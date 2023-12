Meine Meinung: Was mich meine Katze über das Leben nach Covid gelehrt hat

Er war ein wildäugiges kleines Fellknäuel mit orange-weißen Tigerstreifen und großen, frechen Ohren, das Maul weit aufgerissen und mit einem lauten Miauen versehen. Mein Herz schmolz dahin, und ich wusste sofort, dass er der Richtige war. Ich erzählte meinen Freunden, dass ich ihn Nova nennen würde, weil er für mich wie ein heller, leuchtender neuer Stern aussieht. Es war Liebe auf den ersten Blick.

Ich hatte mich erst ein paar Tage zuvor entschlossen, eine Katze zu retten, und die ehrenamtliche Helferin erklärte sich freundlicherweise bereit, Nova eine Woche lang zu behalten, so dass ich Zeit hatte, nach Hause zurückzukehren, die notwendigen Katzenartikel zu besorgen und ihn abzuholen.

Ich habe mich immer als Hundeliebhaber gesehen und auch schon Welpen aufgezogen, aber dies war mein erster Ausflug mit einer Katze.

Ich wusste nicht, dass ich mich auf eine holprige, wunderbare Fahrt einlassen würde. Als Nova an einem Sonntagabend im September zum ersten Mal mein Haus betrat, spiegelte seine Ängstlichkeit meine eigene Zurückhaltung gegenüber der Welt in den letzten Jahren wider.

Er suchte Zuflucht unter der Couch und erinnerte mich an meinen eigenen Rückzug in die Einsamkeit während und nach der Covid-19-Pandemie. Früher hielt ich mich für einen geselligen Schmetterling, aber in den letzten Jahren habe ich mich weit von den einst vertrauten Gefilden der Fitnessstudios, Restaurants und belebten Einkaufszentren entfernt.

Während der Pandemie war es sehr beliebt, sich einen pelzigen Begleiter zuzulegen. Da die Menschen Trost und Gesellschaft in ihren eigenen vier Wänden suchten, erlebten Tierheime auf der ganzen Welt einen herzerwärmenden Zustrom von Adoptionen. Das Gefühl der Ungewissheit und Isolation veranlasste viele dazu, einen vierbeinigen Freund aufzunehmen.

Die Zahlen zeichnen ein ermutigendes Bild: Die Tierheime leeren sich, die Adoptionsraten steigen in die Höhe, und die Familien freuen sich über ihre neuen pelzigen Freunde.

Doch als sich die Welt zaghaft wieder öffnete, zeichnete sich ein entmutigender Trend ab. Viele Menschen, die sich in der Zeit der Abriegelung zu einem Haustier hingezogen fühlten, waren nicht auf die damit verbundene Verpflichtung vorbereitet, sobald das Leben wieder seinen gewohnten Gang ging. Eine erstaunliche Anzahl von Haustieren wurde in Tierheimen abgegeben oder ausgesetzt, da ihre Besitzer nicht in der Lage waren, mit ihren pelzigen Freunden zur Normalität zurückzufinden.

Ich werde nie erfahren, woher Nova stammt. Ist er von einer liebevollen Familie weggelaufen und hat sich irgendwie in den Wäldern verirrt? Wurde er in der Wildnis geboren und sich selbst überlassen, als seine Mutter und seine Geschwister entweder starben oder ihn im Stich ließen? Hatte sein Besitzer keine Lust mehr auf Novas unaufhörliches Miauen und seine chaotische Energie und hat ihn vor die Tür gesetzt?

Während ich dies schreibe, stößt Nova meinen Laptop von der Couch, als ich weggetreten bin, um ein Glas Wasser zu holen. Ich war kurzzeitig frustriert, als ich das letzte laute "BANG" durch mein Haus schallen hörte - in diesem Fall das Geräusch meines Laptops, der auf den Hartholzboden aufschlug. Aber wissen Sie was? Mein Laptop funktioniert noch. Und so sitze ich hier, schreibe immer noch, mit einem verzweifelten Lächeln im Gesicht und Dankbarkeit im Herzen. Er ist ein kleiner Tornado. Und ich liebe ihn dafür umso mehr.

Viele andere wurden der Last des Haustierbesitzes überdrüssig, als sie ihr normales Leben wieder aufnahmen, aber ich bin wohl die Ausnahme. Die Wiederaufnahme des "normalen Lebens" war genau der Zeitpunkt, an dem ich Novas Gesellschaft am meisten brauchte. Wie sich herausstellte, befand ich mich immer noch im Abriegelungsmodus, als der Rest des Planeten begann, seine Tore wieder zu öffnen.

Novas vorsichtiges Auftauchen aus seinem Versteck unter meiner Couch an jenem ersten Tag entsprach meinen eigenen zaghaften Schritten zurück in die reale Welt. Seine furchtlose Erkundung jedes Winkels meines Zuhauses spiegelte einen Mut wider, dem ich gerne nacheifern wollte. In seinem schönen rothaarigen Fell fand ich ein Symbol für kühne Unverwüstlichkeit. In seiner unermüdlichen Neugierde ein Leuchtfeuer der Hoffnung.

Katzen, wie Nova, verfügen über eine einzigartige Intelligenz und Beweglichkeit. Ihre Fähigkeit, sich an neue Umgebungen anzupassen, ist bemerkenswert. Novas kühne Streifzüge in unbekannte Gebiete rund um mein Haus spiegeln die Anpassungsfähigkeit wider, die Katzen angeboren ist. Seine verspielte Art, gepaart mit dem gelegentlichen Chaos umgeworfener Gegenstände, lehrte mich die Schönheit, die Unvorhersehbarkeit des Lebens zu akzeptieren.

