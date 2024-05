Gefesselt, mit verdeckten Augen, in Windeln gehalten: Israelische Informanten enthüllen die Misshandlung von Palästinensern in einem geheimen Haftzentrum.

In einer beunruhigenden Szene sieht man eine Reihe von Männern in grauen Trainingsanzügen inmitten von spindeldürren Matratzen sitzen, umgeben von Stacheldrahtrollen. Ihre Köpfe hängen tief im unbarmherzigen Licht der Scheinwerfer. Ein stechender Gestank durchdringt die Atmosphäre, während im Hintergrund das gedämpfte Gemurmel der männlichen Häftlinge zu hören ist.

Ein israelischer Sprecher, der in der Einrichtung stationiert war, berichtete CNN von der verbotenen Kommunikation zwischen den Gefangenen. Da sie sich nicht miteinander unterhalten durften, konnten sie in dieser trostlosen Umgebung nur vor sich hinmurmeln.

"Wir wurden gewarnt, dass sie sich nicht bewegen durften", erklärte er. "Sie wurden angewiesen, ausnahmslos aufrecht zu bleiben, und es war ihnen strengstens untersagt, hinter ihren Augenbinden Blickkontakt aufzunehmen."

Dem Insider zufolge wurden die Wachen angewiesen, "uschot" zu schreien - arabisch für "Halt die Klappe" -, wenn einer der Männer versuchte, sich zu unterhalten. Außerdem wurden sie angewiesen, herausfordernde Häftlinge herauszusuchen und sie zu bestrafen.

Drei mutige israelische Informanten haben CNN berichtet, was sich in Sde Teiman, einem Wüstenlager, in dem Palästinenser untergebracht sind, die während des israelischen Einmarsches in den Gazastreifen festgenommen wurden, abgespielt hat und was sie aus erster Hand erfahren haben. Das Leben dieser Personen wurde aufs Spiel gesetzt, als sie sich mutig gegen die Misshandlungen aussprachen.

Das Lager, das etwa 18 Meilen von der Grenze zum Gazastreifen entfernt liegt, besteht aus zwei Abschnitten: Gehege, in denen etwa 70 palästinensische Gefangene in extremer körperlicher Enge gehalten werden, und ein Feldlazarett, in dem verwundete Gefangene in Betten gefesselt, mit Windeln bekleidet und über Schläuche ernährt werden.

Ein Sanitäter berichtet: "Sie haben ihnen ihre Menschlichkeit völlig genommen. Die Schläge dienten nicht dem Zweck, Informationen zu erlangen. Es war die Rache für den Vorfall vom 7. Oktober und die Rache für ihre Aktionen im Lager."

Ein anderer meldete sich zu Wort: "Sie haben ihnen alles genommen, was sie zu menschlichen Wesen machte."

Das israelische Militär reagierte auf die Vorwürfe zu den verschiedenen Übertretungen mit der folgenden Erklärung: "Die IDF setzt sich für eine angemessene Behandlung der Gefangenen in ihrem Gewahrsam ein. Jeder Vorwurf eines Fehlverhaltens von Soldaten wird sorgfältig geprüft, und bei Bedarf werden entsprechende Untersuchungen durch die Kriminalpolizei der Militärpolizei (MPCID) eingeleitet."

"Die Gefangenen werden je nach ihrer Risikostufe und ihrem Gesundheitszustand in Handschellen gelegt. Fälle von ungerechtfertigtem Anlegen von Handschellen sind den Militärbehörden nicht bekannt."

Obwohl das Militär Fälle, in denen Gefangene nackt ausgezogen oder in Windeln festgehalten wurden, nicht dementierte, stellte es klar, dass Gefangene, die als nicht bedrohlich eingestuft wurden, ihre Kleidung zurückerhalten würden, wodurch die Situation geklärt wurde.

