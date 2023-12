Hongkong-Aktivist flieht nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis in das Vereinigte Königreich, weil er sich auf eine "strenge Überwachung" durch die nationale Sicherheitspolizei beruft

In einem Facebook-Posting erklärte der 22-jährige Tony Chung, er sei nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis im Juni, in dem er eine Strafe wegen Abtrünnigkeit nach einem strengen Sicherheitsgesetz verbüßt hatte, einer "strengen Überwachung" durch die nationale Sicherheitspolizei ausgesetzt gewesen. Er behauptete auch, die Beamten hätten seine schlechte finanzielle Lage ausgenutzt, um ihn zu einem bezahlten Informanten zu machen.

"Ich fürchtete mich davor, mein Haus zu verlassen, ich fürchtete mich davor, in der Öffentlichkeit zu telefonieren, und ich fürchtete mich vor der Möglichkeit, auf der Straße erneut von Beamten der nationalen Sicherheitspolizei festgenommen zu werden", sagte er. "Jedes Treffen mit den Beamten der nationalen Sicherheitspolizei erfüllte mich mit Angst, weil ich befürchtete, dass sie mich der Gefährdung der nationalen Sicherheit beschuldigen und von mir verlangen würden, meine Unschuld zu beweisen."

CNN hat das Sicherheitsbüro von Hongkong, die Abteilung für nationale Sicherheit und die Abteilung für Strafvollzug um eine Stellungnahme zu Chungs Behauptungen gebeten.

Chung sagte, er sei über Japan nach Großbritannien gereist, nachdem er von der Polizei die Erlaubnis erhalten hatte, eine Weihnachtsreise nach Okinawa zu unternehmen.

Er reiht sich in eine Reihe von Aktivisten ein, die geflohen sind, seit Peking vor mehr als drei Jahren ein umfassendes nationales Sicherheitsgesetz über Hongkong verhängte, nachdem die Stadt fast ein Jahr lang von pro-demokratischen Protesten erschüttert wurde.

Kritiker des Hongkonger Nationalen Sicherheitsgesetzes - das Abspaltung, Subversion, Terrorismus und geheime Absprachen mit ausländischen Mächten unter Strafe stellt und eine Höchststrafe von lebenslänglicher Haft vorsieht - behaupten, es sei dazu benutzt worden, die Oppositionsbewegung in der Stadt zu zerschlagen, das Wahlsystem zu überarbeiten, die freimütigen Medien zum Schweigen zu bringen und die einst blühende Zivilgesellschaft zu lähmen.

Die Regierung von Hongkong und die chinesischen Behörden haben diese Kritik jedoch wiederholt zurückgewiesen und erklärt, das Gesetz habe der Stadt geholfen, nach den Protesten von 2019 "die Stabilität wiederherzustellen".

Anfang dieses Monats gab Agnes Chow, eines der prominentesten Gesichter der prodemokratischen Bewegung, bekannt, dass sie nach Kanada geflohen ist und nicht nach Hongkong zurückkehren wird, um die Kautionsbedingungen zu erfüllen, da die Polizei Vorwürfen nachgeht, sie habe die nationale Sicherheit gefährdet.

Die Polizei in Hongkong hat vor kurzem Kopfgelder in Höhe von 1 Mio. HK$ (128.000 $) auf eine Reihe von Demokratieaktivisten ausgesetzt, die im selbstgewählten Exil leben, was von den Vereinigten Staaten und dem Vereinigten Königreich verurteilt wurde.

Alle Gesuchten leben jetzt in den USA, Kanada, Großbritannien und Australien, die ihre Auslieferungsverträge mit Hongkong wegen der Bedenken hinsichtlich des Sicherheitsgesetzes ausgesetzt haben.

Jugendlicher Aktivist

Chung war noch ein Teenager, als er sich in der Politik engagierte.

Im Jahr 2016 war er Mitbegründer von Studentlocalism, einer Pro-Unabhängigkeitsgruppe, die sich kurz vor der Verhängung des nationalen Sicherheitsgesetzes durch Peking im Jahr 2020 auflöste.

Damals waren die Befürworter der Unabhängigkeit von China eine Minderheit am Rande der einst breiten Demokratiebewegung in Hongkong. Doch während der massiven und teilweise gewalttätigen Demokratieproteste, die im Jahr 2019 monatelang wüteten, wurden Forderungen nach größerer Autonomie und sogar nach Unabhängigkeit immer lauter, was Peking alarmierte.

Im folgenden Jahr verhängte Peking sein neues Gesetz zur nationalen Sicherheit über Hongkong.

Wenige Monate nach Inkrafttreten des Gesetzes wurde Chung von der Hongkonger Polizei wegen des Vorwurfs der Sezession im Rahmen des Sicherheitsgesetzes festgenommen, und es wurde berichtet, dass er vorhatte, im US-Konsulat Asyl zu beantragen.

Im Jahr 2021 wurde er zu insgesamt 43 Monaten Gefängnis verurteilt, weil er versucht hatte, die Stadt von China abzuspalten, und weil er Geld gewaschen hatte.

Er wurde im Juni freigelassen und von der Polizei für ein Jahr unter Aufsicht gestellt.

Chung behauptete jedoch, dass die nationale Sicherheitspolizei ihre Überwachung willkürlich verschärft habe, indem sie alle zwei bis vier Wochen Treffen mit ihm verlangte und ihn zu jedem Detail seiner Aktivitäten befragte, einschließlich Informationen über die Personen, mit denen er in Kontakt stand, und den Inhalt ihrer Unterhaltungen.

Er sagte, die Behörden hätten ihm auch Beschränkungen auferlegt, die es ihm erschwerten, einen befristeten Arbeitsplatz zu finden. Chung vermutete, dass die Behörden von seinen finanziellen Schwierigkeiten erfuhren und ihm ein Informantenhonorar zahlen wollten.

"In den letzten sechs Monaten, in denen ich kein Einkommen aus irgendeiner Arbeit hatte, haben mich die Beamten der nationalen Sicherheitspolizei immer wieder genötigt und dazu gebracht, mich ihnen anzuschließen", schrieb Chung auf Facebook.

Chung sagte, dass Beamte der nationalen Sicherheitspolizei im September auch vorschlugen, ihn auf eine Reise nach Festlandchina mitzunehmen. Er sagte, er fürchte, an das Festland ausgeliefert zu werden und lehnte den Vorschlag ab.

Bevor sie nach Kanada floh, behauptete die Aktivistin Chow, dass sie im August mit den Behörden in die chinesische Stadt Shenzhen, gleich hinter der Grenze zu Hongkong, reisen musste, um ihren Reisepass von der Polizei zurückzubekommen.

In einer Erklärung der Hongkonger Polizei wurde Anfang des Monats bestätigt, dass Chow ihren Pass zurückerhalten hat, um im Ausland studieren zu können, und dass ihre Kaution verlängert wurde. Sie ging jedoch nicht auf ihre Schilderung der Reise nach Shenzhen ein.

