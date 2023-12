Mehr als 11.000 Migranten warten im Norden Mexikos auf den Grenzübertritt

In Tijuana, Mexiko, jenseits der Grenze zu San Diego, Kalifornien, sind schätzungsweise 3.800 Migranten aus Ländern wie Mexiko, Kuba, Haiti und Venezuela in Notunterkünften untergebracht, so der städtische Leiter für Migrationsangelegenheiten, Enrique Lucero. In Reynosa, Mexiko, jenseits der Grenze zu McAllen, Texas, warten laut Pastor Hector Silva, der die Einrichtung leitet, weitere 3.273 Migranten in den Unterkünften von Senda De Vida. Und im nahe gelegenen Matamoros, Mexiko, leben etwa 4.000 Migranten in Lagern, Unterkünften und verlassenen Häusern, sagt Glady Cañas, die die gemeinnützige Organisation Ayudandoles a Triunfar leitet.

Die wartenden Migranten fühlen sich laut Cañas "verzweifelt" - aber viele vertrauen auf Mechanismen wie die CBP One App, die die Terminvergabe für Asylanträge bei der Grenzpolizei automatisiert, so Cañas.

In den letzten Wochen hatten die Städte an der US-Grenze mit einer noch nie dagewesenen Flut von Menschen zu kämpfen, die aus Mexiko in die USA einreisten. Wie CNN am Freitag berichtete, meldeten die Bundesbehörden im Dezember einen Sieben-Tage-Durchschnitt von mehr als 9.600 Begegnungen mit Migranten entlang der Südgrenze der USA. Zum Vergleich: Am 28. November waren es im Durchschnitt 6.800 Migranten.

Nach Angaben von Cañas ertranken im Dezember drei Migranten im Rio Grande in der Region Matamoros, aber die Menschen versuchen weiterhin, den Fluss trotz der tödlichen Gefahren zu überqueren. Migranten, die sich dafür entscheiden, nicht auf einen legalen Weg zu warten, sind oft von der Hoffnung geblendet, die durch Video- und Sprachnachrichten genährt wird, die sie von Migranten erhalten, die von den US-Einwanderungsbehörden bearbeitet und in amerikanische Gemeinden entlassen wurden, sagte sie.

"Die Migranten teilen nur die Schönheit, aber nicht die Realität... das macht mir Sorgen", sagte Cañas.

Ihre Chancen sind gering. Seit Mai hat das US-Ministerium für Innere Sicherheit mehr als 445.000 Migranten abgeschoben oder zurückgeschickt - die große Mehrheit von ihnen hatte die Südgrenze der USA überquert, wie die Behörde online mitteilte.

Die Bundesregierung hat außerdem Einreisehäfen in mehreren Bundesstaaten geschlossen und Personal für den Transport und die Abfertigung von Migranten abgestellt, da sie nach Wegen sucht, ihre begrenzten Ressourcen optimal einzusetzen. Die Biden-Administration hat auch den Bahnverkehr in Eagle Pass und El Paso vorübergehend eingestellt, konnte ihn aber am Freitag wieder aufnehmen.

Eine Gruppe von Migranten, die bei kalten Temperaturen in Eagle Pass, Texas, gewartet hatte, wurde in den letzten Tagen abgefertigt und abgefertigt, aber die US-Zoll- und Grenzschutzbehörde ist noch nicht über den Berg, was den anhaltenden Grenzanstieg angeht, sagte ein hochrangiger CBP-Beamter am Montag gegenüber CNN.

Der Beamte sagte, dass viele Schritte, einschließlich der Aufstockung der Ressourcen, unternommen wurden, um die Herausforderung zu bewältigen, mit der die Behörde letzte Woche in Eagle Pass konfrontiert war, als CNN Zeuge von Tausenden von Migrantenfamilien wurde, die draußen warteten, um zu Einwanderungsbearbeitungseinrichtungen transportiert zu werden.

Trotz der verbesserten Situation in Eagle Pass, so der Beamte, gibt es weiterhin illegale Grenzübertritte, die von böswilligen Akteuren angeheizt werden, die Migranten dazu drängen, die südliche US-Grenze zwischen den Einreisehäfen zu überqueren, auch in ländlichen Gebieten von Arizona.

CNN hat auch erfahren, dass große Gruppen von Migranten weiterhin mit dem Zug an der Grenze ankommen. Nach Angaben von Schwester Isabel Turcios, der Leiterin einer Migrantenunterkunft in Piedras Negras, Mexiko - das auf der anderen Seite der Grenze bei Eagle Pass liegt - kamen am Montag etwa 1.000 Migranten mit dem Zug an. Sie sagte, dass die Gewalt in den Straßen von Piedras Negras große Gruppen von Migranten am Montag vorübergehend daran hinderte, in die USA zu gelangen.

Am Mittwoch wird der mexikanische Präsident Andres Manuel Lopez Obrador in Mexiko-Stadt mit dem US-Außenminister Antony Blinken, dem US-Minister für Innere Sicherheit Alejandro Mayorkas und der Beraterin für Innere Sicherheit von Präsident Biden, Elizabeth Sherwood-Randall, zusammentreffen.