In israelischen und arabischen Medien wurden bereits Geschichten über Folterungen veröffentlicht, die bei israelischen und palästinensischen Menschenrechtsaktivisten Empörung hervorriefen. Diese Berichte verstärken nur die Zweifel an Israels angeblicher Einhaltung internationaler Normen, selbst wenn es gegen militante Kämpfer im Gazastreifen vorgeht.

CNN hatte sich um Zugang zu Sde Teiman bemüht, und im vergangenen Monat hielten israelische Aktivisten eine kleine Demonstration vor dem Gebäude ab und forderten die Schließung der Einrichtung. Als sie damit konfrontiert wurden, verhörte die Polizei das CNN-Team eine halbe Stunde lang und verlangte die Überprüfung ihrer Aufnahmen. Israel unterwirft Reporter aufgrund von Sicherheitsbedenken häufig der militärischen Zensur.

In der Wüste inhaftiert

Seit dem Angriff der Hamas am 7. Oktober, bei dem nach Angaben der israelischen Behörden 1.200 Menschen getötet und mehr als 250 entführt wurden, hat das israelische Militär drei Einrichtungen zu Haftzentren für palästinensische Häftlinge aus dem Gazastreifen umgestaltet. Bei diesen Einrichtungen handelt es sich um Sde Teiman in der Negev-Wüste sowie die Militärstützpunkte Anatot und Ofer im besetzten Westjordanland.

Diese militärischen Hafteinrichtungen sind Teil einer größeren Infrastruktur, die durch das im Dezember letzten Jahres von der Knesset verabschiedete Gesetz über ungesetzliche Kombattanten überwacht wird. Das Gesetz ermächtigt das Militär zu:

Menschen 45 Tage lang ohne Haftbefehl festzuhalten, bevor sie in das bestehende Gefängnissystem verlegt werden, in dem fast 9.000 Palästinenser inhaftiert sind. Auflagen zu erteilen, die die Haftbedingungen verschlechtern.

Obwohl die Zahl der Insassen in den Gefangenenlagern nicht bekannt gegeben wird, sind sie ein wesentlicher Bestandteil des Festnahme- und Freilassungsprozesses der israelischen Streitkräfte (IDF), der während des Zeitraums stattfindet, der durch das Gesetz über ungesetzliche Kombattanten vorgeschrieben ist. Nach Ablauf dieser Frist werden diejenigen, bei denen eine Verbindung zur Hamas festgestellt wird, in den israelischen Gefängnisdienst (IPS) überführt, während diejenigen, deren Verbindungen zur Hamas beseitigt wurden, nach Gaza zurückkehren dürfen.

Zwei palästinensische Gefangenenverbände berichteten, dass seit Beginn der Feindseligkeiten 18 palästinensische Männer - darunter der bekannte Chirurg Dr. Adnan al-Bursh aus Gaza - in israelischer Haft umgekommen sind.

Drohungen im Zusammenhang mit öffentlichen Demonstrationen gegen die Misshandlungen in den Gefängnissen haben die düstere Realität der israelischen Gefangenschaft ins Blickfeld gerückt, während das Land seinen Feldzug in Gaza vorantreibt. Da die israelische Regierung immer wieder behauptet, ihre Maßnahmen entsprächen den internationalen Best Practices und Gesetzen, werden Beweise für Fehlverhalten ständig in Frage gestellt.

CNN bat um die Erlaubnis, das Gelände von Sde Teiman zu besichtigen, doch im vergangenen Monat wurde ein CNN-Team, das über einen kleinen Protest vor dem Eingang des Lagers berichtete, bei dem israelische Befürworter auf die Schließung der Einrichtung drängten, 30 Minuten lang von israelischen Sicherheitskräften befragt, die ihr Videomaterial sehen wollten. Israel ist es gewohnt, aus Sicherheitsgründen eine Zensur auf israelische und ausländische Reporter auszuüben.

