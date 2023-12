Jacques Delors, Staatsmann, der die Europäische Union geprägt hat, stirbt im Alter von 98 Jahren

Der Sozialist Delors machte eine steile politische Karriere in Frankreich, wo er Anfang der 1980er Jahre Finanzminister unter Präsident François Mitterrand war, bevor er 1985 Präsident der EU-Kommission wurde.

Seine 10-jährige Präsidentschaft ist die längste in der Geschichte der Institution und prägte die Konturen des heutigen Europas.

Unter Delors veränderte sich die Europäische Union erheblich und führte eine Reihe von Schlüsselreformen ein, darunter die Einheitliche Europäische Akte, das Schengener Abkommen, das Studentenaustauschprogramm Erasmus, eine Überarbeitung der Gemeinsamen Agrarpolitik und die Wirtschafts- und Währungsunion, die später zur Einführung des Euro führte.

Im März 2020 rief er die Staats- und Regierungschefs der EU zu mehr Solidarität auf, als sie sich über eine gemeinsame Antwort auf die Covid-19-Pandemie stritten.

Die derzeitige Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen würdigte Delors auf X und nannte den verstorbenen Staatsmann einen "Visionär, der unser Europa stärker gemacht hat".

"Sein Lebenswerk ist eine geeinte, dynamische und wohlhabende Europäische Union. Es hat ganze Generationen von Europäern geprägt, auch meine", fügte der Kommissionspräsident hinzu.

Der französische Präsident Emmanuel Macron nannte Delors "einen Staatsmann mit französischem Schicksal, einen unermüdlichen Architekten unseres Europas" und "einen Kämpfer für menschliche Gerechtigkeit".

"Sein Engagement, seine Ideale und seine Rechtschaffenheit werden uns immer inspirieren. Ich verneige mich vor seiner Arbeit und seinem Andenken und teile die Trauer seiner Angehörigen", fügte der französische Präsident auf X hinzu.

Delors begann seine berufliche Laufbahn 1945 bei der Banque de France, wo auch sein Vater gearbeitet hatte, und erwarb später einen Abschluss in Wirtschaftswissenschaften an der renommierten Pariser Universität Sorbonne. Er engagierte sich im Christlichen Gewerkschaftsbund und wurde 1950 zu dessen Wirtschaftsberater ernannt.

Nach 17 Jahren verließ Delors die Banque de France, wo er bis in die Führungsetage aufgestiegen war. Er übernahm die Leitung der Abteilung für soziale Angelegenheiten in der Generalplanungskommission des Staates. Von 1969 bis 1972 war er Chefberater für soziale Angelegenheiten von Premierminister Jacques Chaban-Delmas und gehörte dessen Kabinett an. Außerdem war er von 1974 bis 1979 außerordentlicher Professor an der Universität Paris-Dauphine.

Delors trat 1974 der Sozialistischen Partei Frankreichs bei und wurde fünf Jahre später in das Europäische Parlament gewählt. Dort war er bis Mai 1981 Vorsitzender des Ausschusses für Wirtschaft und Währung und wurde dann vom damaligen Präsidenten Francois Mitterrand zum französischen Finanzminister ernannt. Außerdem war er von 1983 bis 1984 Bürgermeister von Clichy.

Die britische Boulevardzeitung The Sun veröffentlichte 1990 die berühmte Schlagzeile "Up Yours Delors", um sich gegen Delors' Pläne für eine stärkere Integration der Europäischen Union auszusprechen.

Als seine Amtszeit bei der Europäischen Kommission 1995 zu Ende ging, wurde Delors als ernsthafter Anwärter auf die französische Präsidentschaft gehandelt. Er entschied sich jedoch, nicht zu kandidieren und gründete 1996 seine Denkfabrik. Seine einzige Tochter, Martine Aubry, ist eine bekannte französische Politikerin und ehemalige Vorsitzende der Sozialistischen Partei Frankreichs.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com