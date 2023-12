Persönlich

König Salman bin Abdulaziz Al-Saud Schnelle Fakten

Geburtsdatum: Dezember 31, 1935

Geburtsort: Riyadh, Königreich Saudi-Arabien

Vater: König Abdulaziz bin Abdulrahman al Saud

Mutter: Hassa bint Ahmed al-Sudairi

Eheschließungen: Die Namen der Ehefrauen sind nicht öffentlich bekannt, aber gemäß der islamischen Tradition darf er nicht mehr als vier auf einmal haben.

Kinder: Die genaue Anzahl ist nicht öffentlich zugänglich. Zu den Söhnen gehören: Sultan, Mohammed, Abdulaziz, Faisal, Khaled, Turki

Ausbildung: Besuchte die Prinzenschule

Religion: Wahhabismus (eine konservative islamische Sekte)

Weitere Fakten

Er ist einer der "Sudairi Seven", Söhne von König Abdulaziz, die alle dieselbe Mutter haben und die mächtigsten im Haus Saud sind.

Er war der dritte Prinz, der von König Abdullah, der 2005 den Thron bestieg, zum Erben ernannt wurde.

Er lernte den Koran auswendig, als er 10 Jahre alt war.

Er war als Zuchtmeister der Familie bekannt und unterhielt angeblich ein königliches Familiengefängnis", in dem widerspenstige oder fehlbare Mitglieder der königlichen Familie festgehalten wurden.

Sein Sohn Prinz Sultan war 1985 als Nutzlastspezialist an einer Mission des Space Shuttle Discovery beteiligt.

Zeitleiste

1955-1960 und 1963-2011 - Gouverneur von Riyadh.

November 2011 - Wird nach dem Tod seines Bruders Kronprinz Sultan zum Verteidigungsminister ernannt.

11. April 2012 - Während eines offiziellen Besuchs in den Vereinigten Staaten trifft Prinz Salman mit US-Präsident Barack Obama zusammen.

18. Juni 2012 - König Abdullah ernennt ihn zum Kronprinzen und Thronfolger.

28. August 2012 - Kronprinz Salman übernimmt zum ersten Mal die Führung des Königreichs Saudi-Arabien, während der König auf "Sonderurlaub" ist.

22. Januar 2015 - Nach dem Tod von König Abdullah wird er offiziell zum neuen König von Saudi-Arabien ernannt.

23. Januar 2015 - König Salman bestätigt per königlichem Dekret Kronprinz Muqrin als seinen Nachfolger im Amt des Königs und den stellvertretenden Kronprinzen Mohammed bin Nayef als zweiten in der Thronfolge.

27. Januar 2015 - Obama und First Lady Michelle Obama besuchen König Salman in Saudi-Arabien.

10. Februar 2015 -Prinz Charles besucht König Salman auf einer sechstägigen Reise durch den Nahen Osten.

29. April 2015 - König Salman entlässt Kronprinz Muqrin aus seinem Amt und ernennt Mohammed bin Nayef zum neuen Kronprinzen, dem nächsten in der Thronfolge.

20. April 2016 - Treffen mit Obama in Riad inmitten von Spannungen zwischen den USA und Saudi-Arabien wegen regionaler Umwälzungen, sinkender Ölpreise und anderer Streitpunkte.

20. bis 22. Mai 2017 -US-Präsident Donald Trump besucht den König in Riad während seiner ersten Auslandsreise.

21. Juni 2017 - Entlässt bin Nayef als Kronprinz und ernennt seinen Sohn Mohammed bin Salman.

November 2017 - Ordnet unter dem Vorwurf der Korruption eine beispiellose Säuberung von Prinzen und Regierungsbeamten an. Hunderte von Festgenommenen werden im Hotel Ritz Carlton in Riad inhaftiert, das mehr als zwei Monate lang geschlossen bleibt.

2. Oktober 2018 - JamalKhashoggi, ein saudischer Dissident und Kolumnist für die Washington Post, der in Virginia lebte, verschwindet, nachdem er das saudische Konsulat in Istanbul betreten hat. Türkische Behörden sagen später, dass Khashoggi in dem Gebäude von einem 15-köpfigen Team getötet und zerstückelt wurde. Die saudischen Behörden erklären, Khashoggi sei bei einem verpfuschten Entführungsversuch getötet worden.

14. Oktober 2018 - Ruft den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan an, um die Einberufung einer Arbeitsgruppe zur Untersuchung der Ermordung Khashoggis zu besprechen , wie saudische und türkische Medien berichten.

16. Oktober 2018 - US-Außenminister Mike Pompeo besucht König Salman und Prinz bin Salman in Riad, um über den Tod Khashoggis zu sprechen. Beide Männer bestreiten, von der Gewalt im Konsulat gewusst zu haben.

31. Oktober 2018 - Saudi-Arabiens Chefankläger sagt, dass Beweise darauf hindeuten, dass Khashoggi in einem Akt des vorsätzlichen Mordes getötet wurde. Saudische Beamte behaupten, dass König Salman und Prinz bin Salman nichts damit zu tun hatten.

23. Juli 2020 - Unterzieht sich einer Operation zur Entfernung seiner Gallenblase.

15. Juli 2022 -US-Präsident Joe Biden besucht König Salman und Prinz bin Salman in Dschidda. Biden teilt Prinz bin Salman mit, dass er glaubt, dass bin Salman für die Ermordung von Khashoggi verantwortlich ist.

