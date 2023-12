Japans "Moon Sniper" befindet sich jetzt in der Mondumlaufbahn vor einem historischen Landeversuch

Auf seiner derzeitigen Bahn umrundet der Lander den Mond etwa alle 6,4 Stunden. In den nächsten Wochen wird das Fahrzeug jedoch langsam seine Umlaufbahn enger ziehen und sich der Mondoberfläche nähern, um sich auf den für Mitte Januar geplanten historischen Landeversuch vorzubereiten.

Wenn dies gelingt, wäre Japan erst das fünfte Land, dem ein solches Kunststück gelingt, und erst das dritte im 21.

China und Indien sind derzeit die einzigen Nationen, denen es in diesem Jahrhundert gelungen ist, ein Fahrzeug sicher auf dem Mond zu landen. Damit hat ein neuer Wettlauf um die Mondoberfläche begonnen, der zum Teil durch die Bemühungen gekennzeichnet ist, die natürlichen Ressourcen des Mondes für künftige Langzeitmissionen mit Besatzung zu identifizieren und nutzbar zu machen.

Der japanische Erkundungsroboter wird versuchen, eine Punktlandung zu demonstrieren, d. h. mit äußerster Präzision auf dem Mond zu landen, und Daten über Mondgestein zu sammeln, die den Wissenschaftlern helfen könnten, die Entstehung des Mondes besser zu verstehen.

Auf dem Weg zur Landung

Die Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) gab am 25. Dezember bekannt, dass die Mondlandefähre in eine elliptische Umlaufbahn gebracht wurde, auf der sie den Nord- und Südpol des Mondes in einer Höhe von etwa 600 bis 4.000 Kilometern überquert.

In den nächsten 3 1⁄2 Wochen wird die Sonde auf ihrer Umlaufbahn bis auf 15 Kilometer an die Oberfläche heranfliegen, bevor sie ihren endgültigen Abstieg beginnt.

Der Moon Sniper Lander - auch als SLIM ( Smart Lander for Investigating Moon ) bezeichnet - wird am 19. Januar um 10:20 Uhr ET (12:20 Uhr Japanische Standardzeit) versuchen, sanft aufzusetzen.

Über SLIM, auch bekannt als der Moon Sniper

Das leichte Landegerät SLIM wird eine Landezone anvisieren, die sich über etwa 100 Meter (328 Fuß) erstreckt und nicht wie üblich über einen Kilometer.

Diese Präzision hat der Mission den Spitznamen "Moon Sniper" eingebracht.

Wenn SLIM die Mondoberfläche erreicht, wird es voraussichtlich eine Stelle in der Nähe eines kleinen Einschlagskraters namens Shioli erkunden - in der Nähe der Apollo-11-Landestelle, wo die NASA-Astronauten 1969 zum ersten Mal auf dem Mond landeten.

Wettlauf um den Mond

Die Vereinigten Staaten sind nach wie vor das einzige Land, das Menschen auf dem Mond gelandet hat, aber die NASA hat seit der Apollo-17-Mission im Jahr 1972 weder Astronauten noch Roboterfahrzeuge auf der Mondoberfläche gelandet.

Sowohl ein privat entwickeltes Raumfahrzeug des japanischen Unternehmens Ispace als auch ein von der russischen Raumfahrtbehörde Roskosmos gestartetes Mondlandegerät versuchten im Jahr 2023, auf dem Mond zu landen, was jedoch scheiterte.

Beide Roboterfahrzeuge legten nach Navigationsproblemen eine Bruchlandung hin.

Eine von der indischen Raumfahrtbehörde Indian Space Research Organisation entwickelte Mondlandefähre setzte im August erfolgreich auf dem Mond auf. Damit ist Indien nach den Vereinigten Staaten, China und der ehemaligen Sowjetunion erst das vierte Land, dem dies gelungen ist.

Das indische Raumfahrzeug landete in der Nähe des Mondsüdpols, wo Wissenschaftler wertvolle Wassereisvorkommen vermuten, und ist damit das erste Land, das ein Fahrzeug in die Nähe dieser Region geschickt hat.

Ein Jahr der Mondlandemissionen

Nach dem Landeversuch der japanischen Raumsonde Moon Sniper wollen die Vereinigten Staaten im kommenden Jahr bis zu drei Roboterfahrzeuge auf die Mondoberfläche schicken.

Und die NASA beabsichtigt, Ende 2024 Astronauten in eine Umlaufbahn um den Mond zu schicken.

Im Erfolgsfall würde die Artemis-II-Mission den Weg für eine weitere Mission ebnen, die noch in diesem Jahrzehnt Menschen auf den Mond bringen könnte.

Die NASA-Mission mit Besatzung könnte das erste Mal seit den 1970er Jahren sein, dass Astronauten auf die Mondoberfläche zurückkehren.

Quelle: edition.cnn.com