Persönlich

Mahmoud Abbas Schnelle Fakten

Geburtsdatum: 1935

Geburtsort: Safed, Palästina

Heirat: Amina Abbas

Kinder: Drei Söhne: Mazen (gestorben 2002), Yasser und Tareq

Ausbildung: Universität Damaskus, B.A.; Orientalische Hochschule (in Moskau), Ph.D.

Weitere Fakten

Seine Familie verließ 1948 das britische Mandatsgebiet Safed, Palästina, um als Flüchtlinge in Syrien zu leben.

Abbas verlegte Bodenfliesen und unterrichtete in der Grundschule, bevor er ein Jurastudium absolvierte.

War maßgeblich an der Ausarbeitung der Grundsatzerklärung beteiligt, dem historischen Abkommen von Oslo, das 1993 vom PLO-Vorsitzenden Jassir Arafat und dem israelischen Premierminister Yitzhak Rabin unterzeichnet wurde.

Er war die treibende Kraft hinter der Entscheidung des Palästinensischen Nationalrats, mit israelischen Friedensgruppen zusammenzuarbeiten.

Er ist auch unter dem Namen Abu Mazen bekannt. (Abu ist eine umgangssprachliche Bezeichnung für das Oberhaupt einer Familie oder den Vater von Kindern).

Zeitleiste

1959 - Gründungsmitglied der Palästinensischen Nationalen Befreiungsbewegung (Fatah), die zur größten politischen Gruppe der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO) wurde.

1964 - Die Fatah tritt der PLO bei.

1967 - Er wird in das Zentralkomitee der Fatah berufen.

1968 - Eintritt in den Palästinensischen Nationalrat (PNC).

1980 - Er wird in das Exekutivkomitee der PLO gewählt.

September 1993 - Begleitet Arafat ins Weiße Haus zur Unterzeichnung der Osloer Abkommen bzw. der Grundsatzerklärung.

1995 - Unterzeichnet das Interims-Friedensabkommen mit Israel.

19. März 2003 - Übernimmt das Amt des Premierministers der Palästinensischen Autonomiebehörde.

3. Juni 2003 - Treffen mit US-Präsident George W. Bush und den Staats- und Regierungschefs von Ägypten, Saudi-Arabien, Jordanien und Bahrain in Ägypten, um die Friedensbemühungen zu besprechen.

6. September 2003 - Rücktritt vom Amt des Premierministers der Palästinensischen Autonomiebehörde.

11. November 2004 - Übernimmt nach Arafats Tod den Vorsitz der PLO.

9. Januar 2005 - Erklärt den Sieg bei den palästinensischen Präsidentschaftswahlen für sich.

26. Mai 2005 - Treffen mit Bush; das erste Treffen mit der Palästinensischen Autonomiebehörde im Weißen Haus seit dem Scheitern der Friedensgespräche im Jahr 2000. Bush sagt der Palästinensischen Autonomiebehörde 50 Millionen Dollar an Hilfe zu.

31. Mai 2005 - Unterzieht sich in einem Krankenhaus in Amman, Jordanien, einer erfolgreichen, kleinen Herzoperation.

21. Februar 2006 - Er fordert Hamas-Führer Ismail Haniya auf, eine Regierung zu bilden. Haniya wird im März vereidigt.

14. Juni 2007 - Löst die Regierung auf und entlässt Haniya als Premierminister. Haniya lehnt dies ab und bleibt de facto der Führer im Gazastreifen.

15. Juni 2007 - Ernennung des Wirtschaftswissenschaftlers Salam Fayyad zum neuen Premierminister eines palästinensischen Notkabinetts.

27. November 2007 - Teilnahme an der Nahost-Friedenskonferenz in Annapolis, der ersten formellen, von den USA gesponserten Friedenskonferenz seit 2000. An der Konferenz nehmen auch Spitzendiplomaten und Vertreter von Dutzenden von Ländern und Organisationen teil, in der Hoffnung, die ins Stocken geratenen Friedensverhandlungen im Nahen Osten wieder in Gang zu bringen.

24. April 2008 - Treffen mit Bush im Weißen Haus.

Januar 2009 - Verlängert seine Amtszeit unter Berufung auf eine Verfassungsklausel bis 2010.

16. Dezember 2009 - Der Zentralrat der PLO beschließt, Abbas' Amtszeit auf unbestimmte Zeit zu verlängern.

4. Mai 2011 - Abbas und Hamas-Führer Khaled Meshaal nehmen während einer Zeremonie in Ägypten offiziell ein Versöhnungsabkommen an.

