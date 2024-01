Ihre Meinung: Sind Sie besser dran als vor drei Jahren?

Es war ein schwerer Schlag für die Hoffnungen des damaligen Präsidenten Jimmy Carter, wiedergewählt zu werden. Jetzt, mit Blick auf die Präsidentschaftswahlen im Jahr 2024, bleibt es die entscheidende Frage.

Sind Sie besser dran als am Ende der Amtszeit des ehemaligen Präsidenten Donald Trump? Noch wichtiger ist die Frage, ob Amerika heute besser dasteht als bei Amtsantritt von Präsident Joe Biden?

Denken Sie drei Jahre zurück, bis Januar 2021. Damals erlebten die USA den tödlichsten Monat der Covid-19-Pandemie, der schließlich mehr als 1,1 Millionen Amerikaner zum Opfer f ielen - weit mehr als der Pro-Kopf-Durchschnitt der entwickelten Welt. Die Arbeitslosenquote lag bei 6,7 %, nachdem sie zu Beginn der Pandemie auf fast 15 % angestiegen war - eine Zahl, die durch Billionen von Dollar an überparteilichen Konjunkturausgaben gerettet wurde, die das Defizit im Vergleich zum Vorjahr um 200 % erhöhten.

Am unauslöschlichsten ist, dass wir einen Präsidenten hatten, der sich - zum ersten Mal in der amerikanischen Geschichte - verschworen hat, eine Wahl auf der Grundlage einer Lüge zu annullieren , um an der Macht zu bleiben, was gegen die Verfassung und die Tradition einer friedlichen Machtübergabe verstößt und zu einem Angriff auf das US-Kapitol durch seine Anhänger führte.

Ja, nach diesem wesentlichen Maßstab ist Amerika in weitaus besserer Verfassung als noch vor drei Jahren.

Aber was ist mit der Wirtschaft? Die Parteilichkeit ist so allgegenwärtig geworden, dass sie die Wahrnehmung von ansonsten eindeutigen Daten verzerrt. Ein TikTok-Trend verkündet sogar, dass wir uns in einer stillen wirtschaftlichen Depression befinden, ohne dass es eine historische Perspektive gibt.

Die Realität sieht so aus: Die von Wirtschaftswissenschaftlern, Analysten und Führungskräften für das Jahr 2023 vorhergesagte Rezession ist nie eingetreten.

Stattdessen ist die amerikanische Wirtschaft weltweit führend - der Economist beschrieb sie kürzlich als "ein wahres Wunder". Die Inflation geht schneller zurück als bei unseren Verbündeten und steuert auf die gepriesene sanfte Landung zu, dievielen Beobachtern als Mythos erschien.

An der Wall Street schließt der Aktienmarkt das Jahr in der Nähe von Rekordständen ab (so viel zu Trumps Vorhersage einer Depression). Noch wichtiger ist, dass die Main Street floriert.

Unter Biden haben die Arbeitgeber in drei Jahren einen neuen Rekord von 14 Millionen Arbeitsplätzen geschaffen - im Durchschnitt mehr als 400.000 pro Monat. Im Vergleich dazu haben die Arbeitgeber unter Präsident Trump in den ersten drei Monaten seiner Amtszeit 176.000 Arbeitsplätze pro Monat geschaffen, bevor die Pandemie zu einem Verlust von mehr als 20 Millionen Arbeitsplätzen führte. Dies ist nicht nur ein Aufschwung: Die Zahl der neuen Arbeitsplätze hat das Niveau vor der Pandemie überschritten.

Die Arbeitslosenquote in den USA liegt seit zwei Jahrenunter 4 % -das ist das erste Mal seit den 1960er Jahren. Die Arbeitslosenquoten von Schwarzen und Hispanoamerikanern haben einen historischen Tiefstand erreicht. Die Stundenlöhne sind in diesem Jahr stärker gestiegen als die Inflation, und die Gewerkschaften haben ihre Löhne deutlich erhöht, was den Arbeitnehmern am unteren Ende der Einkommensskala überproportional zugute kam und die Washington Post zu der Aussage veranlasste, dass "die Arbeiter 2023 einen großen Sieg errungen haben".

Die amerikanische Wirtschaft als Ganzes wuchs in rasantem Tempo und erreichte imdritten Quartal 2023 ein erstaunliches Wachstum von 5,2 %. In den ersten drei Jahren seiner Amtszeit verzeichnete Trump ein durchschnittliches jährliches BIP-Wachstum von 2,5 % - das entspricht im Wesentlichen dem jährlichen Wachstum von 2,3 %, das er in seinen letzten drei Amtsjahren von Präsident Barack Obama geerbt hat. Und das ist noch nicht alles: Das Verbrauchervertrauen ist auf dem Weg ins Jahr 2024 stark.

Fakten sind wichtig. Aber Politik ist oft eine Frage der Wahrnehmung. Warum also wird Biden in Umfragen kein Lob für den wirtschaftlichen Aufschwung ausgesprochen?

