Meine Meinung: Vor zehn Jahren hat der Oberste Gerichtshof meiner Frau und mir ein Hochzeitsgeschenk gemacht

Das mag nicht dramatisch erscheinen, aber für mich und andere Mitglieder der LGBTQ+-Gemeinschaft war die Ehe nach unserem Herzenswunsch ein Club, dem wir nicht beitreten durften. Sie war nur eine von vielen Möglichkeiten, wie uns gesagt wurde, dass wir nicht gleichberechtigt sind.

Allison Hope

Im Juni dieses Jahres wird die Gleichstellung der Ehe 10 Jahre alt. Edie Windsor kämpfte gegen die Regierung der Vereinigten Staaten und gewann als Hauptklägerin im Fall Vereinigte Staaten gegen Windsor, der 2013 vom Obersten Gerichtshof verhandelt wurde und Abschnitt 3 des Defense of Marriage Act aufhob. Dieses Gesetz legte fest, dass es illegal ist, die Ehe auf eine andere Weise zu definieren als als eine Beziehung zwischen einem Mann und einer Frau.

Ich habe meine Frau vor 10 Jahren geheiratet, weniger als drei Wochen vor dem Urteil des Obersten Gerichtshofs. Wir beschlossen, dass es sich lohnt zu heiraten, auch wenn unsere Regierung die Ehe nicht anerkennt. Es war ein unglaubliches Hochzeitsgeschenk des Obersten Gerichtshofs, dass unsere Ehe weniger als einen Monat später rechtlich anerkannt wurde. Es gab eine Menge Freudentränen.

Vor diesem schicksalhaften Tag habe ich mich viele Jahre lang gegen den Gedanken an eine Lebenspartnerschaft oder die Ehe als Konzept gewehrt. Die Ehe war eine Gefängnisstrafe, sagte ich mir, eine erstickende Institution, in die gleichgeschlechtliche und heterosexuelle Menschen wie Zombies hineingingen, weil sie dachten, sie müssten es. Die Tradition war im Patriarchat und in starren Geschlechterregeln verwurzelt und ging mit so vielen seltsamen Traditionen einher, für die die Menschen entsetzlich viel Zeit und Geld aufwandten.

Als queere Person fühlte ich mich oft glücklich, außerhalb dieses gesellschaftlichen Drucks zu stehen, auch wenn ich gleichzeitig verbittert darüber war, dass mir der Zugang zu etwas verwehrt wurde, das so viele andere haben konnten - einfach aufgrund meines Geschlechts oder weil ich liebte, wen ich liebte.

Als dann die Gleichstellung der Ehe legal wurde und ich meinen Seelenverwandten kennenlernte, wurde mir klar, dass die Heirat der radikalste Akt war, den ich begehen konnte. Es war ein großes "Nimm das!" an eine Gesellschaftsordnung und eine Regierung, die meine Gemeinschaft so lange unterdrückt oder ignoriert hatte.

Mit der Gleichstellung der Ehe war für LGBTQ+-Amerikaner sicherlich nicht alles in Ordnung. Es gab damals (und gibt auch heute noch) dringende Probleme: grundlegender Schutz vor Diskriminierung, Gesetze gegen Hassverbrechen und Zugang zur Gesundheitsversorgung.

Hunderte von Vorteilen gehen mit der Anerkennung der Ehe durch die Bundesregierung einher, darunter auch einige, die über Steuersenkungen hinausgehen, wie die psychologische Sicherheit, dass man von den Machthabern als gleichberechtigt betrachtet wird.

Der Fall von DOMA war auch deshalb von Bedeutung, weil die Bemühungen, queeren Amerikanern das Recht auf Ehe zu verwehren, so schrecklich waren. Beamte hatten Menschen wie mich mit Nutztieren verglichen (wenn zwei gleichgeschlechtliche Menschen heiraten können, wer würde dann sagen, dass Bestialität nicht der nächste Schritt sein würde?) Einige dieser ehefeindlichen Argumente klingen bis in die Gegenwart hinein schmerzlich nach, z. B. in den Argumenten, mit denen die Anti-Trans-Gesetzgebung und die jüngsten Bemühungen um ein Verbot von Lehrplänen und Büchern vorangetrieben werden.

Trotz der enormen Errungenschaft, die die Gleichstellung der Ehe in diesem Monat vor einem Jahrzehnt eingeläutet hat - und der Bedeutung, die sie für LGBTQ+-Amerikaner und auch für mich und meine Familie persönlich hat - bleibt der Kampf schwierig.

In den vergangenen Jahren habe ich darüber geschrieben, was es bedeutet, stolz darauf zu sein, LGBTQ+ zu sein, und über die Fortschritte, die wir gemacht haben. Wenn man alle Juni-Geschichten, die ich geschrieben habe, zusammenhält, erkennt man ein klares Muster - ein Marsch vom Leben im Schatten zur Brust in der hellen Sonne, Antidiskriminierungsgesetze zu unseren Gunsten, Gleichberechtigung in der Ehe und eine stärkere Vertretung in Medien und Unterhaltung. Aber dann sieht man einen klaren Wendepunkt.

