass er sich einfach weigert, die Klagen seiner Kampagne anzunehmen - würden die einzelnen Staatssekretäre eine überragende Bedeutung erlangen. Und genau hier kommen die 68 Wahlmännerstimmen ins Spiel.

Colorado zum Beispiel wird mit ziemlicher Sicherheit seine Wahlmännerstimmen an den demokratischen Kandidaten abgeben - 2020 schlug Biden Trump in Colorado mit 55,4 % zu 41,9 %. Wenn Trump in Colorado aus dem Rennen wäre, würde das in der praktischen Politik keine Rolle spielen.

In Bundesstaaten, deren oberste Wahlbeamte den Demokraten nahestehen, ist das jedoch überhaupt nicht der Fall. Zu den gewählten demokratischen Staatssekretären gehören Adrian Fontes in Arizona (11 Wahlmännerstimmen), Jocelyn Benson in Michigan (15 Wahlmännerstimmen), Cisco Aguilar in Nevada (6 Wahlmännerstimmen) und Elaine Marshall in North Carolina (16 Wahlmännerstimmen). In Pennsylvania (19 Wahlmännerstimmen) wurde Al Schmidtwurdevom demokratischen Gouverneur Josh Shapiro ernannt und vom Senat des Bundesstaates bestätigt (Schmidt ist ein republikanischer ehemaliger Stadtkommissar von Philadelphia, den Trump nach seiner Wahlniederlage 2020 ins Visier genommen hatte).

Zählt man eine einzige Wahlmännerstimme in Maine hinzu, die Trump zugeneigt ist, nämlich den 2. Kongressdistrikt, den er 2016 und 2020 gewonnen hat, so kommt man auf 68. Das liegt daran, dass Maine im Gegensatz zu allen anderen Bundesstaaten außer Nebraska zwei Wahlmännerstimmen auf der Grundlage der landesweiten Volksabstimmung und eine Stimme für jeden Kongressbezirk vergibt. Das ergibt vier Wahlmännerstimmen in Maine und fünf in Nebraska.

Natürlich fallen einige Wahlmännerstimmen in Swing States, in denen der oberste Wahlleiter Republikaner ist, auf insgesamt 21 Wahlmännerstimmen. Dazu gehören Georgia (16 Wahlstimmen) mit dem GOP-Außenminister Brad Raffensperger und Nebraska, wo die Demokraten gute Chancen haben, eine Wahlstimme aus dem 2. Kongressdistrikt des Cornhusker State zu gewinnen, wie es 2008 und 2020 der Fall war.In New Hampshire (4 Wahlstimmen), das Biden 2020 mit Leichtigkeit gewann, wird der Staatssekretär von der republikanischen Mehrheit im Parlament ernannt.

In Wisconsin, dem wohl wichtigsten Swing State der Nation, werden die Wahlen von der dortigen Wahlkommission beaufsichtigt. Dieses Gremium lehnte am Donnerstag einen Antrag auf Streichung Trumps von den Stimmzetteln für 2024 ab, womit sich die Frage für den Rest der Wahlsaison erledigt zu haben scheint.

Damit soll nicht behauptet werden, dass die Staatssekretäre im rein politischen Eigeninteresse ihrer Parteien handeln würden. Dennoch ist es durchaus möglich, ja sogar wahrscheinlich, dass die ehrliche Meinung dieser Spitzenwahlbeamten darüber, ob Trump auf den Präsidentschaftswahlen ihres Staates stehen sollte, natürlich den parteipolitischen Präferenzen entspricht.

Michigan ist das prominenteste Beispiel. Dort erklärte Außenministerin Benson am Mittwoch in einer Erklärung, dass das oberste Gericht des Bundesstaates zu Recht zu dem Schluss gekommen sei, dass sie nicht befugt sei, Trump auf dem kommenden republikanischen Vorwahlzettel zu verhindern. Sollte der Oberste Gerichtshof jedoch den Staatssekretären diese Befugnis zuerkennen, könnte Benson ihr eigenes berufliches Urteil ausüben und Trump disqualifizieren.

Wenn die Wahlbeamten der Bundesstaaten Trump von ihren Stimmzetteln ausschließen - nachdem sie zuvor vom Obersten Gerichtshof grünes Licht erhalten haben -, könnte es für den ehemaligen Präsidenten praktisch mathematisch unmöglich werden, eine zweite, nicht aufeinander folgende Amtszeit zu gewinnen. Ob dies tatsächlich möglich ist, könnte bald in den Händen des Obersten Gerichtshofs liegen.

