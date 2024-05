James Madison und Benjamin Franklin haben sich in ihren Ansichten geirrt, aber nicht in dieser speziellen Idee.

Schauen Sie sich die frühen Führer unseres Landes an. Als James Madison seinem Ende nahe war, bemerkte seine Nichte einen ungewöhnlichen Gesichtsausdruck bei ihm und erkundigte sich nach seinem Wohlbefinden. Er antwortete: "Es ist nur ein Sinneswandel, Liebes." Und damit war der Architekt der Verfassung verstorben. Worüber hat er seine Meinung geändert? Zwei-Kammer-Legislative oder Blumentapeten? Wir werden es nie erfahren.

Es ist wichtig, sich Jahrhunderte später daran zu erinnern, dass er seine Haltung geändert hat. Das tat er im Laufe seines Lebens bei zahlreichen Gelegenheiten. So lehnte er beispielsweise zunächst die Bill of Rights ab, wurde aber schließlich zu einem ihrer stärksten Befürworter.

Die Schöpfer der amerikanischen Verfassung hatten mehrere Schwächen. Sie waren größtenteils Intellektuelle aus dem 18. Jahrhundert, was bedeutete, dass sie typischerweise rassistisch und sexistisch waren. Sie hatten jedoch auch bedeutende Stärken, und eine bemerkenswerte Eigenschaft war ihre Fähigkeit, anpassungsfähig zu denken. Sie zeichneten sich durch epistemische Bescheidenheit aus und änderten oft ihre Meinung, wenn ihnen neue Beweise oder Argumente vorgelegt wurden.

Heutzutage hingegen wird das Ändern der eigenen Meinung, insbesondere in der Politik, oft als Zeichen der Schwäche angesehen. Sind Sie ein Flip-Flopper geworden?

Untersuchungen zeigen, dass die Amerikaner von heute - sowohl Politiker als auch normale Bürger - im Vergleich zu früheren Zeiten weit weniger bereit sind, ihre Meinung zu ändern. Wir sind selbstgefällig geworden. Wir stecken in unseren jeweiligen ideologischen Lagern fest und haben uns auf unsere Ansichten zu verschiedenen Themen festgelegt - Wirtschaft, Umwelt, soziale Identität, Außenpolitik und vieles mehr. Die sozialen Medien haben dazu beigetragen, diese Echokammern zu nähren und zu verstärken, in denen unsere Überzeugungen selten in Frage gestellt werden und die Gegenseite oft lächerlich gemacht wird.

Obwohl diese Unnachgiebigkeit zum heutigen Standard geworden ist, ist sie keine Eigenschaft, die nur in unserer Zeit vorkommt. Unsere Gründerväter zeichneten sich zu ihren besten Zeiten durch ihre Anpassungsfähigkeit aus. Schauen Sie sich Madisons Aufzeichnungen vom Verfassungskonvent an, in denen so viele Details geändert werden konnten. Wer sollte das Amt des Präsidenten ausüben - eine einzelne Person oder ein Rat mit mehreren Ko-Präsidenten? Wie lang sollte die Amtszeit eines Senators sein - zwei, sechs oder auf Lebenszeit? Wo sollte die Zentralregierung ihren Sitz haben? Die Delegierten hatten sich in verschiedene Schriften von Denkern aus Vergangenheit und Gegenwart vertieft.

Während des Verfassungskonvents wurden die einzelnen Stimmen der Delegierten zwar gezählt, aber nicht genannt. Nach dem Willen der Gründerväter sollten sie ihre Meinung auch in Zukunft frei und ohne Zwang ändern können.

Wie jede Organisation ist auch die amerikanische Regierung im Laufe der Zeit immer starrer und einheitlicher geworden. Wir haben jedoch den Hunger nach erfinderischen Lösungen verloren, während wir Stabilität erreichen. Es ist an der Zeit, dass wir etwas von der Flexibilität, die unsere Anfänge kennzeichnete, wieder aufleben lassen.

Benjamin Franklin war wahrscheinlich die Verkörperung dieser Denkweise. Auf dem Verfassungskonvent erklärte er: "Ich habe mehrere Fälle erlebt, in denen ich aufgrund besserer Informationen oder weiterer Überlegungen gezwungen war, meine Meinung zu ändern, selbst in wichtigen Fragen." In seiner Autobiografie riet Franklin seinen Lesern, bei der Formulierung ihrer Gedanken nicht die Worte "sicher" oder "gewiss" zu verwenden. Verwenden Sie stattdessen Formulierungen wie "Ich glaube, dass es so ist" oder "Wenn ich mich nicht irre".

Franklin erzählte häufig ein kurzes Gleichnis. Er behauptete, es habe eine "französische Frau gegeben, die bei einer kleinen Meinungsverschiedenheit mit ihrer Schwester sagte: 'Ich weiß nicht, wie das passiert, Schwester, aber ich treffe niemanden außer mir, der immer im Recht ist.'"

Franklins Botschaft war klar. Jeder von uns glaubt, er sei im Besitz der alleinigen Wahrheit. Ich gebe zu, dass ich mich oft so fühle. Dennoch bemühe ich mich, dieser Neigung zu widerstehen. Ich versuche, daran zu denken: Wie wahrscheinlich ist es, dass ich von den 8 Milliarden Einwohnern der Welt den richtigen Standpunkt zu einem breiten Spektrum von Themen wie Politik, Literatur, Umwelt und Religion gefunden habe? Möglicherweise 2-1. Vielleicht sogar 3:1.

In der modernen Politik gibt es seltene Fälle, in denen führende Politiker den Mut haben, ihre Meinung zu ändern - auch wenn sie das selten so formulieren; stattdessen sagen sie, ihre Überzeugungen hätten sich "weiterentwickelt". Mir ist ihre Semantik egal, solange ihr Sinneswandel durch Logik, Beweise und das, was für die Nation von Vorteil ist, gestützt wird. Präsident George H.W. Bush hat bekanntlich erklärt: "Lies meine Lippen. Keine neuen Steuern." Er änderte seine Meinung und erreichte einen Konsens, der die Erhöhung bestimmter Steuern beinhaltete, um das Haushaltsdefizit einzudämmen. Das hat seine politische Karriere behindert und dazu beigetragen, dass er sich nicht für eine zweite Amtszeit beworben hat, aber es war die richtige Entscheidung für Amerika. Präsident Barack Obama hat zu Recht seine Haltung zur Legalisierung der gleichgeschlechtlichen Ehe geändert.

Flexibles Denken ist in der Geschichte Amerikas tief verwurzelt. Wir müssen etwas von der Beweglichkeit wiederbeleben, die unsere Ursprünge kennzeichnete. Zumindest vermute ich das. Vielleicht ist diese Anpassungsfähigkeit kontraproduktiv, und ich werde meine Meinung aktualisieren.

