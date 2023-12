Haben König Charles und Prinz William die Monarchie gesichert?

Im Rückblick auf ein ereignisreiches Jahr für die britische Königsfamilie kann es nur ein herausragendes Ereignis geben: die Krönung. Diese Krönung war ein einschneidendes Ereignis in der britischen Geschichte, da sie Charles' Übergang vom Prinzen zum Souverän formalisierte und der neue König moderne Elemente in alte Riten einfließen ließ.

Während das Hauptaugenmerk auf dem Moment der Krönung und dem damit verbundenen Prunk lag, aktualisierte Charles einige der eher antiquierten Teile des Rituals, um der heutigen Gesellschaft besser gerecht zu werden. Es handelte sich nicht mehr um eine Veranstaltung des Establishments, und es wurden Anstrengungen unternommen, um die Vielfalt der Religionen im heutigen Großbritannien zu veranschaulichen.

Einige dieser Änderungen betrafen eine repräsentativere Gemeinde, die Anerkennung mehrerer Religionen, originelle musikalische Kompositionen und Darbietungen sowie den Versuch, die Öffentlichkeit durch ein Treuegelöbnis aktiver in den Ablauf einzubeziehen - ein Schritt, der sich als kontrovers erwies.

In den folgenden Monaten konzentrierte sich der König auf das Tagesgeschäft der Monarchie, mit seiner täglichen roten Ministerloge aus der Regierung und den Commonwealth-Staaten, zusätzlich zu all den Rundgängen, Audienzen und Empfängen. Hier kann man eine der ersten spürbaren Veränderungen zwischen Charles und seiner verstorbenen Mutter feststellen.

Während Königin Elizabeth II. alles unternahm, um jeden Anschein von Parteilichkeit zu vermeiden, hat Charles oft den umgekehrten Weg eingeschlagen. Er scheut sich nicht, vor großen Momenten zurückzuschrecken, und nimmt an Sitzungen teil, die als kontrovers angesehen werden könnten.

Sein Führungsstil hat dazu geführt, dass er die Umwelt in den Mittelpunkt seines Engagements gestellt hat, während er andere Zusammenkünfte nutzte, um auf die Flüchtlingskrise hinzuweisen, übersehene Gemeinschaften wie die Windrush-Generation zu würdigen und sich mit dunklen Kapiteln der britischen Geschichte auseinanderzusetzen, wie er es bei seinem Besuch in Kenia tat.

Schon früh hat er versprochen, sich für alle Religionen einzusetzen, und er hat sich daran gehalten, indem er regelmäßig interreligiöse Veranstaltungen in seinen vollen Terminkalender aufgenommen hat.

Die Haltung der verstorbenen Königin zu aktuellen Themen blieb für die meisten von uns zeitlebens ein Rätsel. Charles hat einen Weg gefunden, seine Ansichten kundzutun, ohne dabei die Parameter seiner neuen Rolle zu überschreiten. Er hat sich auf seine Einberufungsbefugnis gestützt - eine Eigenschaft, für die er oft gelobt wurde -, aber anstatt sich öffentlich zu äußern, bestand seine Strategie darin, zuzuhören.

Auf diese Weise konnte er seine Neutralität wahren und gleichzeitig das, was er gelernt hat, in seine Gespräche in den Korridoren der Macht einfließen lassen. Dieser Wandel hat ihn zugänglicher gemacht, und die Offenheit, sich den Sünden der Vergangenheit zu stellen, wurde weitgehend als positiver erster Schritt begrüßt.

Eine Konvention, die er von seiner Mutter übernommen hat, ist, keine Interviews zu geben, und hier hat Prinz William eingegriffen. Der Prinz von Wales hat die Medienstrategie des Kensington-Palastes überarbeitet, um die Unterstützung der jüngeren, eher apathischen Generationen für die Monarchie zu gewinnen, indem er hochproduzierte Videos hinter den Kulissen für die sozialen Medien anbietet.

