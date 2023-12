Bundesliga - Bayern-Personalprobleme in Wolfsburg: Augsburg im Derby

Bayern München München hofft, den Druck auf Bundesliga-Spitzenreiter Bayer Leverkusen mit einem Sieg über Wolfsburg am Jahresende aufrechterhalten zu können. Allerdings muss die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel heute (20.30 Uhr/Sky) auch mit dem Verlust der beiden defensiven Mittelfeldspieler Joshua Kimmich und Leon Graetz an die Niedersachsen fürchten. Der Nationalspieler musste krankheitsbedingt bereits am Sonntag gegen Stuttgart ausfallen.

Beim 3:0-Sieg haben Notlösung Rafael Guerrero und Nachwuchsspieler Aleksandar Pavlovich hervorragende Arbeit geleistet. Mit einem verbleibenden Spiel liegt München derzeit vier Punkte hinter dem ungeschlagenen Bayer Leverkusen, das Bochum empfängt.

Der FC Augsburg muss dann am Mittwoch (20:30 Uhr) im Schwäbischen Derby gegen den Champions-League-Kandidaten VfB Stuttgart antreten. Die Mannschaft von Cheftrainer Jesse Thorup liegt derzeit mit 18 Punkten sicher im Mittelfeld der Tabelle, wird aber versuchen, ihren Vorsprung gegenüber den unteren Rängen weiter auszubauen.

