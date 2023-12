Ich hoffe, du wirst nicht von der Luftabwehr abgeschossen": Ukrainische Kinder schicken Weihnachtswünsche an St. Nikolaus

Die russischen Angriffe auf die zivile Infrastruktur sind im vergangenen Monat eskaliert, ein Anstieg im Winter, der Kinder schwer beeinträchtigt hat. "Diese Angriffe haben zu Verletzungen bei Kindern geführt, eine verstärkte Welle der Angst und des Schreckens in den ohnehin schon stark gebeutelten Gemeinden ausgelöst und Millionen von Kindern in der gesamten Ukraine ohne dauerhaften Zugang zu Strom, Heizung und Wasser zurückgelassen, was sie angesichts der sinkenden Temperaturen zusätzlich gefährdet", sagte Regina De Dominicis, UNICEF-Regionaldirektorin für Europa und Zentralasien, am Montag in einer Erklärung.

Mindestens 10.000 Zivilisten, darunter mehr als 560 Kinder, sind nachweislich getötet worden, seit Russland im Februar 2022 seine umfassende Invasion in der Ukraine begann, so die Menschenrechtsbeobachtungsmission der Vereinten Nationen in der Ukraine im vergangenen Monat. Mehr als 18.500 Menschen wurden verletzt. Die Vereinten Nationen gehen davon aus, dass die tatsächlichen Zahlen aufgrund der Schwierigkeiten und Verzögerungen, die mit der Überprüfung von Todesfällen in Gebieten mit anhaltenden Feindseligkeiten verbunden sind, wahrscheinlich wesentlich höher sind.

Selbst angesichts solch schrecklicher Umstände zeigen die Kinder in ihren Ferienbriefen, dass sie im Schatten des Krieges leben, ihre Unverwüstlichkeit.

CNN sprach mit Eltern und Betreuern, die von den Briefen ihrer Kinder an den Heiligen Nikolaus und ihren Hoffnungen für dieses und das nächste Jahr berichteten.

Solomiya, 11 Jahre alt

Solomiya hat dieses Jahr nur einen Wunsch an den Nikolaus: Frieden. Die 11-Jährige kennt die Kosten des Krieges aus eigener Erfahrung. Ihr Vater meldete sich 2014 zum Kampf - als Russland die ukrainische Halbinsel Krim annektierte und Teile des Ostens besetzte - und kam dabei ums Leben. Acht Jahre später, als Russland seine umfassende Invasion startete, lebten Solomiya und ihre Familie im Kiewer Vorort Bucha, flohen aber drei Tage nach der Besetzung des Gebiets durch russische Truppen in den Nordwesten der Ukraine.

Vor dem Krieg hat Solomiya gerne auf großen Leinwänden gemalt. Sie hat vorerst damit aufgehört, sagt aber, dass sie wieder damit anfangen wird, sobald sie wieder in Buka sind, so ihre Mutter.

Kaya, 6 Jahre alt

Kaya wünscht sich ein Bastelset, ein Spielzeug und möchte ihren Vater zu Weihnachten sehen. Ihr Vater ist Mitglied der 47. mechanisierten Brigade, die im Krisengebiet von Avdiivka in der Ostukraine kämpft. In ihrem Brief an den Nikolaus schrieb sie: "Ich möchte, dass mein Vater, der jetzt die Ukraine verteidigt, zu Weihnachten zu mir kommt. Bitte hilf ihm dabei." Kayas Vater, Dmytro, möchte seine Familie an den Feiertagen sehen, aber sie sind nach Deutschland umgezogen und er kann die Reise nicht antreten.

Maks, 5 Jahre alt

Der fünfjährige Maks wünscht sich einen Sieg zu Weihnachten. Sein Brief ist einfach und kurz: "Lieber Nikolaus, bring uns den Sieg".

Seine Mutter sagt, Maks habe seinen starken Patriotismus und die Bedeutung des ukrainischen Sieges aus Gesprächen mit Erwachsenen mitbekommen. Als der Krieg begann, verließ die Familie Kiew und zog in den Westen der Ukraine. Er hinterließ seinen Brief an den Heiligen Nikolaus auf der Fensterbank ihres vorübergehenden neuen Zuhauses.

Katya, 12 Jahre alt

Katya benutzte ChatGPT, um ihren Brief an St. Nicholas zu verfassen, sagt ihr Vater. "Ich war wirklich höflich und aufrichtig dankbar für die unglaublichen Momente", schrieb sie über ihr Jahr. Der KI-Chatbot, an den sie sich aus Effizienzgründen wandte, half ihr auch, Ziele für 2024 zu formulieren. "Mein Wunsch für das nächste Jahr ist es, meine zeichnerischen Fähigkeiten aktiv weiterzuentwickeln und meine Fähigkeiten zur Selbstmotivation zu verbessern", schrieb sie in ihrem Brief.

Sie lebt in der ukrainischen Hauptstadt Kiew, einer Stadt, die regelmäßig von Drohnen und Raketen angegriffen wird. Die Luftabwehr fängt die meisten der eintreffenden Geschosse ab, aber wenn sie aktiviert werden, sind laute Explosionen zu hören. In ihrem Brief schrieb sie an den Nikolaus: "Ich hoffe, dass du nicht von der Luftabwehr abgeschossen wirst".

Anastasia, 10 Jahre alt

Anastasia und ihre Familie flohen vor fast zwei Monaten aus ihrer Heimatstadt in der besetzten Region Cherson in der Ukraine. Unter der russischen Besatzung wurde die Familie gezwungen, ihre ukrainischen Ausweise gegen russische zu tauschen.

Die Besatzungsbehörden verlangten, dass Anastasia eine russische Schule besucht, und drohten, sie ihrer Familie wegzunehmen, falls sie sich weigerte. Freiwillige Helfer halfen der Familie bei der Ausreise in die ukrainisch kontrollierten Gebiete. Derzeit leben sie in einem Rehabilitationszentrum in Kiew, wo Anastasia an einer Kunsttherapie teilnimmt, die ihr helfen soll, alles zu verarbeiten, was sie durchgemacht hat. Ihr diesjähriger Wunsch ist einfach und bescheiden - in ihrem Brief an St. Nikolaus bat sie um flauschige Ohrwärmer.

Artem, 7 Jahre alt und Tymofii, 6 Jahre alt

Artem und Tymofii sind Brüder, die mit ihrer Familie vor 18 Monaten wegen der russischen Invasion nach München gezogen sind. Vor dem Krieg besuchten die Jungen ihren Großvater in der südukrainischen Stadt Nova Khakova am Fluss Dnipro. Der Damm am Fluss wurde in diesem Sommer gesprengt, was eine ökologische und humanitäre Katastrophe zur Folge hatte. Die Jungen erzählten ihrer Mutter, dass sie dort mit ihrem Großvater fischen gehen wollten. Das Ostufer des Dnipro ist derzeit von Russland besetzt und das Westufer wird ständig beschossen, was es gefährlich macht.

In ihren kurzen Notizen an den Nikolaus haben die Jungen die für sie wertvollsten Dinge aufgelistet: "Frieden, Gesundheit und eine blühende Ukraine" für Artem und "Frieden, Familie, Ukraine, Papa, Gott" für Tymofii.

Quelle: edition.cnn.com