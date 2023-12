Sara Stewart

Meinung: "Buffy the Vampire Slayer" lebt wieder

In einem Interview mit dem New York Magazine aus dem Jahr 2022 ging Whedon schließlich auf viele der Vorwürfe ein, wenn auch nie mit einem endgültigen Geständnis oder einer Entschuldigung; er bezeichnete einige Verhaltensweisen als "unhöflich" und sagte dem Magazin: "Hätte ich die Ehe besser führen können? Lassen Sie mich nicht damit anfangen. Hätte ich ein besserer Showrunner sein können? Auf jeden Fall. Hätte ich netter sein sollen? ... Ich denke, ich bin einer der netteren Showrunner, die es je gegeben hat."

Die Fans haben unterdessen öffentlich ihren Ärger und ihre Enttäuschung zum Ausdruck gebracht, obwohl es auch eine konzertierte Aktion gab, um die Kunst vom Schöpfer zu trennen, wie Caroline Framke in Variety, ebenfalls im letzten Jahr, schrieb: "Wie bei jedem dauerhaften Franchise gehört 'Buffy' nicht mehr ganz der frustrierenden Person, die es zuerst geschaffen hat... In den Jahrzehnten, seit Whedon Buffy zum ersten Mal zu einem Avatar seiner eigenen Unsicherheit gemacht hat, haben so viele andere Autoren, Schauspieler, Crewmitglieder und Fans den Geschichten ihren Stempel aufgedrückt."

Jetzt nehmen einige von Whedons wichtigsten "Buffy"-Darstellern die Geschichte in einem Podcast zurück, der sich als Vorbild dafür erweisen könnte, wie es weitergeht, wenn ein Schöpfer unter dem Gewicht seiner eigenen Toxizität zusammenbricht. "Slayers: A Buffyverse Story", das kürzlich bei Audible erschienen ist, ist die Idee von Amber Benson, die in "Buffy" die Hexe Tara Maclay spielte, und Christopher Golden, einem Autor, der viele Romane im "Buffy"-Universum geschrieben hat. Die beiden haben die neun Episoden der Serie mitgeschrieben und gemeinsam mit Kc Wayland Regie geführt.

Der Podcast bringt viele Lieblingsschauspieler aus der Serie wieder zusammen: Charisma Carpenter, James Marsters, Benson, Anthony Head, Juliet Landau, Emma Caulfield Ford, Danny Strong und James Charles Leary (letzterer vielleicht weniger namentlich bekannt, aber für die Fans als schlappohriger, netter Dämon Clem erkennbar). Keine Sarah Michelle Gellar (Buffy), keine Alyson Hannigan (Willow) und kein David Boreanaz (Angel).

Es ist ein seltsames Gefühl, alte, fiktive Freunde in einem neuen Medium wiederzusehen, das sich irgendwie uralt anfühlt, wie ein Hörspiel. Marsters' whiskeygetränkten, grenzwertig-verrückten britischen Akzent als Noir-Sprecher zu hören, dürfte jedem "Buffy"-Liebhaber einen ersten Schauer der Freude über den Rücken jagen.

Als zwiegespaltener langjähriger "Buffy"-Fan sage ich: Her damit!

Slayers" nimmt die Erzählung zurück

Filmleute werden wütend, wenn man die Definition der Autorentheorie durcheinanderbringt, aber ich versuche es trotzdem: Es ist die einzigartige Vision eines Künstlers - eines Schöpfers, Autors und Regisseurs -, die bestimmte Filme und Serien aufwertet. Man spürt ihre Perspektive in jeder Einstellung, in jedem Dialog. Das gilt ganz sicher für Whedon, dessen "Buffy" (und später "Angel" und "Firefly" sowie "Dr. Horrible's Singalong Blog") unbestreitbar whedonesk waren. Dieser Begriff wurde bezeichnenderweise auch zum Namen des großen Blogs, der sich mit allen Dingen rund um Joss beschäftigt.

