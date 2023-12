Frankreich lässt rumänisches Flugzeug mit 303 indischen Staatsangehörigen an Bord wegen des Verdachts auf Menschenhandel am Boden liegen

Das Flugzeug der rumänischen Gesellschaft Legend Airlines war auf dem Weg von den Vereinigten Arabischen Emiraten nach Nicaragua und hatte auf dem Flughafen Vatry, etwa 150 Kilometer östlich von Paris, eine Zwischenlandung eingelegt, um sich zu versorgen, so die Staatsanwaltschaft.

Die französischen Behörden beschlagnahmten das Flugzeug am 21. Dezember, nachdem sie einen anonymen Hinweis erhalten hatten.

Das Flugzeug wurde von einer Gesellschaft gechartert, die außerhalb der Europäischen Union registriert ist, und Legend Airlines war nicht am Ticketverkauf für diesen Flug beteiligt, sagte die Anwältin der Fluggesellschaft, Liliana Bakayoko, am Samstag dem CNN-Sender BFMTV.

"Das Kabinenpersonal wurde befragt und freigelassen", sagte Bakayoko und fügte hinzu, dass das Unternehmen, das das Flugzeug gechartert hatte, ein treuer Kunde von Legend Airlines gewesen sei und bereits mehrere Flüge gechartert habe.

Legend Airlines weigerte sich unter Hinweis auf die laufenden Ermittlungen, das Unternehmen zu nennen.

Nach französischem Recht wird organisierter Menschenhandel mit Gefängnisstrafen von bis zu 20 Jahren und Geldstrafen von bis zu 3,3 Millionen Dollar (3 Millionen Euro) geahndet.

Die Minderjährigen an Bord des Flugzeugs wurden inzwischen zur Betreuung an die zuständigen staatlichen Stellen übergeben.

Alle erwachsenen Passagiere wurden von den französischen Behörden befragt.

"Zwei der Passagiere werden in Polizeigewahrsam befragt, um festzustellen, ob sie möglicherweise eine andere Rolle bei der Beförderung gespielt haben als die anderen, auch unter welchen Bedingungen und zu welchem Zweck", teilte die Pariser Staatsanwaltschaft mit.

Der Gewahrsam von zwei Personen wurde am Samstag um weitere 48 Stunden verlängert, so die Staatsanwaltschaft. Frankreichs Nationale Gerichtsbarkeit gegen organisierte Kriminalität (JUNALCO), eine Unterabteilung der Pariser Staatsanwaltschaft, leitet die Ermittlungen.

Die indische Botschaft in Frankreich hat konsularisches Personal zum Flughafen geschickt, um Unterstützung zu leisten, und steht in Kontakt mit den örtlichen Behörden, hieß es in einer Erklärung vom Samstag.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com