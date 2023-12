Meine Meinung: Ich habe den Krieg in Gaza kritisiert. Dann wurde ich von meinem Job als Weihnachtsmann gefeuert

Anmerkung des Herausgebers: Ken Dorph ist ein internationaler Berater im Ruhestand, der in Sag Harbor, New York, lebt. Die in diesem Kommentar geäußerten Ansichten sind seine eigenen. Lesen Sie weitere Meinungen bei CNN.

Ken Dorph

Ich liebte es, Weihnachtsmann zu sein, und man sagte mir, ich sei ein Naturtalent. Es machte mir Spaß, mit den Kleinen zu plaudern, und ich ging voll und ganz in dieser Rolle auf. Ich habe ihnen immer gesagt, dass der Weihnachtsmann erkennen kann, dass sie ein sehr braves Mädchen oder ein braver Junge sind. Ich versuchte, für alle der Weihnachtsmann zu sein. Als die kleine Tochter des örtlichen Rabbiners von den Elfen zu mir geführt wurde, sagte ich ihr, dass der Weihnachtsmann jeden liebt. Wir unterhielten uns angeregt. Die Augen der guatemaltekischen Eltern weiteten sich, als ich Spanisch sprach. Die Kleinen hingegen blieben ganz ruhig: Claro, der Weihnachtsmann spricht Spanisch. Haben Sie nicht das "Wunder in der 34. Straße" gesehen?

Die örtliche Zeitung machte ein wunderbares Interview mit mir als Weihnachtsmann, wobei die Reporter dumme Fragen stellten, z. B. ob der Weihnachtsmann jemals dem Krampus begegnet sei und was die Lieblingskekse des Weihnachtsmanns seien. Später engagierte mich die Handelskammer von Sag Harbor auch als ihren Weihnachtsmann. Der Weihnachtsmann der Handelskammer fliegt ins Dorf und läutet die Glocke des Feuerwehrautos, bevor er die Kinder an der Windmühle trifft.

Der ursprüngliche Nikolaus, der seinen Namen über den niederländischen Sinterklaas an unseren Weihnachtsmann weitergegeben hat , lebte in der heutigen Türkei. In den westlichen Kulturen nahm unser eigener Weihnachtsmann diesen Samen auf und vermischte ihn mit nordischen Traditionen, einschließlich des Konzepts des Weihnachtsfestes.

In den 1930er Jahren stand der in Schweden geborene Künstler Haddon Sundblom mit seinem sehr skandinavischen Gesicht für die berühmte Coca-Cola-Werbung Modell und zementierte damit den Look. Natürlich könnte der Weihnachtsmann heutzutage auch schwarz, transsexuell oder chinesisch sein, aber dieses Bild ist immer noch das, das Kinder aus ihren Büchern anstarren. Der Weihnachtsmann ist etwas Besonderes, ein gütiger, großväterlicher Zauberer, der die Träume der Kinder erfüllt. Deshalb habe ich es so geliebt, diese Figur zu verkörpern.

Aber der Geist des Weihnachtsmanns spricht mich auch aus anderen Gründen an, die mit meiner eigenen Reise der interkulturellen Entdeckung und des Engagements zu tun haben. Seit Jahrzehnten befinde ich mich in einer ungewöhnlichen Lage. Einerseits bin ich der jüdischen Kultur emotional sehr verbunden und hege große Sympathie für den Wunsch nach einem jüdischen Staat. Ich wuchs in einem Wohnprojekt in Brooklyn auf, das überwiegend aschkenasisch jüdisch war. Ich war ein Schabbos-Goj und kannte Nachbarn, die Tätowierungen aus den Lagern hatten. Ich ging auf die Stuyvesant High School und dann auf die State University of New York in Binghamton, die beide einen großen Anteil jüdischer Studenten hatten. Die jüdische Kultur war und ist in vielerlei Hinsicht eine, mit der ich mich emotional verbunden fühle.

Mit 19 Jahren ging ich dann nach Marokko. Diese Reise war Teil eines Auslandsjahres, das mein Leben veränderte. Schließlich verbrachte ich mehrere Jahre in der arabischen Welt, zunächst als Studentin, dann als Berufstätige. Ich spreche fließend Arabisch und habe im gesamten Nahen Osten gearbeitet, u. a. als Mitglied von Reparaturteams in Ländern, die durch amerikanische Waffen zerstört wurden, wie Irak, Jemen, Syrien, die palästinensischen Gebiete und Libyen.

