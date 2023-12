Bundesliga - Bayern steht vor der Herausforderung in Wolfsburg: Leverkusen gegen Bochum

Einen Tag nach der Vertragsverlängerung von Thomas Müller trifft Bayern München im letzten Bundesligaspiel des Jahres auf Wolfsburg. Deutschlands Rekordmeister muss am Mittwoch (20.30 Uhr/Sky) gegen die Niedersachsen antreten, um den Anschluss an Spitzenreiter Bayer Leverkusen zu behalten. Auch die Werkself trifft zu Hause auf den VfL Bochum. Bereits vor Spiel 16 war klar, dass Leverkusen auch am Jahresende an der Spitze bleiben würde. Die Bayern spielten nach der Absage ihres Heimspiels gegen Union Berlin ein Spiel weniger.

Kurz vor Weihnachten trifft United am Mittwoch (18.30 Uhr/Sky) im Keller auf den 1. FC Köln. Dann spielen Eintracht Frankfurt und Mönchengladbach, Stuttgart und Augsburg sowie 1. Heidenheim und Freiburg.

Quelle: www.stern.de