Meine Meinung: Die Wörterbücher haben ihr Wort des Jahres bekannt gegeben. Wir wollten Ihr Wort wissen

In den letzten Jahren hatten wir Gaslighting und Goblin Mode, Vax und FAFO. Jetzt, dank Merriam-Webster, Dictionary.com und Oxford, haben wir authentisch, halluzinieren und rizz. Mit dem Stress und der Freude über die Feiertage und unsere jährlichen Traditionen geht für viele von uns auch das Warten darauf einher, welche Wörter das Jahr bestimmen werden.

Rizz (mit seiner umstrittenen, ungeklärten Beziehung zu Charisma) stand auch auf der Liste der Wörter, die laut Merriam-Webster hervorstachen; ebenfalls darunter waren deepfake, coronation,implode, dystopian, indict, kibbutz und deadname.

Diese Liste bezieht sich auf einen König, einen Präsidenten, eine Unterwasserkatastrophe, transformative Technologie und darauf, wie unsere Namen unsere soziale Realität und politische Identität als Bürger prägen. Sie verweist auf einen Ort, an dem ein Krieg begann, der immer noch wütet. Jedes dieser Wörter erzählt mehrere Geschichten - eine für die Person, die es nachgeschlagen hat, und viele andere für den Rest von uns.

Diese Wörter werden zu winzigen Talismanen, zu Markierungen von Zeit und Wahrheit im täglichen Leben, die uns unerbittlich zum Nächsten drängen und uns in die Zukunft zwingen, bevor wir die Gegenwart überhaupt vollständig erlebt haben.

Darin liegt nicht nur die Popularität dieser ganzen lexikalischen Spielerei, überhaupt ein Wort des Jahres zu benennen, sondern auch der unwiderstehliche kleine Nervenkitzel, den wir bei der Vorfreude darauf erleben, wie eine Mini-Oscar-Saison für Wort-Nerds. Zusammen mit ihrem ersten Cousin, den Google-Suchtrends des Jahres, werden die Wörter des Jahres zu einer gemeinsamen Sprache, zu einem Internet-"Ich war hier", das auf die metaphorische Toilette einer Welt gekritzelt wird, die von Tag zu Tag schwerer zu erkennen ist.

In diesem Jahr wollte CNN Opinion wissen, was IHR Wort des Jahres wäre - und warum. Ihre Antworten waren einprägsam, direkt und in einigen Fällen auch herzzerreißend.

"Sowohl als Wort als auch als Titel ist mein Wort des Jahres Caretaker", schrieb einer von Ihnen. Caretaker" hat einen warmen Klang. Es ist nicht so warm, wenn man der oben Genannte ist. 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, 365 Tage die Woche zu betreuen, ist einsam, kalt und mehr als das Wort 'schwierig' ausdrücken kann", schrieb ein anderer Leser, der fortfuhr: "Dieses Land, besonders in ländlichen, alternden Gemeinden, ist nicht in der Lage, seinen älteren Mitbürgern irgendeine Art von Dienstleistung anzubieten. Und es scheint keine Bestrebungen zu geben, das zu ändern....Nachdem meine Hausmeisterdienste nicht mehr benötigt werden, gibt es niemanden, der sich um mich kümmert. Ich habe nie geheiratet, habe keine Kinder und bin ein Einzelkind. Ich werde alleine altern. Ich werde buchstäblich als Pfleger ins Grab gehen und mich bis zum bitteren Ende um mich selbst kümmern."

Ein anderer Leser brachte es auf den Punkt, indem er das Wort Hass wählte, das "sich in der Welt auszubreiten scheint, und so fürchte ich um die Zukunft". Ein anderer fand mehr Hoffnung in dem Wort Beziehung und beschrieb, wie "2023 die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, wie wir uns in unseren Gemeinschaften verhalten, wie wir uns um die Umwelt kümmern, wie wir uns in der Politik engagieren ... Unsere positiven oder negativen individuellen Handlungen schaffen unsere kollektive Lebenserfahrung."

Ihre Worte des Jahres, von denen wir im Folgenden eine Auswahl präsentieren, haben uns daran erinnert, dass es nicht nur die Worte sind, die wir im Internet nachschlagen oder suchen, mit denen wir uns definieren oder ausdrücken. Auch die Worte, die wir für uns behalten oder aus anderen Gründen aussprechen, erzählen Stück für Stück die Geschichte unseres Lebens.

