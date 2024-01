Flugzeug der japanischen Küstenwache hatte vor dem tödlichen Absturz keine Startfreigabe, so eine Abschrift der Flugsicherung

Bei dem tödlichen Unfall stürzte der Flug 516 der Japan Airlines am Dienstag nach der Landung auf der Landebahn in das Flugzeug der Küstenwache, das daraufhin in einem schrecklichen Feuerball explodierte.

Alle 379 Menschen an Bord der Maschine der Japan Airlines (JAL) wurden sicher evakuiert. Fünf der sechs Besatzungsmitglieder des kleineren Flugzeugs der Küstenwache starben, wie der japanische Verkehrsminister Tetsuo Saito mitteilte.

Saito veröffentlichte am Mittwoch die Abschrift von mehr als vier Minuten Kommunikation zwischen den Fluglotsen und den beiden Flugzeugen unmittelbar vor dem Unglück, aus der hervorgeht, dass die Maschine der Japan Airlines die Erlaubnis zur Landung erhalten hatte.

Demnach gab die Flugsicherung der JAL-Passagiermaschine um 17:43:26 Uhr Ortszeit (3:43:26 Uhr ET) die Erlaubnis zur Landung auf der Startbahn C.

Das Protokoll zeigt jedoch keine eindeutige Startgenehmigung für das Flugzeug der Küstenwache, stattdessen wurde es um 17:45:11 Uhr (3:45:11 Uhr ET) angewiesen, zum Haltepunkt zu rollen". Die Besatzung des Küstenwachenflugzeugs bestätigte die Anweisung Sekunden später, wie aus dem Protokoll hervorgeht.

Etwa zwei Minuten später kollidierte der JAL-Flug mit dem Flugzeug der Küstenwache auf der Landebahn, so der Zeitstempel auf dem Überwachungsvideo des Flughafens.

Verkehrsminister Saito sagte am Mittwoch vor Reportern, dass der Vorfall "noch untersucht wird" und der nächste Schritt darin bestehen wird, die Tonaufnahme des Gesprächs zwischen dem Piloten der Küstenwache und dem Flugkontrollturm anzuhören.

Er fügte hinzu, dass das Verkehrsministerium alle Vorkehrungen treffe, um zu verhindern, dass sich ein solcher Unfall wiederhole, und sagte, das Ministerium habe "die Fluggesellschaften und Flugsicherungsagenturen angewiesen, die grundlegenden Abläufe und Verfahren gründlich umzusetzen".

In einem Briefing im Anschluss an Saitos Pressekonferenz erklärten Beamte der japanischen Verkehrssicherheitsbehörde (JTSB), dass sie die Flug- und Sprachaufzeichnungsgeräte des Küstenwachflugzeugs geborgen hätten. Sie fügten jedoch hinzu, dass sie immer noch nach denen des JAL-Flugzeugs suchten.

Ein JTBS-Beamter sagte gegenüber Reportern, dass der Fluglotse der JAL-Maschine die Landung auf der Landebahn C freigegeben und das Flugzeug der Küstenwache angewiesen habe, "den Punkt zu halten".

Die Veröffentlichung des Transkripts erfolgte, nachdem Japan Airlines am späten Dienstag in einer Erklärung mitgeteilt hatte, dass die Besatzung vor der Kollision von der Flugsicherung zur Landung freigegeben worden war.

Auf der Audioaufzeichnung von LiveATC.net ist zu hören, wie die Besatzung einen Freigabebefehl für die Landebahn 34 mit den Worten "cleared to land 34 right" vorliest.

Japan Airlines hat seine volle Unterstützung bei den Ermittlungen zur Klärung der Verantwortung für den tödlichen Absturz zugesagt.

Passagiere, die sich an Bord der Japan Airlines-Maschine, einem Airbus A350, befanden, sowie Zeugen des Zusammenstoßes haben beschrieben, dass der Schrecken der Erleichterung wich, als klar wurde, dass alle an Bord überlebt hatten.

Unglaublicherweise gab Japan Airlines an, dass nur eine Person an Bord des Flugzeugs Prellungen erlitten hatte, aber 13 "aufgrund körperlicher Beschwerden einen Arzt aufsuchten".

Runway Incursions", wie Vorfälle dieser Art genannt werden, sindselten, können aber katastrophale Folgen haben", so Graham Braithwaite, Professor für Sicherheit und Unfalluntersuchung an der britischen Cranfield University.

Helen Regan, Pete Muntean und Lauren Koenig von CNN trugen zur Berichterstattung bei.