Im Nahen Osten habe ich tiefe und dauerhafte Bindungen zu den Menschen in der arabischen Welt entwickelt. Und aufgrund meiner Erfahrungen in der Region werde ich oft gebeten, über sie zu sprechen. Nach dem schrecklichen Hamas-Anschlag und der verheerenden israelischen Reaktion fragten mich mehrere Freunde und Nachbarn nach meiner Meinung. Am 28. Oktober hielt ich in einer örtlichen Kirche in Sag Harbor einen Vortrag mit dem Titel "Palästina/Israel: What Gives?" vor einem vollen Haus. Die Reaktion war überwältigend positiv.

Etwa einen Monat später wurde ich zu einem Vortrag in der örtlichen Synagoge eingeladen - dieses Mal als Zuhörer - zum Thema "Answering the Tough Questions" über Israel. Angesichts des faszinierenden Titels empfand ich die Einladung als einen Olivenzweig. Ich dachte, vielleicht narzisstisch, dass ich speziell wegen meiner einzigartigen Nahost-Expertise eingeladen wurde.

Ich hätte mich nicht mehr irren können. Der Vortrag schien eher eine Anleitung zu sein, wie man schwierige Fragen über die Regierung Benjamin Netanjahu und ihre Gewalt gegen die Palästinenser abwehren kann, als eine Information. Ich konfrontierte den Redner mit den meiner Meinung nach bestehenden Ungenauigkeiten in der Präsentation und teilte ihm nach dem Vortrag mit, wie enttäuschend ich ihn fand. Der Vortrag war nicht hilfreich und klang in meinen Ohren wie eine Propagandaveranstaltung.

Ich wies darauf hin, dass er nicht im Entferntesten auf die "schwierigen Fragen" einging, die notwendig sind, um den Frieden in der Region herbeizuführen. Der Vortrag schien eine verpasste Gelegenheit zu sein, eine echte Diskussion zu führen, und das zu einem Zeitpunkt, an dem Tausende von Palästinensern durch amerikanische Waffen getötet wurden.

Einige Tage später erhielt ich eine E-Mail von der Handelskammer von Sag Harbor, in der mir mitgeteilt wurde, dass ich meinen pelzbesetzten roten Anzug, meinen breiten schwarzen Gürtel und meine Schellen abgeben sollte: Man hielt mich für zu freimütig, um Weihnachtsmann zu sein. Ich war am Boden zerstört. Ich war nicht nur traurig, weil ich die Chance verloren hatte, in meiner ganzen Pracht auf dem Feuerwehrauto durch das Dorf zu fahren, sondern auch, weil ich mich in einem anderen Leben, als eine andere Figur, geäußert hatte.

[Anmerkung der Redaktion: Das Exekutivkomitee der Handelskammer von Sag Harbor erklärte in einer Erklärung, dass Dorph gebeten wurde, von seinem Amt zurückzutreten, nachdem er einen "offiziell aussehenden Social-Media-Beitrag der Kammer" gepostet hatte, der ihn ohne Zustimmung der Gruppe in der Rolle des Weihnachtsmanns zeigte, und wegen seines jüngsten Verhaltens in öffentlichen Foren. Die Kammer verwies auf ihre "lange Tradition, ein sehr einfaches Treffen mit dem Weihnachtsmann zu veranstalten, das aufgrund der Anonymität des Weihnachtsmannes keinerlei Kontroversen auslöst".]

Ein befreundeter Journalist wandte sich an die New York Times, und ein Reporter kontaktierte mich. Nach einigem Hin und Her - schließlich handelt es sich um eine Kleinstadt - beschloss ich, die Geschehnisse zu erzählen. Die Zeitung veröffentlichte die Geschichte, die weltweit aufgegriffen wurde. Ich freue mich, sagen zu können, dass ich seit der Veröffentlichung der Geschichte überall in den Vereinigten Staaten und darüber hinaus als Weihnachtsmann eingeladen worden bin.

Es überrascht nicht, dass diese Kontroverse die Debatte darüber verstärkt hat, wie und ob wir über Israel und das palästinensische Volk sprechen können, ohne gegeißelt zu werden. Ich hoffe inständig, dass sich der böse Wille, den sie lokal ausgelöst hat, in guten Willen verwandelt.

Ich bin fest davon überzeugt, dass wir umso eher zu den besten Lösungen gelangen, je offener und sachkundiger die Diskussionen sind, die wir führen, wie ich in meiner Beratungspraxis - dem Unternehmen, das ich nicht als Weihnachtsmann betreibe - festgestellt habe. Ich hoffe, das gilt auch für den angeblich unlösbaren Nahen Osten.

Die tragische Beziehung zwischen Israelis und Palästinensern ist kein Wirbelsturm oder Erdbeben. Es ist ein von Menschen gemachtes Problem, und es kann von Menschen gemachte Lösungen geben. In der Tat sind wir Menschen die Einzigen, die es lösen können.

Quelle: edition.cnn.com