CNN sprach mit mehr als einem Dutzend ehemaliger Häftlinge, die anscheinend aus den Lagern entlassen wurden und die das Gefängnis, in dem sie festgehalten wurden, nicht identifizieren konnten, da ihnen während der meisten Zeit dort die Augen verbunden waren. Aber ihre Geschichten stimmten mit denen der Informanten überein.

"Wir sehnten uns nach der Nacht, damit wir schlafen konnten, und dann nach dem Morgen, in der Hoffnung, dass sich unsere Situation ändern würde", sagte Dr. Mohammed al-Ran, der auf einem Militärstützpunkt interniert war, wo er nach eigenen Angaben Wüstentemperaturen ertragen musste, die von der sengenden Hitze des Tages bis zur eisigen Kälte der Nacht schwankten. CNN traf sich letzten Monat mit ihm außerhalb des Gazastreifens.

Al-Ran, ein Palästinenser mit bosnischer Staatsbürgerschaft, war Leiter der chirurgischen Abteilung des indonesischen Krankenhauses in Gaza, das als eines der ersten im Zuge der israelischen Luft-, Boden- und Seeoffensive geschlossen und durchsucht wurde. Er wurde am 18. Dezember in der Nähe des Al-Ahli Baptist Hospital in Gaza-Stadt verhaftet, wo er drei Tage lang gearbeitet hatte, nachdem er aus seinem Krankenhaus im stark bombardierten Norden geflohen war.

Er beschrieb, dass er bis auf die Unterwäsche ausgezogen, ihm die Augen verbunden und die Handgelenke gefesselt wurden, bevor man ihn auf den Rücksitz eines Lastwagens warf, wo die nackten Gefangenen übereinander gestapelt wurden, um sie in ein Gefangenenlager mitten in der Wüste zu bringen.

Die Bedingungen seiner Inhaftierung decken sich mit vielen der von CNN gesammelten Berichte: Die Gefangenen wurden im Gazastreifen verhaftet. Auf Bildern, die auf den Social-Media-Seiten israelischer Soldaten kursieren, sind inhaftierte Gaza-Bewohner zu sehen, deren Hand- oder Fußgelenke mit Kabeln gefesselt sind, die in ihrer Unterwäsche stecken und denen die Augen verbunden sind.

Al-Ran wurde 44 Tage lang in einem Militärgefängnis festgehalten, wie er gegenüber CNN erklärte. "Unsere Tage waren mit Gebeten, Tränen und Bittgebeten gefüllt. Das hat unser Leiden gelindert", sagte er.

"Wir weinten und weinten und weinten. Wir weinten um uns selbst, um unser Land, um unsere Gemeinschaft, um unsere Lieben. Wir weinten über alles, was uns in den Sinn kam", fügte er hinzu.

Eine Woche nach seiner Inhaftierung wurde er von den Wärtern des Gefangenenlagers angewiesen, als Vermittler zwischen ihnen und den Gefangenen zu dienen, eine Rolle, die in der arabischen Umgangssprache als "Shawish" bekannt ist. Nach Angaben der israelischen Informanten handelt es sich bei einem Shawish in der Regel um einen Gefangenen, bei dem nach einem Verhör festgestellt wurde, dass er keine Verbindungen zur Hamas hat.

Die israelischen Behörden leugnen, dass sie Gefangene länger als nötig festhalten oder sie zu Übersetzungszwecken einsetzen. "Wenn es keinen Grund für eine weitere Inhaftierung gibt, werden die Gefangenen wieder nach Gaza entlassen", hieß es.

Berichte ehemaliger Häftlinge wie al-Ran und von Informanten lassen jedoch Zweifel an Israels Beschreibung des Räumungsverfahrens aufkommen. Al-Ran arbeitete nach seinem Freispruch von seinen Verbindungen zur Hamas mehrere Wochen lang als Shawish, ebenso wie die Whistleblower. Sie sprachen Hebräisch und gaben die Befehle des Wachpersonals an andere Häftlinge auf Arabisch weiter.