Die Inflation und die höheren Zinssätze sind ein wichtiger Grund für diese Diskrepanz. Der Rückgang dieser alltäglichen Frustrationen ist ein nachlaufender Indikator, auch wenn die Inflation nachlässt. In der jüngsten Vergangenheit hat die Bewegung der "modernen Geldtheorie" auf der äußersten Linken die praktischen und politischen Vorteile niedriger Zinssätze und niedriger Inflation als selbstverständlich angesehen. Das sollte sich nicht wiederholen.

Es gibt auch eine verständliche Frustration über die Kosten der Migrantenkrise, die sich von der südlichen Grenze bis in die nördlichen Städte erstreckt. Auch die Demokraten sollten dieses Problem nicht leugnen.

Es ist auch wahr, dass der volle Nutzen von Bidens bisherigen legislativen Errungenschaften - das überparteiliche Infrastrukturgesetz und das CHIP-Gesetz zur Verlagerung der amerikanischen Technologieproduktion - noch nicht voll zum Tragen gekommen ist. Aber zusammen mit verbesserten Gewerkschaftsleistungen könnten sie mehr dazu beitragen, die amerikanische Mittelschicht wiederzubeleben, nachdem sie jahrzehntelang unter Druck stand und Arbeitsplätze ins Ausland verlagert wurden. Bis heute haben die Unternehmen mehr als 200 Milliarden Dollar für den Bau neuer amerikanischer Produktionsstätten bereitgestellt, und die Fabriken florieren, insbesondere in den roten Bundesstaaten des Südens und der westlichen Bergregionen.

Und schließlich war Trump ein hervorragender Verkäufer; er war und ist ein Hype-Mann, ein Meister der Vermarktung, der sich oft nicht an Fakten hält. Während der Trump-Regierung waren Wirtschaftsnachrichten ein seltener Lichtblick, den überparteiliche Journalisten anerkennen konnten - und das taten sie auch oft. Interessanterweise - und kontraintuitiv - ergab eine Analyse des Pew Research Center der Presseberichterstattung über die ersten 100 Tage zwischen Biden und Trump, dass die Berichterstattung über Biden etwas negativer war.

Während die Wirtschaft unter Demokraten oft besser läuft (ein Punkt, den Trump 2004 in einem CNN-Interview einräumte), scheinen die Republikaner im Allgemeinen die Lorbeeren zu ernten - trotz des boomenden Aktienmarktes und der Tatsache, dass unter Biden keine individuellen Steuersätze erhöht wurden. Biden und sein Team haben es versäumt, den Befürwortern mit griffigen Schlagwörtern und Statistiken zu helfen - und wenn die Leute nicht in ihr eigenes Horn blasen, hört niemand die Musik.

Als Reagan diese schicksalhafte Frage stellte, war die Arbeitslosenquote in den USA doppelt so hoch wie heute, die Zinssätze waren mit 11,5 % mehr als dreimal so hoch, und Amerika befand sich mitten in einer Double-Dip-Rezession. Carters andere Tugenden - sein Ruf für persönlichen Anstand, Haushaltsdisziplin und weitsichtige Investitionen in alternative Energien - konnten die Wähler nicht überzeugen. Außerdem schien Amerikas Ruf im Ausland in Scherben zu liegen, was durch die amerikanischen Geiseln im Iran symbolisiert wurde.

Im Gegensatz dazu stieg der Respekt für die amerikanische Führung im Ausland mit dem Wechsel von Trump zu Biden. Wie Peter Wehner, einst ein hochrangiger Berater im Weißen Haus unter Reagan und den beiden Präsidenten Bush, kürzlich in The Atlantic schrieb: "Biden hat eine Erhöhung der Verteidigungsausgaben gefordert und erhalten, die sich auf einem Rekordniveau befinden. Unter Biden hat die heimische Ölproduktion ein Allzeithoch erreicht. Er hat sich vehement für die Ukraine in ihrem Krieg gegen Russland eingesetzt. Er hat die NATO gestärkt und eine wesentliche Rolle bei der Aufnahme von Finnland und Schweden in die NATO gespielt... Eine Person, die für einen Übergangspräsidenten gehalten wurde, entpuppt sich als ein konsequenter Präsident."

Perspektive ist das, was wir in unserer Politik am wenigsten haben, aber Fakten sind immer noch wichtig. Gott weiß, dass unser Land vor ernsten Herausforderungen steht und dass es Familien gibt, die immer noch zu kämpfen haben, aber glauben Sie nicht dem parteiischen Hype der Fehlinformationsmaschine, die allzu oft die sozialen Medien sind. Schauen Sie sich die Daten an und fragen Sie sich, ob es den Amerikanern insgesamt - und Amerika selbst - unter Biden jetzt besser geht als am Ende der Präsidentschaft von Trump? Die Antwort ist ja.