Diese Auswahl wurde aus Gründen der Klarheit und des Leseflusses leicht redigiert, und die Ansichten gehören den Autoren.

neu erfinden

Meine Frau, mit der ich 44 Jahre verheiratet war, starb im Jahr 2022, und ich hatte keine Ahnung, wie ich das Leben allein meistern sollte. Wir hatten alles zusammen oder füreinander getan, und ich war "ihr Mann". Wer war ich nun? 2023 war das Jahr, in dem ich David 3.0 erschaffen habe, und es stellte sich heraus, dass ich ihn sehr mag.

- David A., Fidschi

Liebe

Mein Wort des Jahres, des Jahrzehnts bis jetzt und in absehbarer Zukunft ist LIEBE. Ich war frustriert, als ich die Nachrichten sah: so viele schlimme Dinge, wie Massenerschießungen, Kriege, Krankheiten und Rassismus an der Spitze der Liste anderer schlimmer "-ismen" und "-phobien". Gleichzeitig gibt es so viele Hilfsaufrufe von ausgezeichneten Wohltätigkeitsorganisationen, Crowdfunding und ähnliche Anfragen von Einzelpersonen in Not - zu viele, als dass eine einzelne Person sie unterstützen könnte.

Ich beschloss, dass die einzige Möglichkeit, darauf zu reagieren und mich selbst bei Verstand zu halten, darin bestand, zu LIEBEN; Liebe zu leben, Liebe zu teilen und das Wort der Liebe so gut wie möglich zu verbreiten. Mit Stofffarbe habe ich meinen eigenen Kapuzenpullover Always LOVE gemalt. Die Menschen sehen ihn und reagieren mit einem Lächeln und positiven Kommentaren. Ich sehe gute Menschen, die anderen Gutes tun, und ich danke ihnen dafür, dass sie der Welt Freundlichkeit und Liebe zeigen. Ich weiß nicht, ob ich die Einstellung oder die Handlungen von jemandem geändert habe, aber ich habe zumindest die Menschen unterstützt, die bereits ein Leben in Liebe führen.

- Mike, Maryland

Ruhen

Innehalten - in ruhiger, engagierter Aufmerksamkeit warten. Ich sitze bei Krebspatienten und Angehörigen von Sterbenden auf der Intensivstation und bei älteren Menschen, die über ihren langen Weg nachdenken. Mein Herz wartet mit ihnen, folgt ihnen, wohin auch immer ihre Geschichte wandert.

Wie könnten wir alle tiefgründig und reich werden, wenn wir unsere Hoffnung auf einen anderen Ort aufgäben und in zärtlicher Ruhe beieinander säßen. Nicht auf der Flucht vor Krebs oder Gaza oder vor den Sorgen um uns selbst oder die Welt... sondern indem wir unser Zelt an der Seite des anderen aufschlagen, egal was passiert, auch wenn wir uns abmühen, zu verstehen oder zu hören oder uns einen Reim auf die anstrengenden Wege des Menschseins zu machen.

- Doug B., North Carolina

Ära

Das ist natürlich ein Trend von Taylor Swift, aber man sieht es ständig auf T-Shirts. Es ist meine "fill in the blank"-Ära, und nach der Verbreitung des Konzerts und des Films haben wir angefangen, so zu reden.

Bei der Arbeit, als ich einen Teil der Geschichte unseres Unternehmens beschrieb, wies ich darauf hin, dass dies ein Teil unserer Vor-Covid-Ära war. Niemand hat gelacht oder auch nur das Gesicht verzogen, dass es nicht das richtige Wort ist, denn es ist ein Weg, eine bestimmte Zeitspanne zu beschreiben, in der etwas passiert ist. Wir alle befinden uns in unserer Taylor-Swift-Ära... und deshalb scheint es das Wort des Jahres zu sein.

- Matt, Missouri

Zwiespältig

Wir sind uns uneins über den Krieg im Nahen Osten. Wir sind uns uneins darüber, ob die Wirtschaft heiß oder kalt ist. Wir sind uns uneins darüber, was wir essen sollten und was wir essen; wie viel wir Sport treiben sollten und wie viel wir Sport treiben. Wir sind hin- und hergerissen, wenn es darum geht, unsere Lieblingspartei zu unterstützen, aber den Kandidaten der Partei nicht zu mögen. Wir sind hin- und hergerissen, ob wir Zeit für uns selbst oder für andere aufwenden sollen. Wir leben in einer Welt der Entscheidungen, und sie scheinen alle ziemlich grau zu sein.

