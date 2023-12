Fat Joe kümmert sich um ein großes Problem in der Gesundheitsversorgung

Bei dem fraglichen Gesetz handelt es sich um eine Durchführungsverordnung, die 2021, am Ende der Trump-Administration, in Kraft trat und die Krankenhäuser seither verpflichtet, die Preise für Gesundheitsleistungen, die sie privat mit den Versicherern aushandeln, zu veröffentlichen. Ziel ist es, den Patienten die Möglichkeit zu geben, sich für medizinische Leistungen umzusehen und überraschende Rechnungen zu vermeiden. Krankenhäuser, die sich nicht an die Vorschriften halten, riskieren eine Geldstrafe von 300 bis 5.500 Dollar pro Tag.

Bevor die Preistransparenzvorschrift in Kraft trat, wehrte sich der Berufsverband der Versicherer mit dem Argument, sie sei verfassungswidrig und würde "wettbewerbsorientierte Verhandlungen untergraben und die Gesundheitspreise für Patienten, Verbraucher und Steuerzahler in die Höhe treiben - und nicht senken." Vier Krankenhausverbände reichten eine gemeinsame Klage gegen die Trump-Regierung ein, um das Inkrafttreten der Regelung zu verhindern, und verloren.

Laut einem Bericht der gemeinnützigen Patientenrechtsorganisation Patient Rights Advocate vom Februar haben die Krankenhäuser die Vorschrift jedoch weitgehend ignoriert, und Geldstrafen für die Nichteinhaltung der Vorschriften sind äußerst selten.

Der 52-jährige Künstler, der vor allem für seine Songs "Lean Back", "What's Luv" und "All The Way Up" bekannt ist, schlägt Alarm wegen der nach wie vor mangelnden Transparenz der medizinischen Preise, die seiner Meinung nach viele Menschen im ganzen Land - und insbesondere in seiner Gemeinde in der South Bronx, New York, dem ärmsten städtischen Kongressbezirk der USA - davor zurückschrecken lässt, medizinische Hilfe in Anspruch zu nehmen.

"Wenn man sich in der South Bronx hinsetzt und diese hart arbeitenden Männer sieht, die humpeln, weil sie Angst vor den Preisen im Krankenhaus haben", sagt er. "Eine Frau ist vielleicht krank und geht bis zur letzten Minute nicht ins Krankenhaus. Und ehe man sich versieht, hat sie Brustkrebs im Stadium III oder IV."

Im Jahr 2021 wurde Fat Joe zum Botschafter von Power to the Patients, einer gemeinnützigen Organisation, die mit Patient Rights Advocate verbunden ist. Letzten Monat brachte er als Vertreter der Organisation seine Botschaft zum Capitol Hill.

Und die Gesetzgeber beginnen, den Ruf nach Reformen zu beherzigen, indem sie die Preistransparenz im Gesundheitswesen zum Thema von Anhörungen im Kongress und von Gesetzesvorlagen auf Staatsebene machen.

Die Durchsetzung der bereits geltenden Vorschriften ist entscheidend dafür, dass die Menschen im ganzen Land medizinische Hilfe erhalten, wenn sie sie brauchen, und dass sie eine fundierte Entscheidung darüber treffen können, wo sie sich behandeln lassen, argumentiert Fat Joe. "Wir versuchen nur, eine Atmosphäre des Wettbewerbs in den Krankenhäusern zu schaffen, so dass Sie als Verbraucher schließlich das Krankenhaus wählen können, das Ihnen einen fairen Preis bietet. Das ist das Ziel."

Das folgende Interview wurde aus Gründen der Länge und Klarheit bearbeitet:

CNN: In Ihrer Lobbyarbeit für Preistransparenz im Gesundheitswesen haben Sie auch über Ihre Gemeinde in der Bronx gesprochen. Können Sie mir sagen, wie sich dieses Thema auf Ihre Gemeinde ausgewirkt hat?

Fat Joe: In der Bronx gibt es Frauen, die zwei, drei Jobs haben, Männer, die zwei, drei Jobs haben, und leider sind die Krankenhausrechnungen so hoch, dass die Leute Angst haben, ins Krankenhaus zu gehen.

Und es ist nicht nur die Angst vor den Preisen. Sie wollen wissen, wie hoch die Preise sind. Ich möchte wissen, wie viel mir ein Krankenhaus für eine MRT-Untersuchung berechnet, weil ich vielleicht lieber in das Krankenhaus um die Ecke gehen möchte, das mir für die gleiche MRT-Untersuchung 2.000 Dollar weniger berechnet. Jedes andere Unternehmen - Burger King, McDonald's, Baskin-Robbins, Carvel - hat Konkurrenz. Der einzige Ort, an dem das nicht der Fall ist und an dem man nicht mit den Preisen konfrontiert wird, ist das Krankenhaus.