Eines von Whedons Hauptmerkmalen war sein umwerfender Witz, der oft in regelrechte Gemeinheiten ausartete. Hat das die Serien pikant gemacht? Zum Teufel, ja. Hat es die Fans zermürbt und wütend gemacht, wenn er Lieblingscharaktere tötete (wie die von Carpenter und Benson)? Auch das ist ein klares Ja.

"Slayers" ist nicht gerade Whedonesque. Neben der offensichtlichen Zuneigung und dem tiefen Verständnis für die Charaktere, die von "Buffy" zurückgebracht wurden (mit Whedons Zustimmung, aber nicht mit seiner Beteiligung), gibt es eine gewisse, nun ja, Freundlichkeit im Herzen dieser Serie, die sich neu anfühlt.

Benson, deren schockierender Tod einer der polarisierendsten Momente von "Buffy" war, hat sich in den vergangenen Jahren neben ihrer Arbeit als Schauspielerin auch als Autorin, Regisseurin und Produzentin betätigt. Und es wirkt ziemlich pointiert (ja, ich habe es gesagt), Carpenters Cordelia als Jägerin in den Mittelpunkt zu stellen.

Schließlich war es Carpenter, die 2021 mit ihren Behauptungen, der "feindselige und giftige" Showrunner habe sie wiederholt grausam behandelt, so dass sie unter chronischen körperlichen Beschwerden und Traumata litt, den Anstoß zu den heftigen Reaktionen gegen Whedon gab.

In einem Fall schrieb The Hollywood Reporter: "Als Whedon herausfand, dass sie schwanger war, habe er die Schauspielerin gefragt, ob sie es 'behalten' wolle und 'meine Weiblichkeit und meinen Glauben manipulativ gegen mich eingesetzt', so Carpenter." Von den vielen "Buffy"-Darstellern, die sich zur Unterstützung von Carpenter geäußert haben, war es Benson, die das Set der Serie als "toxisches Umfeld" bezeichnete, so dass es nur passend ist, dass sie bei dieser neuen, Whedon-freien Inkarnation am Ruder ist.

Carpenter war sich darüber im Klaren, dass es eine Katharsis bedeutet, mit diesen Figuren in einer neuen, unterstützenden Umgebung weiterzumachen. Gegenüber Variety sagte sie: "Eines der wichtigsten Dinge an 'Slayers' ist für mich, dass es eine Gelegenheit ist, dem 'Buffyverse'-Fandom die Erlaubnis zu geben, die Serie zu genießen... Denn an dieser Serie waren Hunderte von Leuten beteiligt, und es ging nicht nur um eine Person. Deshalb finde ich es wirklich schön, dass wir die Möglichkeit haben, sie wieder zum Leben zu erwecken - speziell Cordelia - und sie ein sehr kraftvolles Leben leben zu lassen und ihre Weisheit aus diesem Kampf zu teilen. Ich habe das Gefühl, dass es in vielerlei Hinsicht sehr poetisch ist."

Das muss nicht allen Fans gefallen. Genau das ist der Punkt

Nicht jeder "Buffy"-Fan wird mit an Bord sein. Dan Kois schreibt in Slate,wie sehr die Fans einst von Whedons "knisternden Dialogen begeistert waren, wir haben mit seinen lasergeschnittenen Plots mitgefiebert, wir haben mit den Charakteren gelitten, als der unbarmherzige Joss sie durch die Hölle schickte - selbst wenn er sie umbrachte. Wenn ich mir Slayers anhöre . .. frage ich mich, ob Whedons schlechteste Qualitäten als Chef und seine besten Qualitäten als Showrunner zwei Seiten derselben Medaille sind." Das ist ein berechtigtes Argument - muss man, um ein echter Autor zu sein, bis zu einem gewissen Grad wie ein rücksichtsloser Diktator handeln, der alles tut, um die gewünschten Leistungen zu erzielen?

