Fakten zu den Anschlägen auf Charlie Hebdo 2015

Die Zeitschrift Charlie Hebdo wurde 1970 mit dem Ziel gegründet, Religion, Politik und andere Themen zu persiflieren. Die meisten Mitarbeiter kamen von der Publikation Hara-Kiri, die verboten wurde, nachdem sie sich über den Tod des ehemaligen Präsidenten Charles de Gaulle lustig gemacht hatte.

Das Charlie im Titel bezieht sich auf Charlie Brown aus den Peanuts-Cartoons. Hebdo ist die Abkürzung für hebdomadaire, was auf Französisch wöchentlich bedeutet.

Die Zeitschrift wurde in den 1980er Jahren wegen Geldmangels eingestellt. Sie wurde 1992 wieder aufgenommen.

Im Jahr 2006 druckte Charlie Hebdo umstrittene Karikaturen des Propheten Mohammed nach, die ursprünglich in der dänischen Zeitung Jyllands-Posten erschienen waren. Der französische Präsident Jacques Chirac kritisierte diese Entscheidung und bezeichnete sie als "offene Provokation".

Im Jahr 2011 wurden die Büros des Magazins durch eine Benzinbombe zerstört, nachdem es eine Karikatur des Propheten Mohammed veröffentlicht hatte.

Die Verdächtigen

Cherif Kouachi:- Geboren in Frankreich, algerischer Abstammung. - Während seiner Auseinandersetzung mit der Polizei sagte Cherif Kouachi dem CNN-Sender BFMTV, dass er im Jemen bei der Al-Qaida auf der Arabischen Halbinsel (AQAP) ausgebildet worden sei. - Er erzählte BFMTV auch, dass er sich während dieser Zeit mit Anwar al-Awlaki traf, dem in den USA geborenen Muslim, der das Gesicht der AQAP war, bis er 2011 durch einen US-Drohnenangriff getötet wurde.

Said Kouachi:- Geboren in Frankreich, algerischer Abstammung. - Ab 2009 reiste Kouachi häufig in den Jemen und verbrachte dort Monate am Stück. - US-Beamten zufolge erhielt Kouachi 2011 eine Waffenausbildung und arbeitete mit der AQAP zusammen.

Amedy Coulibaly:- Geboren in Frankreich, senegalesischer Abstammung.- Wurde 2010 verhaftet, weil er versucht hatte, einen Algerier zu befreien, der wegen eines Bombenanschlags auf eine U-Bahn im Jahr 1995 im Gefängnis saß, und verbrachte einige Zeit in Haft.Gegen Cherif Kouachi wurde wegen desselben Anschlags ermittelt, aber die Beweise reichten nicht aus, um ihn anzuklagen.- Vor seiner Ermordung durch die Polizei soll Coulibaly der CNN-Tochter BFMTV am Telefon gesagt haben, dass er dem ISIS angehöre .

Hayat Boumeddiene:- Geboren in Frankreich, algerischer Abstammung.- Freundin von Coulibaly. - Ursprünglich glaubte man, dass sie an der Erschießung einer Polizistin in Montrouge und dem anschließenden Anschlag auf einen koscheren Lebensmittelladen beteiligt war. - Eine Quelle des türkischen Premierministeriums hat jedoch gegenüber CNN erklärt, dass Boumeddiene am 2. Januar mit einem Flug aus Madrid in Begleitung eines Mannes in die Türkei eingereist ist. Sie hatte ein Rückflugticket nach Madrid für den 9. Januar, aber sie hat ihren Rückflug von Istanbul an diesem Tag nicht angetreten.- Eine französische Quelle, die den Sicherheitsdiensten des Landes nahesteht, sagte, man glaube, dass Boumeddiene nicht mehr in Frankreich sei und dass sie vermutlich in die Türkei gegangen sei, "natürlich um nach Syrien zu gelangen".- Der Pariser Staatsanwalt Francois Molins hat angedeutet, dass Boumeddiene und die Frau von Cherif Kouachi sich gut kannten, und sagte, sie hätten 2014 500 Telefongespräche geführt.

- Im Jahr 2020 wird Boumeddiene in Abwesenheit vor Gericht gestellt und der Finanzierung des Terrorismus und der Zugehörigkeit zu einem kriminellen terroristischen Netzwerk für schuldig befunden.

Zeitleiste

7. Januar 2015 -- Gegen 11.30 Uhr dringen bewaffnete Männer in die Büros von Charlie Hebdo in Paris ein. Die Angreifer sagen angeblich, dass sie den Propheten Mohammed rächen wollen und rufen "Allahu akbar", was übersetzt "Gott ist groß" bedeutet, so Molins.

