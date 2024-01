Meine Meinung: Es geht um weit mehr als einen ungewollten Kuss auf die Lippen

Der neueste Grapscher ist der Präsident des Königlichen Spanischen Fußballverbands (RFEF), Luis Rubiales, der die spanische Fußballspielerin Jennifer Hermoso während der Pokalverleihung an den Kopf fasste und ihr einen Kuss auf die Lippen drückte. Rubiales war, wie alle anderen Teilnehmer der Zeremonie, zweifellos begeistert, dass die spanische Mannschaft die Weltmeisterschaft gewonnen hatte. Aber er ist der Einzige, der diesen Moment nutzte, um eine Spielerin öffentlich zu verletzen.

Jill Filipovic

Nach dem Kuss, als sich die Mannschaft in der Umkleidekabine versammelte, legte Rubiales seinen Arm um Hermoso, kündigte eine Reise nach Ibiza an und sagte: "Dort werden wir die Hochzeit von Jenni und Luis Rubiales feiern." Auf weiteren Videoaufnahmen ist zu sehen, wie der Trainer Jorge Vilda eine Mitarbeiterin unangemessen berührt, indem er seine Hand auf ihrer Brust schweben lässt, während er sich von einer Umarmung abwendet. (CNN hat Vilda, den Königlichen Spanischen Fußballverband (RFEF) und die Frau um eine Stellungnahme gebeten).

Die Reaktionen auf den Kuss - ob kritisch oder mit einem Schulterzucken - sagen alles darüber aus, wie wenig unsere Welt das Grundrecht von Frauen respektiert, unbehelligt und sicher in ihrer eigenen Haut zu leben.

Rubiales hat sich für den Kuss entschuldigt, gewissermaßen.

"Es gibt ein Ereignis, das ich bedauern muss, nämlich alles, was zwischen dem Spieler und mir passiert ist, mit einer großartigen Beziehung zwischen uns beiden, genau wie bei den anderen", sagte der RFEF-Boss in einer Videoerklärung.

"Ich habe sicherlich einen Fehler gemacht, das muss ich anerkennen. In einem Moment des Hochgefühls, ohne böse Absicht, ist das, was passiert ist, passiert - ich denke, auf sehr spontane Weise. Ich wiederhole, es gab keine böse Absicht zwischen uns beiden."

"Hier haben wir es nicht verstanden, denn wir sahen etwas Natürliches, Normales und in keiner Weise, ich wiederhole, mit böser Absicht. Aber außerhalb der Blase sieht es so aus, als ob es sich in einen Sturm verwandelt hat, und wenn es also Leute gibt, die sich beleidigt gefühlt haben, muss ich sagen, dass es mir leid tut."

Hermoso sagte ihrerseits, dass sie "es nicht mochte", aber fragte: "Was soll ich tun?" Später sagte sie in einer Radiosendung, dass sie "nicht damit gerechnet" habe, aber dass "es an den Emotionen des Augenblicks lag, mehr ist da nicht. Es wird nur eine Anekdote [aus dieser Zeit] sein. Ich bin mir absolut sicher, dass sie nicht weiter aufgebauscht wird."

Man kann Hermoso nicht vorwerfen, dass sie diese Geschichte loswerden will, denn es gibt einfach keine gute öffentliche Position, die sie einnehmen könnte. Sagen Sie, dass sie nicht von einem Mann, der im Grunde ihr Chef ist, auf die Lippen geküsst werden wollte, und sie ist eine Jammerin oder ein schlechter Sportsmann. Sagen wir, es war in Ordnung und sie ist eine schlechte Feministin, die andere Frauen im Stich lässt, indem sie schlechtes männliches Verhalten rechtfertigt (und vielleicht auch lügt).

Aber Hermoso ist nicht die erste Frau, die ohne ihr Einverständnis von einem Mann begrapscht und geküsst wird, der sein Hochgefühl öffentlich zeigen will, indem er eine beliebige Frau als Requisite benutzt. Vom berühmten Bild des aus dem Zweiten Weltkrieg heimgekehrten Matrosen, der am V-J Day auf dem Times Square eine Krankenschwester küsst, bis hin zum Schauspieler Adrien Brody, der nach seinem Oscar-Gewinn als bester Schauspieler im Jahr 2003 seine Arme um Halle Berry schlingt und sie in einen Kuss verwickelt, gibt es eine lange Geschichte von Männern, die sehr öffentliche Momente nutzen, um Frauen zu begrapschen und zu küssen, die gar nicht den Wunsch geäußert haben, sie zu küssen.

Wenn man sie darauf anspricht, sagen viele dieser Männer: "Ich war einfach in diesem Moment gefangen", und stellen die Küsse, wie Rubiales, als "spontan" dar. Seltsamerweise neigen Männer, die von der Situation ergriffen sind, jedoch nicht dazu, andere Männer spontan zu küssen. Es ist fast so, als gäbe es ein Gefühl des Anspruchs auf den weiblichen Körper und eine Erwartung, dass Frauen schockierende Eingriffe in ihren persönlichen Raum tolerieren, was für Männer nicht gilt.

