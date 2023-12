Edin Terzic bleibt Trainer von Borussia Dortmund

Borussia Dortmund startet mit Edin Terzic als Cheftrainer ins neue Jahr. Diese Entscheidung hat die Führungsspitze des Bundesligisten trotz vieler negativer Erfahrungen in der letzten Zeit getroffen.

Edin Terzic bleibt Trainer von Borussia Dortmund. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge ist der Fußball-Bundesligist fest entschlossen, die Zusammenarbeit mit dem 41-Jährigen fortzusetzen, obwohl die sportlichen Leistungen zuletzt nach sechs Spielen sieglos blieben und in der Rangliste auf den fünften Platz zurückfielen. Das ergaben mehrstündige Gespräche mit Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke, Sportdirektor Sebastian Kehl, Vereinsberatern Matthias Sammer und Terzic. Nach intensiver Prüfung in den letzten Monaten – wie es bei Borussia Dortmund nach dieser regelmäßigen Begegnung üblich war – war keiner der Beteiligten bereit, sich öffentlich zu äußern.

Das bedeutet, dass Dortmund einem Weihnachtsbeben entgangen ist. Trotz medialer Spekulationen über eine bevorstehende Trennung setzt die Vereinsführung auf Kontinuität im Trainerbereich. Die Tatsache, dass Watzke Terzics leidenschaftliche Arbeit stets bewunderte und mit ihm freundschaftlich verbunden blieb, dürfte einen großen Einfluss auf diese Entscheidung gehabt haben. Noch vor wenigen Monaten versicherte der Vereinsboss, er wolle „in den kommenden Jahren“ mit Terzic konkurrieren.

Nachdem sie Terzic ihr Vertrauen ausgesprochen haben, glauben die Manager nun, dass die Profis eine Verantwortung tragen. Darüber hinaus sorgt die rätselhafte Diskrepanz zwischen den überwiegend guten Leistungen in der Champions League und den vielen schlechten Leistungen in der Bundesliga für Aufregung bei den Vereinsbossen. Mit der Wiederaufnahme der Liga am 13. Januar in Darmstadt dürfte der Formrausch ein Ende haben.

Eine 0:4-Niederlage gegen Bayern München (0:4) beim Bundesliga-Gipfel Anfang November, gefolgt von einer schwachen Leistung gegen Stuttgart (1:2) in der Liga, leitete den Niedergang der Bundesliga ein. Sie haben nur eines ihrer letzten acht Ligaspiele gewonnen und der Abstand zum Tabellenführer Leverkusen hat sich auf 15 Punkte vergrößert. Selbst die Wiedererlangung der Champions-League-Qualifikation ist gefährdet.