Für ihre Rolle als Übersetzer wurde al-Ran und den Whistleblowern nach eigenen Angaben ein Privileg zuteil: Ihnen wurden die Augen verbunden. Er behauptete, dass die Beobachtung der Behandlung anderer Häftlinge eine Form der Folter sei.

"Ein Teil meiner Folter war, dass ich sehen konnte, wie Menschen gefoltert wurden", sagte er. "Am Anfang konnte man nichts sehen. Man konnte die Folter, die Rache, die Unterdrückung nicht sehen. Als sie mir die Augenbinde abnahmen, konnte ich sehen, in welchem Ausmaß sie uns als Tiere und nicht als Menschen betrachteten.

Al-Rans Beschreibung der Formen der Bestrafung, deren Zeuge er wurde, bestätigt die Aussagen der Informanten, die mit CNN sprachen. Ein Häftling, der gegen die Gefängnisregeln verstößt, z. B. wenn er mit anderen spricht, wird gezwungen, seine Arme bis zu einer Stunde lang über den Kopf zu heben. Manchmal fesselten die Wärter ihre Hände an einen Zaun, um sie daran zu hindern, aus dieser Stressposition herauszukommen.

Die Bestrafung wurde für diejenigen verschärft, die sich weiterhin nicht an das Redeverbot hielten. Israelische Soldaten und Wachleute holten manchmal einen Häftling aus der Umzäunung und schlugen ihn schwer, wie zwei Informanten und al-Ran berichteten.

Derselbe Informant und al-Ran berichteten auch von einer Durchsuchung, bei der große Hunde auf schlafende Häftlinge losgelassen wurden. Eine Blendgranate wurde in die Umzäunung geworfen, als die Truppen hereinstürmten.

"Während wir verkabelt waren, ließen sie die Hunde los, die über uns herfielen", sagte al-Ran. "Man lag auf dem Bauch, das Gesicht auf den Boden gedrückt. Man konnte sich nicht bewegen, und sie waren über einem."

Derselbe Informant schilderte die Durchsuchung in denselben anschaulichen Einzelheiten. "Es war eine Spezialeinheit der Militärpolizei, die die Durchsuchung durchführte", sagte er. "Aber in Wirklichkeit war es nur ein Vorwand, um sie zu schlagen. Es war eine furchtbare Situation."

"Es gab viel Geschrei und Hundegebell."

"Ein Arzt, der in Sde Teiman arbeitete, beschrieb die Erfahrung, sich völlig verletzlich zu fühlen. Wenn man sich vorstellt, dass man sich nicht bewegen kann, dass man nicht sehen kann, was passiert, und dass man völlig nackt ist, dann kommt das einer psychologischen Folter gleich", erzählte er.

Ein anderer Informant enthüllte, dass er angewiesen wurde, medizinische Eingriffe an palästinensischen Gefangenen vorzunehmen, für die er nicht qualifiziert war. "Ich sollte lernen, wie man medizinische Behandlungen durchführt, für die ich nicht qualifiziert bin. Dies geschah oft ohne jegliche Anästhesie", fügte er hinzu. Wenn die Gefangenen aufgrund von Schmerzen protestierten, wurde ihnen Paracetamol verabreicht. "Allein die Tatsache, dass ich dort anwesend war, gab mir das Gefühl, Teil der Misshandlung zu sein", räumte er ein.

Derselbe Informant erwähnte auch, dass er Zeuge einer Amputationsoperation an einem Mann war, dessen Wunden durch das ständige Fesseln seiner Handgelenke verursacht wurden. "Dies deckt sich mit Informationen aus einem Brief eines Arztes von Sde Teiman, der im April von Ha'aretz veröffentlicht wurde", so die Quelle.

