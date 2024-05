Gestohlene Nummernschilder, eine Dose Sprühfarbe und bizarre Notizen: Wie ein Mann aus Florida schließlich vom FBI beschuldigt wurde, seine Ehefrau in Spanien entführt zu haben.

Eine Überwachungskamera zeichnete einen Mann auf, der das Schloss eines Gebäudes mit Klebeband befestigte, um es zu deaktivieren. Er schaute direkt in die Kamera, während er die Linse mit Sprühfarbe bedeckte und sie teilweise blockierte. Dann, nach etwa einer Stunde in dem Gebäude, verließ er den Aufzug mit einem Koffer.

Henao verschwand kurz darauf, und niemand hat sie seitdem gesehen. Diese Woche gaben die Behörden jedoch bekannt, dass sie den mysteriösen Mann verhaftet haben, der in jener Nacht in ihr Madrider Wohnhaus eingedrungen war: ihren entfremdeten Ehemann.

David Knezevich, 36, wurde am Samstag am internationalen Flughafen von Miami festgenommen, weil er angeblich an ihrer Entführung beteiligt war. An diesem mysteriösen Fall sind Strafverfolgungsbeamte aus zwei verschiedenen Kontinenten beteiligt.

Eine Dose Sprühfarbe, Überwachungsaufnahmen, gestohlene Nummernschilder und Aufzeichnungen von Mietwagen wurden verwendet, um Knezevichs Beteiligung an dem Vorfall nachzuweisen, heißt es in einer Klage, die CNN vorliegt. Außerdem spielten seine Gespräche mit einer Frau, die er über eine Dating-App kennengelernt hatte, und eine Google-Suche der Mutter der Frau eine Rolle.

Knezevichs Anwalt, Kenneth Padowitz, erklärte im Februar, sein Mandant sei unschuldig und sei "nie in Spanien gewesen". Nach Knezevichs Verhaftung reagierte Padowitz nicht auf Anfragen.

Das Ehepaar hat seinen Wohnsitz in Florida, wo es den Unterlagen zufolge mehrere Immobilien in Fort Lauderdale besitzt. Außerdem sind sie als Geschäftsführer und Projektleiter von EOX Technology Solutions Inc. aufgeführt, einem Unternehmen, das Unternehmen in Südflorida Computerunterstützung anbietet. CNN versuchte, das Unternehmen zu kontaktieren, erhielt aber nicht sofort eine Antwort.

Die 40-jährige Henao nahm am zweiten Weihnachtsfeiertag einen Flug von Miami nach Spanien. Als sie sechs Wochen später vermisst wurde, befand sich Knezevich in seinem Heimatland Serbien und hatte keine Verbindung zu dem Vorfall, sagte Padowitz im Februar.

Bundesermittler behaupten jedoch, dass Knezevich im Januar von Miami in die Türkei flog und dann nach Belgrad, Serbien, reiste, wo er am 29. Januar einen Peugeot mietete.

Der Besitzer des Peugeot teilte den Ermittlern mit, dass jemand bei der Rückgabe des Fahrzeugs die Scheiben getönt und ein neues Nummernschild angebracht hatte, und dass das Fahrzeug fast 4.800 Meilen zurückgelegt hatte. Die Kameras der Mautstellen zeichneten in der Nacht und am frühen Morgen des 2. und 3. Februar Bilder desselben Peugeot-Modells mit getönten Scheiben in der Nähe von Madrid auf. Das Auto trug die gestohlenen Nummernschilder eines anderen Fahrzeugs in derselben Madrider Straße, in der Henao wohnte, heißt es in der Beschwerde.

James Marshall vom FBI wollte diese Woche keine Fragen zu dem Fall beantworten und verwies auf die laufenden Ermittlungen.

"Wir wissen das Interesse der Öffentlichkeit an unserem Fall zu schätzen und ermutigen weiterhin jeden, der Informationen hat, sich zu melden, auch wenn er sich nicht sicher ist, ob sie von Wert sind", sagte Marshall gegenüber CNN. Um die Integrität und Produktivität der Ermittlungen zu wahren, wollte er jedoch keine Einzelheiten über den Prozess bekannt geben.

Ihr Freund erhielt seltsame SMS von ihrem Handy

Auf den Aufnahmen der Sicherheitskameras war Henao zu sehen, als sie am Nachmittag des 2. Februar ihr Gebäude in Madrids gehobenem Stadtteil Salamanca betrat.

