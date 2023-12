Fast nackte" Promi-Party in Moskauer Nachtclub sorgt für heftige Gegenreaktionen

Die von der Bloggerin Anastasia Ivleeva am 20. und 21. Dezember im Mutabor-Club in der Hauptstadt veranstaltete Party wurde von Vertretern der orthodoxen Kirche, Kriegsbefürwortern und kremlfreundlichen Gesetzgebern kritisiert.

Einer der Teilnehmer, der Rapper Vacio (Nikolay Vasilyev), der nur mit einer Socke bekleidet auftrat, um seine Genitalien zu verdecken, wurde zu 15 Tagen Gefängnis und einer Geldstrafe von 200.000 Rubel verurteilt, nachdem ein Moskauer Gericht entschieden hatte, dass die Veranstaltung darauf abzielte, "nicht-traditionelle sexuelle Beziehungen zu propagieren".

Wassiljew wurde u.a. des "kleinen Rowdytums" für schuldig befunden.

"Nikolay Vasilyev (besser bekannt als Rapper Vacio) nahm an einer Party im Nachtclub 'Mutabor' teil, störte die öffentliche Ordnung, benutzte vulgäre Sprache und verbreitete Veröffentlichungen in Telegram-Kanälen, die darauf abzielten, nicht-traditionelle sexuelle Beziehungen in Massenmedien im Internet zu fördern", so das Gerichtsurteil.

In den letzten Jahren hat der Kreml eine Reihe von Anti-LGBTQ-Gesetzen ausgeweitet, eine konservative Entwicklung, die sich nach der Invasion in der Ukraine noch verstärkt hat. Letzten Monat erklärte der Oberste Gerichtshof Russlands die "internationale LGBTQ-Bewegung" zu einer extremistischen Organisation.

Die Gegenreaktion gegen die Partei in Moskau kommt zu einem Zeitpunkt, an dem der russische Präsident Wladimir Putin im Hinblick auf seine Wiederwahl im März 2024 zunehmend auf traditionelle Werte setzt, im Gegensatz zu dem, was er als Dekadenz und Unmoral des Westens dargestellt hat .

Entschuldigung inmitten wütender Reaktionen

Wassiljew gehört zu denjenigen, die an der Party teilnahmen, um sich öffentlich zu entschuldigen.

Die Organisatorin Iwlejewa erklärte zunächst, die Partygäste hätten ihre eigene Kleiderwahl getroffen, und behauptete, die Veranstaltung sei eine Gelegenheit gewesen, Fotos aus ihrer Zeit als Chefredakteurin der russischen Ausgabe des Playboy zu zeigen.

Am Mittwoch veröffentlichte Iwlejewa ein neues, über 21 Minuten langes Video, in dem sie sich unter Tränen entschuldigt und um Vergebung und eine zweite Chance oder eine öffentliche Verurteilung bittet.

Wie die staatliche Nachrichtenagentur RIA Novosti berichtete, wurde am Dienstag eine Klage gegen Iwlewa eingereicht, in der eine Entschädigung in Höhe von 1 Milliarde Rubel (11 Mio. USD) für moralischen Schaden gefordert wird, weil sie die Party organisiert hatte.

Eine der anderen Teilnehmerinnen, der Popstar Anna Asti, musste eine Silvesterveranstaltung in einem anderen Moskauer Club absagen, wie das Lokal auf seiner Website mitteilte.

"Liebe Freunde, aus Gründen, die sich unserer Kontrolle entziehen, wurde der Auftritt von Anna Asti auf ein neues Datum verschoben, das wir bald bekannt geben werden", hieß es in der Mitteilung.

Der Sprecher des Kremls, Dmitri Peskow, lehnte einen Kommentar ab und erklärte: "Was diese Partei betrifft, so bitte ich Sie um Nachsicht: Lassen Sie uns die Einzigen im Land bleiben, die nicht über dieses Thema diskutieren."

Eine ausgesprochene Kriegsbefürworterin und Leiterin der Liga für ein sicheres Internet, Ekaterina Mizulina, dankte der russischen Polizei am Mittwoch für ihre Reaktion und teilte auf Telegram Screenshots von Nachrichten, die angeblich von besorgten und empörten Bürgern stammen.

"Wie erkläre ich meinem Neffen, der bei einer Spezialoperation beide Beine verloren hat und behindert wurde, wofür er gekämpft hat und warum er behindert wurde, nämlich für Iwlejewas Unterwäsche", heißt es in einer der Nachrichten, die sich auf den offiziellen russischen Euphemismus für den Einmarsch in die Ukraine bezieht.

"Solche Veranstaltungen zu einem Zeitpunkt zu veranstalten, an dem unsere jungen Leute bei den Militäroperationen umkommen und viele Kinder ihre Väter verlieren, ist zynisch", so Mizulina in ihrem eigenen Post. "Unsere Kämpfer an der Front kämpfen sicherlich nicht dafür."

Witali Borodin, Leiter des Föderalen Projekts für Sicherheit und Korruptionsbekämpfung, äußerte sich unterdessen empört und nannte die Veranstaltung "Sodomie, Obskurantismus und LGBT-Propaganda" und forderte den Innenminister auf, die Polizei in den Nachtclub Mutabor zu schicken.

Quelle: edition.cnn.com