Der Whistleblower fuhr fort: "Der Brief forderte die Aufmerksamkeit des Generalstaatsanwalts, des Gesundheits- und des Verteidigungsministeriums Israels und wies auf ethische Dilemmata seit der Gründung der medizinischen Einrichtung hin. Er warnte auch davor, dass die Operationen des Lagers keinen Abschnitt des Gesetzes über die Inhaftierung von unrechtmäßigen Kämpfern befolgten."

Auf Nachfrage wies der IDF-Sprecher die Behauptungen von Ha'aretz zurück. "Die medizinischen Verfahren wurden mit großer Sorgfalt und in Übereinstimmung mit israelischem und internationalem Recht durchgeführt", hieß es. Weiter hieß es: "Das Anlegen der Handschellen an die Gefangenen erfolgte unter Beachtung der Verfahren, ihres Gesundheitszustandes und der von ihnen ausgehenden Gefahr." Jegliche Anschuldigungen von Gewalt würden geprüft, fügte der Beamte hinzu.

Die Mitglieder des medizinischen Teams wurden außerdem angewiesen, keine Dokumente zu unterschreiben, was frühere Anschuldigungen von Physicians for Human Rights in Israel (PHRI) bestätigte. "Man unterschreibt nichts, und es gibt keine Überprüfung der Kompetenz. Das ist ein Traumszenario für Assistenzärzte, weil es ihnen die Freiheit gibt, zu tun, was sie wollen", sagte derselbe Informant, der glaubte, dass er nicht die notwendige Ausbildung für die Behandlungen hatte, die er durchführen musste.

Das israelische Gesundheitsministerium reagierte nicht auf die Forderungen von CNN nach einer Stellungnahme zu diesen Behauptungen. Stattdessen verwies es CNN zurück an die IDF.

Tief im Verborgenen

Seit der Gründung von Sde Teiman wurde sowohl über die israelische medizinische Einrichtung als auch über andere Militärgefangenenlager Stillschweigen bewahrt. Israel hat sich stets geweigert, die genaue Zahl der Gefangenen oder ihren Aufenthaltsort bekannt zu geben.

In der vergangenen Woche fand vor dem Obersten Gerichtshof Israels eine Anhörung im Zusammenhang mit einer von der israelischen Menschenrechtsgruppe HaMoked eingereichten Petition statt, bei der es um einen Röntgentechniker aus dem Nasser-Krankenhaus im südlichen Gazastreifen ging, der im Februar festgenommen worden war. Es war die erste Gerichtsverhandlung dieser Art seit dem 7. Oktober 2023. Frühere Petitionen zur Identifizierung von gefangenen Opfern waren vom Gericht abgewiesen worden.

Der Oberste Gerichtshof Israels hatte zuvor Haftbefehle für zahlreiche Palästinenser aus dem Gazastreifen abgelehnt, die an unbekannten Orten festgehalten wurden. Der israelische Rechtsexperte und Menschenrechtsanwalt Tal Steiner erklärte, dass dieses Verschwindenlassen "die Gräueltaten ermöglicht, von denen wir gehört haben".

In einem Interview mit CNN erklärte Steiner weiter: "Menschen, die von der Außenwelt abgeschnitten sind, sind anfälliger für Folter und Misshandlung."

Die Analyse von Satellitenbildern zeigt, dass sich die Lage in Sde Teiman seit dem 7. Oktober deutlich verändert hat. In dem Wüstenlager Sde Teiman wurden über 100 Gebäude wie große Zelte und Hangars errichtet. Im Vergleich zu den Satellitenbildern vom 10. September 2023 war ein deutlicher Anstieg der Zahl der Fahrzeuge in der Anlage zu erkennen, was einen Anstieg der Aktivitäten verdeutlicht. Auch Anfang Dezember konnte man sehen, dass die Bauarbeiten voranschreiten.