Um 21:27 Uhr desselben Tages betrat der Mann, der den Helm trug, das Gebäude und manipulierte die Überwachungskamera. Der Mann schien Henaos Ehemann zu ähneln, so die Gerichtsakten.

Henao, eine amerikanische Staatsbürgerin, die ursprünglich aus Kolumbien stammt, stand im Ausland immer in Kontakt mit ihren Angehörigen. Am 5. Februar sollte sie mit ihren Freunden nach Barcelona reisen, was ihr plötzliches Verschwinden noch alarmierender machte.

Zwei Tage vor der Reise erhielt ihre Freundin Sanna Rameau eine rätselhafte WhatsApp-Nachricht von Henao, aus der hervorging, dass sie einige Tage mit einem Mann verbringen würde, den sie gerade erst kennengelernt hatte.

Die Nachricht, die CNN überprüft hat, lautete: "Ich habe einen fantastischen Mann kennengelernt! Er hat ein Sommerhaus etwa 2 Stunden von Madrid entfernt. Wir fahren jetzt dorthin und ich werde ein paar Tage dort verbringen. Das Signal ist sporadisch. Ich rufe dich an, wenn ich zurück bin."

Der Mann hatte Henao am Vortag auf der Straße angesprochen, als sie spazieren ging, heißt es in der Nachricht, und fügt hinzu: "Erstaunliche Verbindung. So etwas hatte ich noch nie."

Rameau erklärte, sie habe einige Stunden vor ihrem Verschwinden mit Henao telefoniert und ihre Freundin habe nie erwähnt, einen Mann getroffen zu haben.

Henao erschien nicht an einem Madrider Bahnhof, um die Reise anzutreten, woraufhin die spanische Feuerwehr ihre Wohnung betrat, um nach dem Rechten zu sehen. Laut Gerichtsdokumenten war sie nirgends zu finden und ihr Telefon, ihr Laptop und ihre Ladegeräte fehlten.

Die Bundesbehörden gehen nun davon aus, dass die Textnachrichten von ihrem Ehemann verfasst wurden. Außerdem bedienten sie sich der Hilfe einer anderen kolumbianischen Frau, die Knezevich vor einigen Monaten über eine Dating-App kennengelernt hatte, so die Dokumente.

Am 4. Februar, unmittelbar nach Henaos Verschwinden, bat Knezevich eine Kolumbianerin, einige englische Sätze in perfektes Kolumbianisch zu übersetzen, und behauptete, sein Freund in Serbien arbeite an einem Drehbuch mit kolumbianischem Charakter. So steht es in den Polizeiprotokollen.

Die Nachricht, die er der unbekannten Kolumbianerin schickte, war identisch mit der von Henaos Telefon, in der sie mitteilte, dass sie einen neuen Mann kennengelernt hatte.

Es gab auch noch andere Hinweise

Die spanischen Ermittler begannen, nach Hinweisen darauf zu suchen, was mit der vermissten Frau geschehen war und wer an diesem Tag in ihr Haus eingedrungen sein könnte, um sie möglicherweise zu entführen.

Bald fügten sich alle Teile zusammen. Die spanischen Ermittler entdeckten die spezielle Marke der Sprühfarbe, mit der die Kamera vereitelt wurde, und fanden heraus, dass ein Geschäft in Madrid genau diese Farbe zusammen mit zwei Rollen Klebeband an einen Mann verkaufte, der Knezevich ähnelte, und zwar genau an dem Tag, an dem Henao verschwand, wie es in der Strafanzeige heißt.

Ein weiteres unerwartetes Ereignis: Die Frau, die Knezevich über eine Dating-App kennengelernt hatte, sprach mit ihrer Mutter in Bogota über ihr neues Date. Ihre Mutter führte eine Online-Suche nach seinem Namen durch und fand die Nachrichtenberichte über seine vermisste Frau. Sie erzählte es ihrer Tochter, die erkannte, dass der Text, der Henao vor ihrem Verschwinden zugeschrieben wurde, genau mit der Nachricht übereinstimmte, bei deren Erstellung sie Knezevich geholfen hatte, wie in den Polizeidokumenten erwähnt.

Knezevichs nächste gerichtliche Anhörung ist für Freitag angesetzt, aber die wichtigste Frage bleibt bestehen: Was wurde aus seiner Frau?

