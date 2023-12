Persönlich

König Juan Carlos I. Schnelle Fakten

Geburtsdatum: Januar 5, 1938

Geburtsort: Rom, Italien

Geburtsname: Juan Carlos Alfonso Victor Maria de Borbon y Borbon

Vater: Don Juan de Borbon y Battenburg, Graf von Barcelona, dritter Sohn von König Alfonso XIII. von Spanien

Mutter: Dona Maria de las Mercedes de Borbon y Orleans, Prinzessin der beiden Sizilien und Gräfin von Barcelona

Heirat: Prinzessin Sofia von Griechenland (14. Mai 1962 bis heute)

Kinder: Infantin Elena von Spanien, Elena Maria, Isabel, Dominica de Silos de Borbon y Grecia, Herzogin von Lugo, Dezember 1963; Infantin Cristina von Asturien, Cristina Federica Victoria Antonia de la Santísima Trinidad de Borbón y Grecia, Herzogin von Palma de Mallorca, Juni 1965; Prinz von Asturien, Felipe Juan Pablo Alfonso y de la Santísima Trinidad y de Todos los Santos de Borbón y Grecia, Januar 1968

Ausbildung: Marianist, Freiburg, Schweiz; Instituto San Isidro, Madrid, Spanien; Marine-Waisenschule, Spanien; Militärakademie Saragossa, Saragossa, Spanien; Marineakademie, Marin, Spanien; Spanische Luftakademie, San Javier, Spanien; Universität Madrid, Spanien

Militär: Spanisches Heer, Spanische Marine, Spanische Luftwaffe

Weitere Fakten

Die spanische Königsfamilie zahlt laut Verfassung Einkommenssteuern und wohnt freiwillig in einem umgebauten Jagdschloss, dem Palast Zarzuela.

Der Palacio Real, der Königspalast, in Madrid wird für offizielle Anlässe wie Besuche von Staatsoberhäuptern genutzt.

Besuchte die Vereinigten Staaten erstmals 1958 während seiner Ausbildung zum Marinefähnrich an Bord der Juan Sebastian Elcano.

Ur-Ur-Enkel von Königin Victoria, entfernter Cousin von Königin Elisabeth II. und Prinz Philip.

Sowohl König Juan Carlos als auch Königin Sofia sind Nachkommen von Königin Victoria.

Entfernter Verwandter von König Ferdinand und Königin Isabella von Spanien aus dem fünfzehnten Jahrhundert.

Zeitleiste

1947 - Das Erbrecht von Generalissimus Francisco Franco erklärt, dass die spanische Königsfamilie nach seinem Tod wieder an die Macht kommt.

1948 - Erste Reise nach Spanien, nachdem Franco und Don Juan de Borbon einer spanischen Ausbildung für den Thronfolger zugestimmt haben.

1960 - Er schließt seine militärische Ausbildung ab und wird der erste spanische Offizier, der den Rang eines Leutnants in allen drei Teilstreitkräften innehat.

August 1962 - Während seiner Flitterwochen besucht er die Vereinigten Staaten und trifft US-Präsident John F. Kennedy.

1969 - Er wird zum Kronprinzen ernannt und zum Nachfolger Francos bestimmt.

22. November 1975 - Krönung von Juan Carlos I. zum König von Spanien, zwei Tage nach dem Tod Francos, und Wiederherstellung der spanischen Monarchie nach einem 44-jährigen Interregnum.

1. bis 4. Juni 1976- Erster regierender spanischer Monarch, der die Vereinigten Staaten besucht. Er trifft mit US-Präsident Gerald Ford zusammen.

1977 - Einführung politischer Reformen, die zu den ersten demokratischen Wahlen seit 1936 führen.

1978 - Mit der Verabschiedung einer neuen Verfassung erhält die Monarchie mehr als nur eine nominelle oder zeremonielle Rolle in der Regierung.

Februar 1981 - Ein versuchter Staatsstreich wird vereitelt, als sich die königstreuen Kräfte weigern, sich der Rebellion anzuschließen.

2000 - Er feiert sein 25-jähriges Jubiläum auf dem Thron.

11. März 2004 - Er wendet sich an die Nation und besucht die Verwundeten, nachdem während der Hauptverkehrszeit in Madrid zehn Bomben in vier Pendlerzügen explodiert sind.

10. November 2007 - Sagt dem venezolanischen Präsidenten Hugo Chavez während des Iberoamerikanischen Gipfels in Santiago de Chile: "Warum hältst du nicht die Klappe" (¿Por qué no te callas?).