- Zwölf Menschen werden getötet: Acht Angestellte, ein Gast des Magazins, ein Wartungsarbeiter und ein Polizeibeamter werden getötet.

- Nachdem sie aus dem Gebäude geflohen sind, treffen die Schützen auf der Straße auf einen weiteren Polizisten und erschießen ihn aus nächster Nähe.

- Später am Tag wird der Satz "Je Suis Charlie" ("Ich bin Charlie") in den sozialen Medien zum Trend. Tausende von Parisern gehen auf die Straße, um eine Mahnwache für die Opfer abzuhalten.

8. Januar 2015 - - Die Polizei benennt die Hauptverdächtigen, die Brüder Cherif und Said Kouachi. Die Polizei fahndet nach ihnen in einem Gebiet nordöstlich von Paris, in der Nähe von Villers-Cotterêts.

- Einer wird getötet: Ein Bewaffneter, der ähnlich gekleidet ist wie bei dem Anschlag auf Charlie Hebdo, ganz in Schwarz und mit einer kugelsicheren Weste, erschießt eine Polizistin im Pariser Vorort Montrouge.

- Die Kouachi-Brüder stehlen Lebensmittel und Benzin aus einer Tankstelle in der Nähe von Villers-Cotterets, wie ein Tankwart berichtet.

- Ein Beamter der US-Strafverfolgungsbehörden erklärte gegenüber CNN, die beiden Kouachi-Brüder seien in einer US-Datenbank für bekannte oder mutmaßliche internationale Terroristen (TIDE) erfasst und stünden außerdem seit Jahren auf der Flugverbotsliste.

- Am Abend wird der Eiffelturm zum Gedenken an die Opfer kurzzeitig verdunkelt.

9. Januar 2015 - - Vier Menschen werden getötet: Am Morgen umstellen Polizei und französische Spezialeinheiten ein Gebäude in Dammartin-en-Goele, nordöstlich von Paris, in dem sich die Brüder Kouachi mit einer Geisel verstecken.

- Am Nachmittag dringt ein Bewaffneter in einen koscheren Lebensmittelladen im Pariser Vorort Porte de Vincennes ein und nimmt Menschen als Geiseln. Der Schütze wird als Coulibaly identifiziert. Die Polizei bringt ihn auch mit dem Anschlag in Montrouge in Verbindung. Ebenfalls identifiziert wurde sein mutmaßlicher Komplize Boumeddiene. Nach offiziellen Angaben tötete Coulibaly vier Geiseln in dem Lebensmittelladen.

- Gegen 17 Uhr stürmt die Polizei das Gebäude in Dammartin-en-Goele, in dem sich die Brüder Kouachi versteckt halten. Die Brüder werden getötet.

- Kurz darauf startet die Polizei einen Einsatz gegen Coulibaly in dem koscheren Lebensmittelgeschäft. Vier Geiseln werden getötet, fünfzehn werden gerettet. Coulibaly wird ebenfalls getötet.

11. Januar 2015 - In ganz Frankreich demonstrieren etwa 3,7 Millionen Menschen bei Anti-Terror-Kundgebungen. In Paris marschieren 40 Staats- und Regierungschefs, darunter der französische Präsident Francois Hollande, Bundeskanzlerin Angela Merkel, der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu, der Präsident der Palästinensischen Autonomiebehörde Mahmoud Abbas und der britische Premierminister David Cameron, mit einer Menschenmenge von 1,5 Millionen Menschen.

13. Januar 2015 - - In Israel finden die Trauerfeierlichkeiten für die vier auf dem koscheren Markt getöteten Geiseln statt. Netanjahu nimmt daran teil.

- Hollande verleiht den drei bei den Anschlägen getöteten Polizisten während einer Gedenkfeier in der Pariser Polizeipräfektur posthum den Orden der Ehrenlegion, Frankreichs höchste Auszeichnung.

- Bulgarien verhaftet den Franzosen Fritz-Joly Joachin aufgrund eines europäischen Haftbefehls wegen angeblicher Verbindungen zu Terroristen und einer möglichen Verbindung zu den Kouachi-Brüdern.

14. Januar 2015 - - Charlie Hebdo veröffentlicht eine neue Ausgabe seiner Zeitschrift mit einer Karikatur des muslimischen Propheten Mohammed auf der Titelseite, der ein Schild mit der Aufschrift "Je suis Charlie" hält.

- Die AQAP bekennt sich zu der auf Charlie Hebdo verübten Operation.

Quelle: edition.cnn.com