Landeshauptstadt - Erfurt wird Sitz der Agentur für Transfer und Innovation

Erfurt wird Sitz der neuen Deutschen Agentur für Transfer und Innovation (DATI). Das gab das Bundesforschungsministerium am Donnerstag bekannt. Thüringer Politiker begrüßten die Entscheidung.

Ziel der neuen Einrichtung sei es laut Ministerium, Forschungsergebnisse schneller und effizienter in die Anwendung zu bringen und an die Menschen zu bringen. „Ich bin davon überzeugt, dass Erfurt ein hervorragender Ausgangspunkt für bessere und schnellere Transfers in unserem Land sein wird“, sagte Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) laut einer in der gemeinsamen Vereinbarung vereinbarten Erklärung.Mechanismus.

Die Entscheidung für Erfurt als Standort basierte auf den Empfehlungen des Gründungsgremiums. Insbesondere wird die Frage der Einbettung der Institution in ein dynamisches Umfeld berücksichtigt, das Transfer und Innovation sowie Zugänglichkeit und Anziehung für Talente fördert.

Zunächst ist die Anmietung von Flächen im Zentrum von Erfurt geplant. Anschließend ist geplant, die Agentur in das Stadtentwicklungsprojekt ICE-City Ost zu integrieren.

Thüringen Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) nannte die Einigung ein Zeichen der Anerkennung für den Erfolg Thüringens als aufstrebender Technologie- und Wirtschaftsregion. Andreas Boswein (SPD), Oberbürgermeister von Erfurt, freut sich: „Wir sind stolz, dass Erfurt als Sitz einer wichtigen Bundesbehörde ausgewählt wurde.“ Zu den Vorteilen Erfurts zählen die zentrale Lage und die hervorragende Verkehrsanbindung. „Wir freuen uns über die vielen hochwertigen Beschäftigungsmöglichkeiten, die die Stadt für Einwanderer und Fachkräfte noch attraktiver machen.“

Bundesbeauftragter für Ost Carsten Schneider begrüßte die Standortwahl. „Die Entscheidung, die Deutsche Agentur für Transfer und Innovation (DATI) in Erfurt anzusiedeln, stärkt den Innovationsstandort Ostdeutschland“, erklärte der Erfurter SPD-Politiker. Diese Entscheidung beweist, dass die Landeshauptstadt Thüringens ein hervorragender Innovationsstandort ist.

Quelle: www.stern.de