- Susan, Arkansas

Streik

Zusammen mit all den anderen (gut publizierten) Streiks (SAG, WGA, UAW usw.) war ich in diesem Jahr an drei Streiks beteiligt. Mein Unternehmen (ein Auftragnehmer der örtlichen Verkehrsbetriebe) hat an drei verschiedenen Standorten separate Tarifverträge abgeschlossen. Einer davon wurde im Februar bestreikt, und aufgrund der ausgedehnten Streikpostenkette war mein Standort zwei Tage lang geschlossen. Der zweite Standort wurde im Mai bestreikt, und wir dachten, sie würden den Streik auch auf uns ausdehnen, aber das taten sie nicht, denn wir streikten in der darauf folgenden Woche selbst.

Unser Streik dauerte schließlich 37 Tage, und wir bekamen so gut wie keine Presse, weil der andere Streik die gesamte Berichterstattung verschlang. .... Wir haben allerdings ein besseres Angebot bekommen - 10 % mehr Lohn und 12 zusätzliche Krankheitstage pro Jahr.

- CJ, Kalifornien

Verwildert

Ich habe dieses Wort gewählt, weil es ausdrückt, wie ich mich im letzten Jahr gesehen habe. Ich mache mir weniger Gedanken über den gesellschaftlichen Druck und konzentriere mich mehr darauf, mit meinen eigenen Gefühlen und Gedanken in Kontakt zu kommen. Es geht darum, sich zu weigern, mit der Masse mitzugehen, und sich zu befreien, um so zu leben, wie es einem gefällt, und die Einflüsse des Mainstreams zu ignorieren.

- Amber, Missouri

Sangfroid

Mein Wort des Jahres ist sangfroid, was so viel bedeutet wie ruhig, kühl und gelassen in stressigen Situationen zu sein. Es kommt aus dem Französischen "sang-froid", was wörtlich "kaltes Blut" bedeutet. Es bedeutet, dass man sich nicht unterkriegen lässt. Elton John beschrieb Marilyn Monroe so: "Du hattest die Anmut, dich selbst zu halten, während die anderen um dich herum gekrochen sind."

In diesem Jahr sind wir an mehreren Orten mit Krieg und Tod konfrontiert. Wir haben einen Planeten, der unter dem unzivilisierten Gewicht unserer Zivilisation zusammenbricht. Tausende unserer jungen Erwachsenen sterben an Fentanyl, das inzwischen die häufigste Todesursache ist. Wir sind durch den "Fortschritt" zurückgeworfen worden. Die Gletscher schmelzen und die Ozeane steigen, während reiche Leute ins All fliegen. Wenn wir in diesem Jahr nicht zur Gelassenheit finden, werden wir sie nie finden. Inmitten von Herausforderungen, Tragödien und Ungerechtigkeiten mögen wir alle auf einem großen Gleichmut stehen.

- Greg, Massachusetts

Kämpferisch

Fierce ist mein Wort für dieses Jahr. Es fasst so viele Gefühle und Worte in sich zusammen. (Fire, Free, rife, ire, Eire, fie, fier) Man "durchbohrt die Angst", um grimmig zu sein, man weint auch durch sie hindurch. Du sagst auch innerhalb des alten englischen Wortes "fie" auf Angst.

Die Politik und die Medien sind "voll" von Angst. So viele "Führer" sind nicht fähig, kämpferisch zu sein, weil es bedeutet, zunächst allein zu stehen. Es könnte bedeuten, seine politische Sicherheit zu verlieren. Es bedeutet, auf sein Gewissen zu hören. Und es bedeutet, sein Gewissen das "Feuer" sein zu lassen, das einen vorwärts bringt, selbst bei "unmöglichen" Aussichten. Wir haben gerade in Ohio gegen massiven Widerstand ein Gesetz für die Rechte der Frauen, Issue 1, verabschiedet. Das geschah, weil wir kämpferisch sind.

- Elise, Ohio

Anpassungsfähigkeit

Meine Wahl fällt auf Anpassungsfähigkeit, ein Wort, das im Zeitalter der künstlichen Intelligenz eine neue Bedeutung bekommen hat. Da wir begonnen haben, unsere Räume - physische, digitale und kognitive - mit fortschrittlicher Technologie zu teilen, ist es die Anpassungsfähigkeit, die uns über Wasser hält. Dieses Jahr war eine Initialzündung; mit Blick auf die Zukunft ist klar, dass Anpassungsfähigkeit noch wichtiger werden wird. Es geht darum, auf dem Weg in eine Zukunft, in der der Wandel die einzige Konstante ist, beweglich zu bleiben - und KI ist ein immer größerer Teil dieses Wandels.

- Duane, Michigan

Quelle: edition.cnn.com