Letztendlich stamme ich aus einer Gemeinschaft von Menschen, die sich für mich eingesetzt haben, mir zur Seite standen und mir geholfen haben, dorthin zu kommen, wo ich jetzt bin. Deshalb muss ich immer an sie denken und mir der Stimme der Stimmlosen bewusst sein. Es geht um meine Gemeinschaft. Es geht darum, Menschen zu helfen.

CNN: Was hat Ihnen die Augen für dieses Thema geöffnet und Sie erkennen lassen, dass die Gesundheitsversorgung so nicht sein sollte?

Fat Joe : Ich habe seit über 20 Jahren einen Freund. Sein Name ist Kevin Morra. Er ist einer der Mitbegründer von Power to the Patients. Und er sagte: "Du musst dich mit dieser Frau, Cynthia Fisher, zusammensetzen". Und als ich mich mit ihr zusammensetzte, war sie so leidenschaftlich und intelligent, und sie erzählte mir von Familien, die wegen Arztrechnungen alles verloren haben.

Was passiert, wenn man seine Rechnungen nicht bezahlen und sich nicht um seine Familie kümmern kann? Die Familie bricht auseinander. Das ist ein amerikanisches Problem. Das ist nicht nur ein Problem von Fat Joe, dem Rapper, oder ein Problem von Braunen und Schwarzen. Es geht um Weiße, um amerikanische Ureinwohner, um Asiaten, um Amish, um das ländliche Amerika.

CNN: Ab 2021 sind Krankenhäuser verpflichtet, ihre Tarife offenzulegen...

Fat Joe: Ja, der ehemalige Präsident Donald Trump hat das getan. (Präsident Joe Biden unterzeichnete außerdem eine Verfügung, mit der das US-Gesundheitsministerium angewiesen wurde, die bestehende Preistransparenzregel zu unterstützen.) Aber niemand setzt sie durch. Von Tausenden von Krankenhäusern, die gegen die Vorschriften verstoßen haben, wurden nur vier mit einer Geldstrafe belegt. Bumm. Stellen Sie sich vor, wir könnten Tausende von Ampeln überfahren und nur vier Leute bekämen einen Strafzettel.

Man muss das Rad nicht neu erfinden, man muss nur das Gesetz durchsetzen. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal schreien würde: "Setzt das Gesetz durch!" Ha! Aber ja, wir müssen anfangen, etwas für das amerikanische Volk zu ändern.

CNN: Das scheint so einfach zu sein. Warum glaubst du, dass es nicht durchgesetzt wird?

Fat Joe: Es ist einfach, aber es ist auch sehr kompliziert. Es gibt Lobbyisten im Gesundheitswesen in Washington, und natürlich werden sie für ihre Profite kämpfen. Es braucht Politiker, die den Mut haben, dies für das amerikanische Volk wirklich durchzusetzen.

Über 100 Millionen Amerikaner leiden unter medizinischen Schulden. Wir haben etwas mehr als 300 Millionen Menschen in den USA, aber das bedeutet, dass etwa 1 von 3 Menschen unter medizinischen Schulden leidet. Das ist viel häufiger der Fall, als Sie vielleicht denken. Selbst die gesündesten Menschen werden früher oder später im Krankenhaus landen.

Ich bin sehr für den Kapitalismus. Ich bin dafür, Profit zu machen. Aber wie viel ist genug? Ich sage ja nur: Zeigen Sie uns die Preise.

Dieses Problem ist größer als jede Ideologie, jeder Demokrat, jeder Republikaner. Es geht um etwas, das für das amerikanische Volk in Ordnung gebracht werden muss. Es wird geschehen. Ob es nun schnell oder langsam geschieht, der Wandel wird kommen.

CNN: Sie haben andere Künstler wie French Montana, Busta Rhymes und Rick Ross angeworben, um auf die Notwendigkeit der Transparenz von Arztrechnungen aufmerksam zu machen. Warum halten Sie es für wichtig, dass sich Künstler oder jeder, der eine Plattform hat, zu solchen Themen äußert?

Fat Joe: Nun, jeder hat seine Sache, die ihm am Herzen liegt. Jay-Z, Meek Mill,Kim Kardashian, sie haben eine Justizreform. Elizabeth Taylor für HIV und AIDS. Es ist unsere Pflicht, für die Leute zu sprechen, die uns zu dem gemacht haben, was wir sind.

Als ich von Menschen hörte, die ihre Familien und Häuser verlieren, die sich entscheiden müssen, ob sie leben oder sterben, und die ihre Familie nicht in Schulden stürzen wollen, hat mich das mitgerissen. Das hat mich sehr berührt. Und ich fühle mich nicht allein; ich habe immer das Gefühl, dass ich eine Armee um mich habe. Ich denke an all diese Menschen, die gesundheitliche Probleme haben und mit diesen Rechnungen zu kämpfen haben. Ich möchte, dass sie wissen, dass Fat Joe für sie kämpft, dass Fat Joe seine Stimme für sie erhebt.

Quelle: edition.cnn.com