Als ich vor einem Jahrzehnt bei CNN anfing, ließ ich mich auf das Abenteuer ein. Ich zog unbesehen nach Tokio und reiste im Auftrag in Dutzende von Ländern - von Pjöngjang in Nordkorea bis Havanna auf Kuba. Ich war immer auf Entdeckungsreise und lernte aus jeder neuen Erfahrung, ob sie nun beängstigend oder phantastisch war, wertvolle Lektionen.

Die Covid-19-Pandemie hat alles für mich verändert. Früher fühlte ich mich ruhelos, wenn ich allein zu Hause war, und sehnte mich immer nach der nächsten großen Reise. Aber als ich monatelang in Quarantäne war, um über die Pandemie im Indopazifik zu berichten, lernte ich, das Alleinsein zu genießen, vielleicht ein bisschen zu sehr.

Ich begann, die Einsamkeit zu genießen und mich sogar nach ihr zu sehnen. Gesellschaftliche Aktivitäten, die mir früher Energie gaben, fühlten sich jetzt an, als würden sie meine Batterien völlig entleeren. Ich verbrachte viele Stunden, Tage, Wochen und Monate allein. Sicher, ich war einsam, aber ich wusste nicht, wie ich mich aus dieser Situation befreien konnte. Ich habe aufgehört, über mein Privatleben in den sozialen Medien zu berichten. Ich habe mich zurückgezogen und mir eingeredet, dass es mir so lieber wäre.

Rückblickend betrachtet, habe ich mich selbst belogen. Aber ich wollte mich nicht ändern, weil ich Angst hatte. Ich gebe zu, dass ich einige sehr dunkle Momente hatte, in denen ich meinen Platz in der Welt in Frage stellte.

Wenn der Wind weht, erzeugt er in meinem Haus ein unheimliches Heulen, durch das ich mich noch einsamer fühle, besonders in bitterkalten Nächten und an grauen Regentagen. Ich begann, die Stille mit Musik zu füllen. Ich begann, Pflanzen zu kaufen, um der Leere, die mich umgab, etwas Leben einzuhauchen. Aber irgendwie war das nicht genug.

Jetzt ist mein Zuhause von anderen Geräuschen erfüllt. Novas unaufhörliches Miauen hat mich dazu inspiriert, meine eigene Stimme wiederzuentdecken. Seine lautstarke Art steht im Gegensatz zu meinem selbst auferlegten Schweigen in den sozialen Medien. Ich spreche beruflich über die Nachrichten, aber den Rest der Zeit habe ich nicht viel geredet.

Als ich jeden Tag zu Novas enthusiastischen und lautstarken Begrüßungen nach Hause kam, entdeckte ich die Macht der Kommunikation und des Austauschs über die Grenzen von arbeitsbezogenen Updates hinaus neu. Ich schloss mich mit Freunden und Kollegen zusammen und lachte, als wir uns Geschichten über unsere verrückten Katzen erzählten. "Es ist nur eine Phase, er ist ein Kätzchen, er wird darüber hinauswachsen", sagen sie mir oft. Ein Teil von mir hofft, dass er für immer jung und frech bleiben wird, trotz aller Unordnung und allem.

Katzengefährten wie Nova verfügen über eine bemerkenswerte Fähigkeit zur Kameradschaft und zum Verständnis. Er diente als Katalysator für meinen allmählichen Ausbruch aus Selbstzweifeln und Isolation. Mein Job als CNN-Korrespondent war zu einem Schleier geworden, hinter dem ich meine tieferen Kämpfe verbarg. Nova jedoch baute meine selbst auferlegten Barrieren ab und ermutigte mich, das Leben jenseits von Titeln und Erfolgen anzunehmen.

Die American Psychiatric Association führte eine Umfrage durch , aus der hervorging, dass 86 % der Haustierbesitzer der Meinung sind, dass sich ihre Tiere positiv auf ihre psychische Gesundheit auswirken, wobei sie Vorteile wie Stressabbau, Kameradschaft und bedingungslose Liebe anführen. Hunde- und Katzenbesitzer bescheinigen diese Vorteile gleichermaßen - wobei Katzenbesitzer eher die Gesellschaft hervorheben, während Hundebesitzer die gesteigerte körperliche Aktivität erwähnen. In meinem Fall habe ich beides erlebt.

In seinem turbulenten Leben lehrt mich Nova jeden Tag unschätzbare Lektionen. Mein liebenswerter, liebevoller und lauter kleiner Kater symbolisiert den Wiederaufbauprozess, den ich durchlaufen habe. So wie ich nach seinem spielerischen Chaos aufräumte, lernte ich, die verstreuten Fragmente meines Lebens zu sammeln und sie in stabilere, sinnvollere Konfigurationen zu bringen.

Am Ende war Nova mehr als eine gerettete Katze, die allein im Wald gefunden wurde; er war ein Katalysator für meine persönliche Veränderung. Seine temperamentvolle Existenz hauchte meiner Welt Leben ein und erfüllte sie mit neuem Enthusiasmus und Widerstandsfähigkeit.

Nova wurde mit seinem unerschütterlichen Mut und seinem unbeugsamen Geist zur Verkörperung des Lebens, für das ich einst gebetet hatte und das ich nun lebe. Sein winziger Körper scheint eine immense Weisheit in sich zu tragen, Lektionen, die meine Existenz neu geformt haben.

Durch seine Augen lernte ich, dass die Herausforderungen des Lebens keine Hindernisse sind - sondern Chancen für Wachstum und Neuerfindung.