Wie bei allen Glockenkurven folgt auf den Zenit ein Einbruch. Die Abkehr von der mehrheitlichen Akzeptanz, der relativen Sicherheit und dem Mainstreaming fühlt sich schwer an, und sie ist schnell passiert. Mehr noch, er ist noch nicht vorbei. Wir wissen nicht, wie weit das Pendel noch nach rechts ausschlagen wird. Wie werden die Kollateralschäden aussehen?

Es wäre naiv zu glauben, dass die Gleichstellung der Ehe in diesem Moment des Rückschlags und der Rückwärtsgewandtheit vor dem Aus gerettet werden könnte. Man muss sich nur die aufrührerischen Kommentare von Clarence Thomas in der Dobbs-Abtreibungsentscheidung zu Obergefell v. Hodges ansehen, die besagt, dass die Staaten nach dem 14.

Transsexuelle und geschlechtshomogene Amerikaner verlieren bereits ihre Gesundheitsversorgung, den Zugang zu grundlegenden Rechten wie die Benutzung der Toilette oder die Anrede mit dem richtigen Namen und Pronomen. Bücher und Lehrpläne, die erwähnen, dass wir einfach nur existieren, werden verbrannt. Man beruft sich auf Ray Bradbury, George Orwell und Margaret Atwood, nur dass sie Fiktion geschrieben haben und ich Fakten schreibe. In diesem Monat des Stolzes kämpfen wir für unser Recht, zu existieren. Wir müssen weiterhin unsere Stimme erheben, um uns gegen die Bemühungen zu wehren, uns zum Schweigen zu bringen.

Wenn ich darüber nachdenke, warum wir weiter kämpfen, dann ist mir ein Tag für immer im Gedächtnis geblieben. Es war ein heißer Julitag, nur einen Monat nach dem Urteil des Obersten Gerichtshofs im Fall von Edie Windsor. Ich mischte mich mit meiner frischgebackenen Ehefrau unter die Teilnehmer eines jährlichen LGBTQ+-Treffens in den Hamptons und hatte das Gefühl, dass ich meinen Kopf höher halten konnte als je zuvor.

Das ist das Lustige an der Marginalisierung - man merkt nicht, welche Last man mit sich herumträgt, bis sie ein wenig angehoben wurde, und man kann sein Leben wie jeder andere leben, der sich nie Sorgen machen musste, verprügelt zu werden, weil er die Hand seines Partners auf der Straße hielt, oder ihn nicht im Krankenhaus an seinem Sterbebett besuchen zu können, oder die vielen anderen Rechte, die Menschen gewährt werden, die nicht LGBTQ+ waren.

Da habe ich sie gesehen: Windsor war da, damals weit über achtzig, aß Hot Dogs und strahlte ein Licht aus, an das ich mich für den Rest meines Lebens erinnern werde.

Ich ging auf sie zu und hatte das Gefühl, in ein Geschichtsbuch einzutauchen. Ich wusste, dass ich diesen Moment nie vergessen würde.

"Danke, dass Sie in unser aller Namen gekämpft haben", sagte ich zu ihr. In diesem Moment trat sie vor, nahm meine Hände in ihre und drückte sie. Dann drückte sie mir einen dicken Kuss auf die Lippen und tat dasselbe mit meiner Frau. Es war pure Liebe, Ehre und Anerkennung, wie der Händedruck einer königlichen Familie oder das Fangen des siegreichen Home-Run-Balls bei der World Series.

Die Ehe besteht aus Wäsche waschen, sich über das Abendessen streiten und einer Million anderer kleiner, alltäglicher Momente, die zusammengenommen die Geschichte von Liebe, Familie und Überleben erzählen. Die Ehe ist die Gewissheit, dass man nicht allein durch diese komplexe Welt gehen muss. Und sie bringt Steuererleichterungen.

Auch wenn LGBTQ+ Menschen seit jeher lieben und Familien gründen, ohne von der Gesellschaft abgesegnet zu werden, so ist es doch von unglaublicher Bedeutung, dass wir aus dem Schatten heraustreten und unsere Gesichter - und unsere wunderschönen Liebesgeschichten - im Tageslicht zeigen können.

Jetzt, wo alles bedroht ist, fühlt es sich wichtiger denn je an, stolz die Straße entlang zu gehen, die Finger meiner Frau mit meinen verschränkt, unsere passenden Eheringe sichtbar. Ich kann mich immer noch an das Salz von Edies Kuss erinnern, voller Hoffnung und Feierlichkeit und einem gewonnenen Kampf. Meine Frau und ich werden es nie als selbstverständlich ansehen, dass unsere Verbindung anerkannt ist und dass sie uns jederzeit wieder entzogen werden könnte.

Aber einer Sache sind wir uns sicher: Liebe ist Liebe, und niemand wird uns in den Schatten zurückdrängen.

