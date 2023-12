König Karl III. ruft in seiner Weihnachtsansprache zur Barmherzigkeit auf

Die Weihnachtsbotschaft - eine seit über 90 Jahren bestehende königliche Tradition - wurde im Centre Room des Buckingham Palastes gefilmt, der auf den berühmten Balkon mit Blick auf das Queen Victoria Memorial und die Mall führt.

In seinem Rückblick auf die vergangenen 12 Monate stützte sich der König auf das Kernelement des christlichen Glaubens, andere so zu behandeln, wie man selbst behandelt werden möchte.

"In einer Zeit, in der die Konflikte in der Welt immer tragischer werden, bete ich, dass wir alles in unserer Macht Stehende tun können, um einander zu schützen", sagte Charles. "Die Worte Jesu scheinen aktueller denn je zu sein: 'Was ihr wollt, dass man euch tut, das tut auch den anderen'."

Der 75-jährige Herrscher, der sich seit langem leidenschaftlich für grüne Themen einsetzt und kürzlich auf dem COP28-Klimagipfel sprach, ging in seiner Ansprache auch auf die Umwelt ein.

Er teilte der Nation und dem Commonwealth mit, dass er nach jahrzehntelangem Einsatz für die Umwelt "große Inspiration" darin sieht, "ein wachsendes Bewusstsein dafür zu entwickeln, wie wir die Erde und unsere natürliche Welt als unser gemeinsames Zuhause schützen müssen."

Während er seine festliche Botschaft verkündete, war über der Schulter des Monarchen ein wiederbepflanzbarer Weihnachtsbaum zu sehen, der mit nachhaltigem Schmuck aus Holz, Glas, Papier, Tannenzapfen und getrockneten Orangen geschmückt war.

"Im Laufe des vergangenen Jahres haben mir unzählige Beispiele das Herz erwärmt, die zeigen, wie einfallsreich die Menschen füreinander da sind, wie sie sich für ihre Mitmenschen einsetzen, weil sie wissen, dass es das Richtige ist: am Arbeitsplatz und zu Hause, innerhalb und zwischen den Gemeinschaften", sagte König Charles.

Der Monarch würdigte auch die "selbstlose Armee" von Freiwilligen, die ihre Gemeinden unterstützen, und nannte sie das "wesentliche Rückgrat unserer Gesellschaft".

Charles fügte hinzu, dass er und seine Frau "hocherfreut" über die Anwesenheit von Gemeindevertretern in der Krönungsgemeinde im Mai waren. "Ihre Anwesenheit bedeutete uns beiden sehr viel und unterstrich die Bedeutung der Krönung selbst: vor allem ein Aufruf an uns alle, einander zu dienen, zu lieben und für alle zu sorgen", sagte er.

Neben der Botschaft des Königs wurde Filmmaterial vom Krönungsgottesdienst und dem Auftritt auf dem Balkon gezeigt. Andere Höhepunkte des Jahres zeigten Mitglieder der königlichen Familie bei verschiedenen Auftritten.

König Charles und Königin Camilla wurden bei der Besichtigung eines Zentrums für die Verteilung überschüssiger Lebensmittel außerhalb Londons gezeigt, als sie im November das Coronation Food Project ins Leben riefen. Der Prinz und die Prinzessin von Wales und ihre Kinder wurden bei der Unterstützung von Pfadfindern während der Feierlichkeiten am Krönungswochenende gesehen. Prinz Edward und seine Frau Sophie wurden bei Veranstaltungen in Schottland gesehen, während Anne, Prinzessin Royal, die Household Division of Coldstream Guards in der Wellington Barracks besuchte, nachdem sie über Nacht für das Krönungswochenende geprobt hatte.

In seiner Weihnachtsbotschaft würdigte der König auch andere Religionen und betonte, dass viele der "großen Weltreligionen" ihre Feste mit einem besonderen Essen feiern. Er fügte hinzu, dass diese Feste "eine Gelegenheit für Familien und Freunde sind, über die Generationen hinweg zusammenzukommen; der Akt des gemeinsamen Essens trägt zu Geselligkeit und Zusammengehörigkeit bei".

Karl beendete seine Festansprache mit einem Dank an "alle, die einander dienen" und an alle, "die sich um unser gemeinsames Haus kümmern".

Am Montag führte der König die königliche Familie zur St. Mary Magdalene Church auf dem Landgut Sandringham in Norfolk, wo der jährliche Weihnachtsgottesdienst stattfand.

In der Zwischenzeit veröffentlichten der Prinz und die Prinzessin von Wales am ersten Weihnachtstag ein neues Foto ihrer drei Kinder.

Auf dem Schwarz-Weiß-Foto des britischen Fotografen Josh Shinner ist eine strahlende Prinzessin Charlotte zu sehen, die ihre Brüder, die Prinzen George und Louis, in die Arme schließt.

Ähnlich wie auf dem Weihnachtskartenporträt der Familie sind die drei Kinder auf dem Foto, das am Montag auf den sozialen Medienkonten des Paares veröffentlicht wurde, leger gekleidet und sitzen auf einer Holzbank.