16. September 2011 - Abbas kündigt in einer Rede in Ramallah an, dass er eine Vollmitgliedschaft Palästinas bei den Vereinten Nationen anstreben wird.

23. September 2011 - Abbas reicht beim Generalsekretär der Vereinten Nationen ein Schreiben ein, in dem er die Anerkennung als Staat beantragt.

3. Januar 2013 - Abbas erlässt ein Dekret zur Umbenennung der Organisation in "Staat Palästina".

31. Dezember 2014 - Einen Tag nachdem der UN-Sicherheitsrat eine Resolution abgelehnt hat, in der die palästinensische Eigenstaatlichkeit bis 2017 und der Rückzug Israels aus dem Westjordanland und Ostjerusalem gefordert wird, beantragt Abbas den Beitritt zum Internationalen Strafgerichtshof. Damit ist die Voraussetzung dafür geschaffen, dass die Palästinensische Autonomiebehörde möglicherweise Anklage wegen Kriegsverbrechen gegen Israel erheben kann.

30. September 2015 - Vor der historischen Hissung der palästinensischen Flagge bei den Vereinten Nationen spricht Abbas vor der UN-Generalversammlung und erklärt, dass die Palästinensische Autonomiebehörde nicht mehr an die Osloer Abkommen gebunden sei.

8. September 2016 - In ehemals geheimen sowjetischen Dokumenten, die CNN aus dem Mitrokhin-Archiv am Churchill College der Universität Cambridge erhalten hat, wird behauptet, dass Abbas, der 1982 sein Studium in Moskau abgeschlossen hat, ein KGB-Agent war, während er Mitglied der PLO in Damaskus war. Palästinensische Führer bezeichnen den Bericht als "Verleumdungskampagne".

30. September 2016 - Ernimmt an der Beerdigung des israelischen Staatsmannes Schimon Peres teil und schüttelt dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu die Hand.

6. Oktober 2016 - Er wirdins Krankenhaus eingel iefert, um sein Herz untersuchen zu lassen.

3. Mai 2017 -Treffen mit US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus.

10. Dezember 2017 - Abbas sagt ein Treffen mit US-Vizepräsident Mike Pence ab, nachdem Trump Jerusalem als Hauptstadt Israels anerkannt hat.

14. Januar 2018 - Abbas fordert die PLO auf, "alle zwischen der PLO und Israel unterzeichneten Abkommen zu revidieren, weil Israel diese Abkommen in eine Sackgasse geführt hat", und beschuldigt Israel, das Oslo-Abkommen zu beenden. Diese Kritik kommt sechs Wochen nach Trumps Ankündigung, Jerusalem als Israels Hauptstadt anzuerkennen.

30. April 2018 - Abbas spricht bei der Eröffnung des Palästinensischen Nationalrats mit der Bemerkung , dass der Holocaust nicht durch Antisemitismus, sondern durch die finanziellen Aktivitäten der europäischen Juden ausgelöst wurde, undentschuldigt sich einige Tage später.

28. Mai 2018 - Er wird aus dem Krankenhaus entlassen, nachdem er wegen einer Lungenentzündung behandelt wurde.

28. Januar 2020 - Abbas lehnt Trumps Nahostplan "Peace to Prosperity" ab, den er zusammen mit Netanjahu im Weißen Haus vorgestellt hat, und erklärt auf einer Pressekonferenz in Ramallah im Westjordanland: "Jerusalem ist nicht zu verkaufen. All unsere Rechte sind nicht käuflich oder kompromissfähig. Euer Deal ist eine Verschwörung und wird nicht funktionieren". Abbas, der im Dezember 2017 den diplomatischen Kontakt zu den USA abgebrochen hatte, nahm an der Enthüllung nicht teil und war nicht in den Plan eingeweiht worden.

29. April 2021 - Abbas kündigt die Verschiebung der geplanten Parlamentswahlen an, da Israel nicht bestätigt habe, dass es Wahlen in Ostjerusalem zulassen werde.

16. August 2022 - Auf einer Pressekonferenz in Berlin sagt Abbas , Israel habe "50 Holocausts" an Palästinensern verursacht, was die Empörung führender Politiker der Welt und einen Sturm in den sozialen Medien auslöst.

5. November 2023 - Abbas trifft sich mit US-Außenminister Antony Blinken in Ramallah inmitten der eskalierenden Siedlergewalt im Westjordanland nach dem Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com