Für den Fall, dass es irgendwelche Zweifel gibt: Die meisten Frauen, wie die meisten Menschen, mögen es nicht, wenn man ihnen einen Kuss auf den Mund drückt. Die meisten Frauen, wie auch die meisten Menschen, küssen gerne ihre romantischen Partner und manchmal auch ihre Kinder oder andere geliebte Menschen, aber sie schätzen es nicht, wenn ein unerwünschter Kopf nur wenige Zentimeter von ihrem entfernt ist, ein unerwünschter Atem heiß auf ihrem Gesicht weht und unerwünschte Lippen auf die ihren prallen. Das ist eine Verletzung. Es ist ekelhaft. Es ist entsetzlich, egal ob es unter vier Augen oder vor laufenden Fernsehkameras geschieht.

Im Jahr 2005 sagte Greta Friedman, die Krankenschwester, die von einem Matrosen am Times Square gewaltsam geküsst wurde, in einem Interview: "Es war nicht meine Entscheidung, geküsst zu werden. Der Matrose, so sagte sie, "kam einfach rüber und packte zu!" Der Moment war nicht romantisch; als es passierte, dachte sie: "Ich hoffe, ich kann atmen", sagte sie. "Ich meine, jemand, der viel größer ist als du und viel stärker, bei dem du die Kontrolle über dich selbst verloren hast, ich bin mir nicht sicher, ob dich das glücklich macht".

Wie Historiker festgestellt haben, war dieser berühmte Kuss, der jahrzehntelang als romantisch oder jubelnd umgeschrieben wurde, Teil einer Serie von sexuellen Übergriffen und Vergewaltigungen durch heimkehrende Männer in mehreren Städten nach dem Krieg. Die Männer griffen Frauen und Mädchen an, küssten sie manchmal gegen ihren Willen, betatschten sie manchmal, zogen sie aus, verprügelten ihre männlichen Begleiter und vergewaltigten sie mehreren Berichten zufolge.

Nachdem Berry von Brody vor laufender Kamera geküsst worden war, sagte sie einem Interviewer, dass sie nur noch dachte: "Was zum Teufel ist hier gerade los?" Auf die Frage, ob er seine Handlungen bereue, sagte Brody 2017 in einem Interview: "Es war eine Menge Liebe in diesem Raum, echte Liebe und Anerkennung. Es war einfach ein guter Moment und ... ich habe ihn genutzt."

Reaktionen wie die von Friedman und Berry beschriebenen sind weit verbreitet: Wenn sie sexuell belästigt oder mit unerwünschten Berührungen konfrontiert werden, erstarren viele Frauen eher, als sich zu wehren.

Der Kuss von Rubiales ist die Krönung einer ganzen Reihe von Vorwürfen über sexistisch motiviertes Fehlverhalten in der RFEF. Vildas Behandlung der Mannschaft war angeblich so abscheulich, dass 15 Spielerinnen erklärten, sie würden das Spielfeld mit der Nationalmannschaft nicht betreten, bis ihre Bedenken ausgeräumt seien; drei weitere Spielerinnen, darunter Hermoso, signalisierten ihre Unterstützung für die boykottierenden Mitglieder. Als die spanischen Frauen dank ihres eigenen Könnens und ihrer harten Arbeit die Weltmeisterschaft gewannen, betonte Rubiales dennoch Vilda.

"Ich denke, wir müssen diesen Frauen und der von Jorge Vilda angeführten Mannschaft alle Ehre machen und sie in den Himmel loben, so gut wir können", sagte er.

Erhalten Sie unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter

Melden Sie sich für den Newsletter von CNN Opinion an

Folgen Sie uns auf Twitter und Facebook

Doch anstatt den spanischen Frauen ihre Chance zu geben, machte Rubiales alles zu seiner Sache, indem er Hermoso zu einem Objekt machte und sie wie eine Requisite behandelte, mit der er seine Begeisterung zeigen und seine Männlichkeit signalisieren konnte. Denn auch das ist die Botschaft: Wenn Männer zu aufgeregt sind, können sie gar nicht anders, als sich so zu verhalten. Diese falsche Rationalisierung bringt nicht nur Frauen in eine verletzliche Lage, sondern entbindet Männer auch von der Verantwortung für die volle Tragweite ihres Handelns.

Viel zu lange haben zu viele Männer die Körper von Frauen als öffentliches Eigentum betrachtet, als sexualisierte Dinge, die man anstarren, kommentieren oder berühren kann, als ob wir in der Welt existieren, damit sie uns betrachten, bewerten und genießen können. Zu oft werden Frauen als Beiwerk im Leben der Männer behandelt, als Nebenfiguren in ihren Erzählungen oder als Objekte, durch die Männer ihre Gefühle ausdrücken und auf die sie ihre Last legen können.

Zu viele Menschen sagen, dass dies einfach nur Männer sind, die Männer sind, oder dass es sich um eine normale menschliche Emotion handelt. Aber das ist es nicht. Viele Männer, die Frauen schlecht behandeln, scheinen durchaus in der Lage zu sein, Männer mit Respekt zu behandeln und ihre Hände, Lippen und Genitalien für sich zu behalten, wenn sie mit anderen Männern zusammen sind, die kein Interesse an sexualisiertem Körperkontakt haben. Erst wenn diese Männer in der Nähe von Frauen sind, kommt es zu Grapschen und Küssen und manchmal auch zu mehr.

Ich weiß nicht, was die richtige Strafe für Rubiales sein sollte. Aber ich weiß, dass es bei Handlungen wie seinen um viel mehr geht als nur um einen Kuss.

Berichtigung: In einer früheren Version dieses Artikels wurde ein Vorfall, bei dem ein Mitglied des spanischen Fußballteams berührt wurde, falsch beschrieben; die Person in den Aufnahmen war Jorge Vilda, nicht Luis Rubiales.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com