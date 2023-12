Landkreis Rosenheim - Eine Gruppe junger Leute fährt betrunken

Ein betrunkener Autofahrer raste in Siegsdorf (Bezirk Rosenheim) in eine Gruppe Jugendlicher und verletzte zwei Menschen. Die Polizei gab am Mittwoch bekannt, dass der 20-jährige Mann nach dem Vorfall am Dienstagabend nicht angehalten, sondern weitergefahren sei. Drei weitere Teenager lernten ihre Nummernschilder auswendig und ihre Eltern riefen die Polizei. Streifenpolizisten fanden das Auto unweit der Unfallstelle und anhand der Personalpapiere im Auto konnte die Polizei den verdächtigen Fahrer ausfindig machen. Gegen sie muss sich wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, unerlaubtem Verlassen der Unfallstelle und fahrlässiger Körperverletzung verantworten. Ein 14-Jähriger wurde am Fuß und ein 15-Jähriger an der Stirn verletzt.

Lesen Sie auch:

Quelle: www.stern.de