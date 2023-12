Meinung: Der Oberste Gerichtshof könnte den großen Fehler von Mitch McConnell korrigieren

Anmerkung der Redaktion: Dean Obeidallah, ein ehemaliger Rechtsanwalt, ist Gastgeber der täglichen SiriusXM-Radiosendung "The Dean Obeidallah Show". Folgen Sie ihm auf Threads. Die in diesem Kommentar geäußerten Meinungen sind seine eigenen. Lesen Sie weitere Meinungen bei CNN.

Dean Obeidallah

Die Richter des Obersten Gerichtshofs können dies tun, indem sie der jüngsten Entscheidung des Obersten Gerichtshofs von Colorado zustimmen, in der festgestellt wurde, dass Trump an einem Aufstand beteiligt war und daher "gemäß Abschnitt 3 des 14. Verfassungszusatzes der Vereinigten Staaten vom Amt des Präsidenten ausgeschlossen ist."

Zur Erinnerung: Kurz nach dem 6. Januar 2021 wurde Trump vom Repräsentantenhaus wegen Anstiftung zum Aufruhr angeklagt. In diesem einzigen Anklageartikel - der von 10 Republikanern im Repräsentantenhaus und allen Demokraten im Unterhaus gebilligt wurde - wurde Abschnitt 3 des 14. Verfassungszusatzes als Grund für die Einleitung des Verfahrens genannt .

Obwohl der Senat die für eine Verurteilung Trumps erforderliche Zweidrittelmehrheit nicht erreichte, wurde die Abstimmung von einer einfachen Mehrheit (57:43) unterstützt, darunter sieben Republikaner. Das bedeutet, dass die Mehrheit beider Kammern des Kongresses dafür gestimmt hat, Trump angesichts seiner Rolle bei dem Aufstand vom 6. Januar seines Amtes zu entheben.

Nach der Auszählung der Stimmen meldete sich der Führer der Minderheit im Senat, Mitch McConnell, zu Wort, um Trumpfür sein Vorgehen scharf zu kritisieren. Er erklärte, dass am 6. Januar 2021 "amerikanische Bürger ihre eigene Regierung angegriffen haben. Sie haben Terrorismus eingesetzt, um ein bestimmtes demokratisches Vorhaben zu verhindern, das ihnen nicht gefiel. Dann stellte er klar, dass Trump die Schuld trage: "Sie taten dies, weil sie vom mächtigsten Mann der Welt mit wilden Unwahrheiten gefüttert worden waren - weil er wütend war, weil er eine Wahl verloren hatte."

McConnell fügte hinzu: "Selbst nachdem jedem vernünftigen Beobachter klar war, dass Vizepräsident (Mike) Pence in Gefahr war, selbst als der Mob, der Trump-Fahnen trug, Polizisten schlug und die Absperrungen durchbrach, schickte der Präsident einen weiteren Tweet, in dem er seinen Vizepräsidenten angriff."

Der GOP-Senatsvorsitzende fuhr fort, Trumps Reaktion während des Angriffs zu kritisieren, indem er sagte, dass "ein Mob das Kapitol in seinem Namen angriff" und ehemalige Helfer und Verbündete ihn anflehten, den Angriff öffentlich abzubrechen. "Aber der Präsident hat nicht schnell gehandelt", sagte McConnell. "Stattdessen sah er öffentlichen Berichten zufolge zufrieden zu, wie sich das Chaos entfaltete. Er hielt an seinem Plan fest, die Wahl zu annullieren."

Trotz dieser deutlichen Worte stimmte McConnell jedoch für einen Freispruch, da Trump zum Zeitpunkt des Prozesses bereits nicht mehr im Amt war und nach Ansicht des Senators "wir keine Befugnis haben, einen ehemaligen Amtsinhaber, der jetzt ein Privatmann ist, zu verurteilen und zu disqualifizieren." Hätte der Senat Trump stattdessen verurteilt, hätte er ihn von einer erneuten Kandidatur für ein Bundesamt ausschließen können .

Unabhängig davon, ob McConnell aus verfassungsrechtlicher Sicht Recht hatte, haben die Gerichte nun die Befugnis, "einen ehemaligen Amtsinhaber, der jetzt ein Privatmann ist, zu disqualifizieren". Genau das hat der Oberste Gerichtshof von Colorado mit seinem 4: 3-Urteil getan. Wie das Gericht feststellte, verfolgte Trump mit dem Aufstand, den er "selbst konzipiert und in Gang gesetzt hat", das Ziel, "den Kongress daran zu hindern, die Präsidentschaftswahlen 2020 zu bestätigen und die friedliche Machtübergabe zu stoppen." Und wie McConnell, der darauf hinwies, dass Trump nicht schnell handelte, um den Aufstand zu beenden, stellte der Oberste Gerichtshof von Colorado fest, dass Trump ihn mit seinem Tweet an diesem Tag, der sich gegen Pence richtete, "weiter unterstützte".

Erhalten Sie unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter

Melden Sie sich für den Newsletter von CNN Opinion an

Folgen Sie uns auf Twitter und Facebook

Niemand weiß mit Gewissheit, wie der Oberste Gerichtshof der USA in diesem Fall entscheiden wird. Die Frage, ob Trump gegen das Urteil aus Colorado offiziell Berufung einlegen wird, wie er es versprochen hat, ist in der Diskussion weitgehend untergegangen.

Aber wie ich am Donnerstag in meiner SiriusXM-Radioshow mit Mario Nicolais - einem der Anwälte, die den Fall gewonnen haben, um Trump von den Wahlen in Colorado auszuschließen - erörterte, muss Trump das Risiko einschätzen, dass der Oberste Gerichtshof der USA gegen ihn entscheiden könnte. In diesem Fall wäre Trump endgültig von der Ausübung seines Amtes ausgeschlossen, während er in Colorado - einem Bundesstaat, den er 2020 mit mehr als 13 Punkten Vorsprung vor Joe Biden verloren hat - nur von der Wahl ausgeschlossen wäre, wenn das Urteil Bestand hat.

Wenn Trump Berufung einlegt und der Oberste Gerichtshof der USA den Fall anhört, hat er die Möglichkeit, die US-Verfassung aufrechtzuerhalten, indem er Trump wegen seiner Rolle beim Aufstand vom 6. Januar, der einen Verstoß gegen Abschnitt 3 des vierzehnten Verfassungszusatzes darstellt, von allen Ämtern ausschließt. Und wenn sie dieses vergangene Unrecht wiedergutmachen würden, kämen sie sich vor wie Ebenezer Scrooge am Weihnachtsmorgen.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com