8. Mai 2010 - Lässt sich eine Geschwulst aus seiner rechten Lunge entfernen, die sich als gutartig erweist.

8. August 2010 - Zusammen mit Königin Sofia empfängt er die First Lady der USA, Michelle Obama, und ihre jüngste Tochter Sasha im Sommerpalast auf der Insel Mallorca.

14. April 2012 - Unterzieht sich einerHüftoperation, nachdem er während einer Reise nach Botswana gestürzt ist. Später im Monat wird er erneut eingewiesen, um eine Verrenkung" der Hüfte zu beheben. Im November 2012 unterzieht er sich einer weiteren Operation an seiner Hüfte.

Juli 2012 - Er wird als Ehrenpräsident des World Wildlife Fund (WWF) - Spanien abgesetzt, nachdem seine Elefantenjagd in Botswana im April auf breite Kritik gestoßen ist. "Obwohl die Jagd nicht illegal war, wurde sie weithin als unvereinbar mit der Position des Königs an der Spitze des WWF-Spanien angesehen", so die Gruppe in einer Erklärung. Er hatte dieses Ehrenamt seit 1968 inne.

3. März 2013 - Er wird wegen eines Bandscheibenvorfalls im Krankenhaus operiert. Während er sich erholt, bricht im Krankenhaus ein kleines Feuer aus, das ihn jedoch nicht betrifft.

September 2013 - Unterzieht sich in Madrid einer dritten Hüftoperation, um das infizierte Gelenk zu ersetzen.

2. Juni 2014 - Er gibt bekannt, dass er zugunsten seines Sohnes Prinz Felipeabdankt .

18. Juni 2014 - Formelle Abdankung.

14. Januar 2015 - Ein Gremium aus zwölf Richtern entscheidet, dass Juan Carlos sich vor dem Obersten Gerichtshof des Landes einer Vaterschaftsklage einer belgischen Frau stellen muss, die behauptet, er sei ihr Vater. Ingrid Sartiau aus Brüssel behauptet, ihre Mutter und Juan Carlos hätten Ende 1965 eine Beziehung gehabt und sie sei im August 1966 geboren worden. Zu diesem Zeitpunkt war Juan Carlos zwar verheiratet, aber immer noch ein Prinz.

11. März 2015 - Der Oberste Gerichtshof Spaniens weist die Vaterschaftsklage gegen Juan Carlos ab.

29. November 2016 - Er nimmt an der Gedenkfeier für den ehemaligen kubanischen Staatschef Fidel Castro teil.

2. Juni 2019 - Offizieller Rücktritt aus dem öffentlichen Leben.

8. Juni 2020 - Der Oberste Gerichtshof Spaniens kündigt eine Untersuchung gegen Juan Carlos wegen möglicher Straftaten im Zusammenhang mit einer angeblichen Überweisung von 100 Millionen Dollar durch den saudischen König im Jahr 2008 für ein Hochgeschwindigkeits-Eisenbahnprojekt in Saudi-Arabien an. Auch die Schweiz ermittelt gegen den Vertrag.

3. August 2020 - Er verlässt Spanien aufgrund von Ermittlungen wegen angeblicher Finanzgeschäfte. In einem Brief an seinen Sohn, König Felipe VI., schreibt Juan Carlos, er habe die Entscheidung getroffen, Spanien zu verlassen, "angesichts des öffentlichen Echos, das bestimmte Ereignisse aus meinem Privatleben hervorrufen".

Dezember 2021 - Die Schweizer Staatsanwaltschaft lässt die Anklage gegen Juan Carlos im Zusammenhang mit dem saudischen Eisenbahnprojekt fallen.

März 2022 - Die spanische Staatsanwaltschaft stellt ihre Ermittlungen gegen Juan Carlos ein und erhebt keine Anklage.

19. Mai 2022 - Juan Carlos, der seit seinem selbst auferlegten Exil in den Vereinigten Arabischen Emiraten lebt, reist zum ersten Mal seit seiner Flucht vor fast zwei Jahren nach Spanien.

6. Oktober 2023 - Der Londoner High Court weist eine Klage seiner ehemaligen Geliebten Corinna Zu Sayn-Wittgenstein ab, die Juan Carlos beschuldigt, eine Kampagne der Belästigung und Überwachung gegen sie koordiniert zu haben. Juan Carlos hat die Anschuldigungen bestritten.