CNN verglich zwei durchgesickerte Fotos, auf denen eine Gruppe von Männern mit verbundenen Augen in grauen Trainingsanzügen zu sehen ist, mit dem Muster von Platten auf dem Dach eines großen Hangars, das auf Satellitenbildern zu sehen ist. Das an einen Tierstall erinnernde Gehege befand sich in der Mitte des Sde Teiman-Geländes. Obwohl es sich um ein älteres Bauwerk handelte, das zwischen den seit Kriegsbeginn errichteten Neubauten stand, schien es im Lager eine größere Rolle zu spielen.

Sowohl das Ofer- als auch das Anatot-Militärgefangenenlager im Westjordanland wiesen seit dem 7. Oktober keinen Zuwachs auf ihrem Gelände auf. Mehrere Menschenrechtsorganisationen und Rechtsexperten erklärten, sie seien der Meinung, dass in Sde Teiman, dem Lager, das dem Gazastreifen am nächsten liegt, die meisten Gefangenen der drei Militärgefangenenlager festgehalten würden.

In einem überfüllten Raum lag ein Mann mit einer Gruppe von mehr als einem Dutzend kürzlich befreiter Personen, die noch ihre grauen Trainingsanzüge aus dem Gefängnis trugen. Einige von ihnen hatten Verletzungen am Fleisch, wo die Handschellen abgenommen worden waren.

Seit dem 7. Oktober sind in diesen Bereichen des Wüstenlagers Sde Teiman mehr als 100 Gebäude, darunter große Zelte und Hangars, entstanden. Planet Labs PBC

Ein anderer Mann, Sufyan Abu Salah (43 Jahre alt), sagte: "Man hat uns Handschellen angelegt und die Augen verbunden. Heute ist der erste Tag, an dem ich sehen kann."

Einige der Anwesenden hatten einen glasigen Blick und wirkten sehr dünn. Ein älterer Mann lag auf einer Bahre und atmete durch ein Sauerstoffgerät. Außerhalb des Krankenhauses umarmten zwei freigelassene Männer Mitglieder des Palästinensischen Roten Halbmonds.

Das Wiedersehen von Dr. Al-Ran mit seinen Freunden war nicht von Freude erfüllt. Er sagte, die Tortur habe ihn einen Monat lang stumm gemacht, da er dagegen ankämpfte, sich emotional zu betäuben.

"Es war sehr schmerzhaft. Als ich entlassen wurde, erwarteten die Leute, dass ich sie vermisse und sie umarme. Aber da war eine Leere", sagte Al-Ran. "Die Menschen, die mit mir in der Haftanstalt waren, wurden zu meiner Familie. Diese Freundschaften waren das Einzige, was uns geblieben ist.

Kurz vor seiner Freilassung habe ein Mitgefangener nach ihm gerufen und es kaum geschafft, seine Stimme zu erheben, erinnerte sich al-Ran. Er bat den Arzt, seine Frau und seine Kinder in Gaza ausfindig zu machen. "Er bat mich, ihnen zu sagen, dass es besser für sie ist, Märtyrer zu sein", sagte al-Ran. "Es ist besser für sie zu sterben, als hier eingesperrt und festgehalten zu werden.

Credits:

Ausführende Produzentin: Barbara Arvanitidis

Autorin der leitenden Ermittlungen: Tamara Qiblawi

Chefkorrespondent für globale Angelegenheiten: Matthew Chance

OSINT-Reporterin: Allegra Goodwin

Fotojournalist: Alex Platt

Reporter: Abeer Salman, Ami Kaufman, Kareem Khadder, Mohammad Al Sawalhi, Tareq Al Hilou

Visuelle und grafische Redakteure: Carlotta Dotto, Lou Robinson und Mark Oliver

3D-Designer: Tom James

Foto-Editor: Sarah Tilotta

Video-Editoren: Mark Baron, Julie Zink und Augusta Anthony

Bewegungsdesigner: Patrick Gallagher und Yukari Schrickel

Digitale Redakteure: Laura Smith-Spark und Eliza Mackintosh

Ausführende Redakteure: Dan Wright und Matt Wells

