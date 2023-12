Hubble-Teleskop erspäht mysteriöse Schatten auf den Saturnringen

Das am Donnerstag von der NASA veröffentlichte Foto wurde von Hubble am 22. Oktober aufgenommen, als Saturn noch etwa 850 Millionen Meilen (1,37 Milliarden Kilometer) entfernt war, wie die Weltraumbehörde mitteilte. Das Weltraumobservatorium umkreist die Erde seit mehr als drei Jahrzehnten nur wenige hundert Kilometer über der Oberfläche.

Astronomen wissen seit langem von den rätselhaften Speichen auf den Saturnringen, die wie Erscheinungen aussehen, die auf den Saturnringen entlanglaufen und an verschiedenen Stellen zu sehen sind, je nachdem, wo sich der Planet in seinem Umlaufzyklus befindet.

Im Laufe der Zeit haben Beobachtungen gezeigt, dass die Anzahl und das Aussehen der Speichen je nach dem jahreszeitlichen Zyklus des Saturns variieren können. Ähnlich wie die Erde hat der Planet eine Achse mit einer Neigung, die jahreszeitliche Veränderungen verursacht, obwohl jede Jahreszeit auf dem Saturn etwa sieben Jahre dauert, so die NASA.

Hubble soll das unerklärliche Phänomen in seiner Hochphase beobachten, während die Forscher versuchen, seine Geheimnisse zu enträtseln.

"Wir bewegen uns auf die Saturn-Tagundnachtgleiche zu, wenn wir die höchste Speichenaktivität erwarten, wobei in den nächsten Jahren eine höhere Frequenz und dunklere Speichen auftreten werden", sagte Amy Simon, die leitende Wissenschaftlerin des Hubble-Programms Outer Planet Atmospheres Legacy (OPAL), in einer Erklärung. Simon ist am Goddard Space Flight Center der NASA in Greenbelt, Maryland, tätig.

Die Herbsttagundnachtgleiche des Saturn wird voraussichtlich am 6. Mai 2025 stattfinden.

Saturns Speichen ausspähen

Die NASA-Raumsonde Voyager 2 hat in den 1980er Jahren die ersten Hinweise auf die Speichen aufgenommen. Und die Cassini-Mission, eine spezielle Saturnsonde, beobachtete die Speichenphänomene während ihres jahreszeitlichen Höhepunkts in den späten 2000er Jahren.

Neuere Beobachtungen von Hubble erfolgten Anfang dieses Jahres im Rahmen eines erneuten Versuchs, die Ursachen für das Auftreten der Speichen zu ermitteln.

Die Speichen mögen auf Bildern klein erscheinen, können aber nach Angaben der NASA in Breite und Durchmesser größer als die Erde sein.

Die Wissenschaftler werden die Untersuchung der mysteriösen Speichen des Saturn bis zur Tagundnachtgleiche 2025 fortsetzen, um endlich eine Erklärung für die Erscheinungen zu finden.

"Der vermutete Schuldige für die Speichen ist das variable Magnetfeld des Planeten", so die NASA in einer Pressemitteilung vom Februar. "Planetare Magnetfelder interagieren mit dem Sonnenwind und erzeugen eine elektrisch geladene Umgebung.

"Wenn diese geladenen Teilchen auf der Erde auf die Atmosphäre treffen, ist dies auf der Nordhalbkugel als Polarlicht sichtbar."

Im Wesentlichen vermuten die Astronomen, dass winzige Teilchen durch diese Aktivität aufgeladen werden können, so dass sie sich kurzzeitig über das umgebende Material erheben und eine scheinbare Ausbuchtung bilden.

Die Forscher hoffen, dass die Hubble-Daten diese Theorie ein für alle Mal beweisen oder widerlegen werden, wobei sie auf Beobachtungen aufbauen, die von Voyager 2 und der Cassini-Mission gesammelt wurden.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com