Andere wiederum behaupten, dass wir vielleicht in eine Post-Auteur-Ära eintreten, in der diese Kompromisse einfach zu schmerzhaft sind. Ein besseres Modell könnte hier die Anpassungstheorie sein. Die Wissenschaftler Gary R. Bortolotti und Linda Hutcheon schrieben in der Zeitschrift New Literary History, dass sich "Geschichten in ähnlicher Weise wie Gene vermehren; die Anpassungen beider entwickeln sich mit der sich verändernden Umwelt. Ihr 'Erfolg' kann und sollte in beiden Fällen nicht auf den Grad ihrer 'Treue' zu etwas, das als 'Quelle' oder 'Original' bezeichnet wird, beschränkt werden."

Stellen Sie sich eine popkulturelle Welt vor, in der es zunehmend möglich ist, Figuren, Serien oder Franchises durch neue Hände erfolgreich in wiedererkennbare, aber auch andere - ich wage zu sagen: weiterentwickelte - Versionen dessen zu verwandeln, was sie einmal waren. Der Trick dabei ist natürlich, dass die Schöpfer ihre Zustimmung geben müssen.

Während es mich nicht überrascht, dass Whedon, der sich nie vollständig zu den gegen ihn erhobenen Vorwürfen geäußert hat, seinen Segen zu Slayers" gegeben hat, wäre ich schockiert, wenn J.K. Rowling ihr Einverständnis dazu geben würde, dass jemand anderes ihre Hogwarts-Figuren weiterführt. (Aber die Hoffnung stirbt zuletzt.) Oder überlegen Sie, wie eine Fortsetzung von Mad Men" ohne einen männlichen Showrunner aussehen könnte, der der Belästigung beschuldigt wurde (Showrunner Matthew Weiner hat diese Vorwürfe zurückgewiesen).

Erhalten Sie unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter

Melden Sie sich für den CNN Opinion-Newsletter an

Folgen Sie uns auf Twitter und Facebook

Es gibt bereits einige andere Beispiele für Serien, die nach dem Ausscheiden von Schlüsselfiguren fortgesetzt werden. Die neue Staffel von "Rick and Morty" hat nach der Entlassung des Miterfinders der Serie und Hauptsprechers Justin Roiland, dem häusliche Gewalt vorgeworfen wurde, andere Hauptdarsteller. (Diese Anschuldigungen gegen Roiland, die er in einer Erklärung als "falsch" bezeichnete, wurden inzwischen zurückgewiesen, aber ein großer Bericht des Hollywood Reporter, für den Roiland eine Stellungnahme ablehnte, enthielt eine ganze Reihe weiterer problematischer Verhaltensweisen). Vielleicht weniger erfolgreich war "House of Cards", in dem Kevin Spacey nach mehreren Anschuldigungen wegen sexueller Nötigung (die Spacey bestritt und für die er später freigesprochen wurde) aus der Serie gestrichen wurde und die mit Robin Wright im Mittelpunkt einer schlecht bewerteten letzten Staffel fortgesetzt wurde.

"Slayers" hat, vielleicht mehr als jede andere Serienfortsetzung, in seinem Ausgangsmaterial den absolut perfekten Ausgangspunkt. Es ist Whedon hoch anzurechnen, dass er ein Handlungselement eingebaut hat, das als wunderbare Metapher für die Weitergabe der Fackel an andere Schöpfer steht. Im Serienfinale von "Buffy" werden durch einen Zauberspruch Mädchen auf der ganzen Welt mit Buffys Fähigkeiten als Jägerin ausgestattet, wodurch sichergestellt wird, dass es nie mehr eine einzige Person geben wird, die mit all dieser Macht ausgestattet ist.

Benson ihrerseits scheint fest mit der Post-Autoren-Ära verbunden zu sein. Und eine Dialogpassage aus "Slayers" unterstreicht dies noch einmal:

Anya: "Menschen können auch ziemlich dämonisch sein. Manchmal sind sie sogar schlimmer als Dämonen. Die Menschen haben mehr Möglichkeiten, sich für das Gute zu entscheiden. Wenn sie das nicht tun, wenn es eine bewusste Entscheidung ist, etwas Selbstsüchtiges zu tun, dann kommt mir das immer schlimmer vor. Deshalb müssen Frauen wie wir zusammenstehen.

Indira: Frauen wie wir?

Anya: Diejenigen mit Magie. Real oder metaphorisch.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com