Die Herausforderung für William besteht darin, seine Amtszeit als Prinz von Wales von der seines Vaters zu unterscheiden.

Er hat viele der Schirmherrschaften übernommen, die einst Charles innehatte, nicht aber die zahlreichen von ihm gegründeten Wohltätigkeitsorganisationen, die später nach dem König umbenannt wurden. Stattdessen treibt er seine eigenen Projekte voran, wie seine fünfjährige Initiative zur Bekämpfung der Obdachlosigkeit oder seinen ehrgeizigen Umweltpreis Earthshot, dem er bereits Jahre seines Lebens gewidmet hat.

Während seines Besuchs in Singapur im November anlässlich der Verleihung des Umweltpreises gab William einen Einblick in seine Vision für die kommenden Jahre und sagte, er wolle nicht mehr nur Themen in den Vordergrund stellen, wie es seine Familie in der Vergangenheit getan habe. Sein Ziel ist es, sich nicht auf Hunderte von Problemen zu versteifen, sondern "tatsächlich Veränderungen herbeizuführen und Menschen an den Tisch zu bringen, die diese Veränderungen bewirken können, wenn ich es nicht kann".

Und so wie sich die direkten Nachfolger neu erfinden, so tun es auch ihre Ehepartner. Catherine, Prinzessin von Wales, steht nicht mehr nur am Rande und unterstützt ihren Mann. In dem Jahr seit dem Tod der Königin hat sie ihren Fokus eingegrenzt und eigene Projekte ins Leben gerufen, von denen sie hofft, dass sie ihren königlichen Dienst definieren werden - zum Beispiel ihre "Shaping Us"-Kampagne, die die Öffentlichkeit dazu aufruft, in die entscheidenden frühen Entwicklungsjahre eines Kindes zu investieren.

Für Camilla ging es im Jahr 2023 um ihre Akzeptanz als Königin. Zu Beginn des Jahres 2024 wird ihr Terminkalender noch voller werden und sie wird ihre Prioritäten offenbaren. Ein kleiner Hinweis auf das, was sie vorhat, kam kürzlich mit der Ankündigung, dass sie in die Welt der Podcasts eintauchen wird, wenn ihre literarische Wohltätigkeitsorganisation, der Queen's Reading Room, im Januar seine eigene Serie startet.

Doch das Jahr verlief für den Windsor-Clan nicht immer reibungslos.

Charles hat das Schiff zwar stabilisiert, aber es gab auch Herausforderungen. Seit Prinz Harry im Januar seine vieldiskutierten Memoiren Spare veröffentlicht hat, hält die Aufregung um die zerrüttete Beziehung zu den Sussexes an. Er kehrte für die Krönung und für Gerichtstermine kurz ins Vereinigte Königreich zurück, wo er mehrere Rechtsstreitigkeiten mit der britischen Boulevardpresse ausficht, was erneut Schlagzeilen über familiäre Animositäten auslöste.

Seitdem gab es Andeutungen über einen Olivenzweig, nachdem der Prinz Charles zu seinem 75. Geburtstag angerufen haben soll, aber es scheint keine Bewegung zwischen den einst so eng verbundenen Brüdern gegeben zu haben.

Die Spekulationen und Schlagzeilen werden in den kommenden Monaten wohl kaum abebben, nachdem der Herzog von Sussex vor kurzem einen bedeutenden Sieg gegen einen britischen Verleger wegen historischer Telefonabhörungen errungen hat. Der Sieg wird zweifellos seine umfassenderen Bemühungen um eine Reform der britischen Boulevardpresse unterstützen, aber es bleibt abzuwarten, ob seine Aufforderung an die Behörden, die Erhebung neuer Strafanzeigen zu prüfen, Gehör finden wird.

