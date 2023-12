Ein Ende der Kriegskämpfe im Gazastreifen ist nicht in Sicht

Nach zwei Ruhetagen wurde Israel erneut von Raketen aus dem Gazastreifen bombardiert. An mehreren Orten im Süden Israels und in Tel Aviv ertönten Luftsirenen. Der militärische Flügel der Hamas gab bekannt, dass er „Raketen“ auf Tel Aviv abgefeuert habe, „als Reaktion auf Israels Massaker an Zivilisten“. Nachdem die Rakete von der israelischen Luftabwehr abgefangen worden war, meldete die Polizei, dass Splitter heruntergefallen seien, es jedoch keine Opfer gegeben habe.

Unterdessen teilte das Büro der Vereinten Nationen für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten (Okha) mit, dass auf den am Mittwoch von Israel veröffentlichten Karten etwa 20 % der Stadt Khan Younis als Evakuierungsgebiete ausgewiesen seien. Bevor die Kämpfe zwischen Israel und der Hamas begannen, lebten mehr als 110.000 Menschen in der Gegend. Nach Angaben der Vereinten Nationen gibt es dort auch 32 Notunterkünfte, in denen mehr als 140.000 Binnenvertriebene untergebracht sind, die meisten davon aus dem nördlichen Gazastreifen.

Die israelischen Streitkräfte hatten bereits am Mittwoch berichtet, dass sie in Khan Younis Anschläge gegen „dutzende Terroristen und Terrorinfrastruktur“ verübt hätten. Die Armee kündigte am Montag an, die Angriffe auf Ziele in der größten Stadt im südlichen Gazastreifen zu verstärken.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums im von der Hamas kontrollierten Gazastreifen kamen am Donnerstag vier Menschen ums Leben, als der Grenzübergang Kerem Shalom zwischen Israel und dem Gazastreifen beschossen wurde. Dazu gehören Übergangschefs, hieß es in einer Erklärung.

Unterdessen hat das Büro des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte eine Untersuchung der Berichte gefordert, wonach in Gaza-Stadt „elf unbewaffnete Palästinenser“ getötet wurden. Die Männer wurden bei einer Operation der israelischen Armee gegen ein Wohnhaus getötet, in dem mehrere Familien lebten. Die Menschenrechtsgruppe EuroMed verbreitete Augenzeugenberichte, wonach die Männer von Frauen und Kindern getrennt und dann vor den Augen ihrer Angehörigen erschossen wurden.

Ein israelischer Vertreter wies die Anschuldigungen zurück und nannte sie „ein weiteres Beispiel für die voreingenommene und voreingenommene Haltung der Vereinten Nationen gegenüber Israel“.

Der Gaza-Krieg wurde durch die beispiellosen groß angelegten Angriffe der Hamas auf Israel ausgelöst. Am 7. Oktober drangen Hunderte Hamas-Kämpfer, die von der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten als Terrororganisation eingestuft werden, in israelische Städte ein und verübten Gräueltaten gegen örtliche Zivilisten. Nach israelischen Angaben wurden im Gazastreifen etwa 1.140 Menschen getötet und etwa 250 Menschen als Geiseln genommen.

Als Reaktion darauf bombardierten israelische Streitkräfte seitdem Ziele im Gazastreifen und starteten eine Bodenoffensive. Nach Angaben des von der Hamas kontrollierten Gesundheitsministeriums (was nicht unabhängig überprüft werden konnte) wurden bisher mindestens 20.000 Menschen getötet.

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat erklärt, die Beseitigung der Hamas sei sein Ziel. Armeesprecher Daniel Hagari sagte am Donnerstag, dass israelische Streitkräfte seit dem 1. Dezember mehr als 2.000 palästinensische Militante im Gazastreifen getötet hätten.

Ein Sprecher der bewaffneten Hamas-Gruppe Esedin al-Qassam Brigaden sagte, das Ziel sei zum Scheitern verurteilt. Er sagte in der Aufzeichnung auch, dass weitere Freilassungen von Geiseln von der „Einstellung der Feindseligkeiten“ abhängig seien.

Unterdessen verspürt Israel zunehmend den Druck seiner Verbündeten, die Zivilbevölkerung besser zu schützen. Die Vereinten Nationen schätzen, dass 1,9 der 2,4 Millionen Einwohner Gazas gezwungen waren, ihre Häuser zu verlassen. Es mangelt ihnen an Nahrungsmitteln, Wasser, Treibstoff und medizinischer Versorgung. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) teilte am Donnerstag mit, dass es im nördlichen Gazastreifen keine funktionierenden Krankenhäuser mehr gebe.

Politiker haben mehr Hilfe für den Gazastreifen gefordert. Der britische Außenminister David Cameron sagte bei einem Besuch in Ägypten: „Es müssen alle Anstrengungen unternommen werden, um Gaza Hilfe zu leisten und Menschen in verzweifelten Situationen zu helfen.“

Der französische Präsident Emmanuel Macron besprach am Donnerstag die Zusammenarbeit mit König Abdullah II., um der Zivilbevölkerung im Gazastreifen humanitäre und medizinische Hilfe zu leisten, berichtete der jordanische Elysee-Palast.

Unterdessen hofft der UN-Sicherheitsrat in New York, am Donnerstag erneut versuchen zu können, sich auf eine Resolution zu einigen, die einen Waffenstillstand fordert. Eine ursprünglich geplante Abstimmung über den Gesetzestext wurde in den letzten Tagen immer wieder verschoben. Ziel der Konsultationen ist es, sicherzustellen, dass die USA, einer der wichtigsten Verbündeten Israels, die geplante Resolution nicht mit einem Veto blockieren.