Auch die Firma wurde durch die Veröffentlichung eines provokanten neuen Buches von Omid Scobie wieder in den Streit um das königliche Rennen hineingezogen. Die niederländische Version von "Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy's Fight for Survival" (Endgame: Innerhalb der königlichen Familie und der Kampf der Monarchie ums Überleben) nannte zwei Familienmitglieder, die angeblich über die Hautfarbe des Sohnes der Sussexes, Archie, diskutiert hatten, bevor er geboren wurde. Das Buch wurde kurzzeitig aus den Regalen genommen, aber der Schaden war angerichtet.

Wie üblich hüllte sich die Familie in "würdevolles Schweigen" und verzichtete auf offizielle Erklärungen; eine königliche Quelle erklärte jedoch gegenüber CNN, dass der Palast "alle Möglichkeiten in Betracht zieht", was auf Gespräche über rechtliche Schritte innerhalb der Palastmauern hindeutet.

Sie hatten auch mit zunehmend lautstarken Anti-Monarchie-Demonstranten zu kämpfen. Die Londoner Polizei sah sich einer heftigen Gegenreaktion gegenüber, weil viele der Meinung waren, dass die Polizei während der Krönung unnötig hart gegen Aktivisten vorging. Einige Aktivisten veranstalteten im September sogar einen Protest im Buckingham Palace.

Ein kleines Kontingent republikanischer Demonstranten war bei den Veranstaltungen der verstorbenen Königin keine Seltenheit. Seit Charles den Thron bestiegen hat, ist jedoch ein deutlicher Anstieg der Demonstranten zu verzeichnen, die Plakate schwenken und "not my King" skandieren.

CNN-Umfragen, die am Vorabend der Krönung durchgeführt wurden, ergaben, dass die Unterstützung für die Monarchie seit langem rückläufig ist, was darauf hindeutet, dass Charles sich zu Beginn seiner Regentschaft mit dem Thema Republik auseinandersetzen muss.

Ein eklatantes Versäumnis im Krönungsjahr war der Besuch eines Commonwealth-Landes. Da Charles nicht nur im Vereinigten Königreich, sondern auch in 14 anderen Ländern das Staatsoberhaupt ist, ist es vielen royalen Experten nicht entgangen, dass er bisher noch nicht in ein solches Land gereist ist.

In den letzten Wochen wurde in britischen Medien spekuliert, dass der König und die Königin einen Besuch in Kanada ins Auge fassen. Es gibt auch Gerüchte über eine Reise nach Australien und Neuseeland im Laufe des Jahres, wenn das Treffen der Regierungschefs des Commonwealth in Samoa stattfindet.

Die Reisen in die Länder der letzten Jahre wurden durch die wachsende Wut über das imperialistische Erbe Großbritanniens getrübt, während lokale republikanische Bewegungen, die durch die Entscheidung von Barbados vor zwei Jahren, seine eigenen Beziehungen zur Krone zu lösen, gestärkt wurden, an Fahrt gewonnen haben.

Die königliche Familie hat behauptet, dass das Schicksal eines jeden Landes allein das Schicksal dieses Landes ist, und hat öffentlich die dunkleren Perioden der gemeinsamen Geschichte anerkannt. Doch mit Reue kommt der König nicht weit, und es könnte sein, dass sie nicht ausreicht, um die Bande in Zukunft zu erhalten.

Während sich das Krönungsjahr dem Ende zuneigt, ist es den arbeitenden Royals gelungen, für Kontinuität zu sorgen und den Schwung der Monarchie aufrechtzuerhalten. Charles hat sich als sicheres Paar erwiesen, indem er den Übergang zwischen den Herrschern gemeistert und größere Katastrophen in den Anfängen seiner Herrschaft vermieden hat. Doch nun sind die Flitterwochen vorbei, alte Herausforderungen tauchen wieder auf und die Frage bleibt: Wird es ihm gelingen, die Unterstützung seiner Untertanen aufrechtzuerhalten?

