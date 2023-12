Drohnen vs. Kriegsschiffe: Wie das US-Militär Angriffe der Houthi auf die Schifffahrt bekämpft

Yahya Sare'e, ein Sprecher der Houthi-Truppen, erklärte auf X, ehemals Twitter, dass die jüngsten Raketenstarts der "anhaltenden Unterstützung und Solidarität mit dem palästinensischen Volk" dienten. Zuvor hatte die Gruppe erklärt, dass sie nach dem Einmarsch der israelischen Streitkräfte in den Gazastreifen Schiffe mit Kurs auf Israel beschießen würde.

Die vom Iran unterstützten Houthis haben im vergangenen Monat mindestens 100 Angriffe auf 14 verschiedene Handelsschiffe im Roten Meer verübt, wie ein hochrangiger US-Militärvertreter letzte Woche erklärte.

Die Angriffe veranlassten US-Verteidigungsminister Lloyd Austin, die Bildung einer Koalition aus mindestens 10 Ländern anzukündigen, die sich auf die Sicherheit im Roten Meer konzentrieren soll.

Die Koalition sieht vor, dass die Mitgliedsschiffe in der Nähe des Roten Meeres bereitstehen, um auf Angriffe zu reagieren. Ein Ziel der Initiative war es, künftige Angriffe der Houthi abzuschrecken, doch haben die Kämpfer weiterhin Schiffe angegriffen, die in der Nähe des Jemen operieren.

Das Rote Meer beherbergt eine der wichtigsten Seehandelsrouten der Welt, und die Angriffe haben weitreichende Auswirkungen. Mindestens 44 Länder sind mit den von den Houthis angegriffenen Schiffen verbunden, und die Angriffe haben den internationalen Handel im weiteren Sinne gestört.

Die 17 Drohnen und Raketen, die die Houthis am Dienstag abfeuerten, wurden mit Waffen des Lenkwaffenzerstörers USS Laboon und von F/A-18-Kampfjets des Flugzeugträgers USS Eisenhower abgeschossen, teilte das US Central Command mit.

Die US-Marine hat sich nicht genau dazu geäußert, welche Waffen ihre Schiffe gegen die Angriffe der Houthi einsetzen, aber Analysten zufolge verfügt ein US-Zerstörer über eine Reihe von Waffensystemen.

Dazu gehören Boden-Luft-Raketen, Explosivgeschosse aus der 5-Zoll-Hauptkanone des Zerstörers und Nahkampfwaffensysteme, so die Experten. Darüber hinaus verfügen die US-Schiffe über Fähigkeiten zur elektronischen Kriegsführung, die die Verbindungen zwischen den Drohnen und ihren Steuerungen an Land unterbrechen könnten.

Unabhängig davon, welche Systeme die Kapitäne der US-Zerstörer einsetzen, müssen sie mit zunehmender Zahl der Einsätze Entscheidungen über Kosten, Bestand und Effektivität treffen, so die Experten.

"Die Drohnen sind langsamer und können mit den billigeren Raketen oder sogar mit der Schiffskanone getroffen werden. Schnellere Raketen müssen mit anspruchsvolleren Abfangraketen abgefangen werden", sagte John Bradford, Fellow des Council on Foreign Relations International Affairs.

Der Lenkwaffenzerstörer ist das wichtigste Instrument der US-Marine

Der wichtigste Einsatz der US-Marine im Roten Meer zur Abwehr der Angriffe auf die Schifffahrt ist der Lenkwaffenzerstörer der Arleigh-Burke-Klasse, wie die USS Laboon. Zu den Raketen in seinem Magazin gehören:

- Die Standard Missile-6 (SM-6), eine fortschrittliche Waffe, die laut dem Missile Defense Project am Center for Strategic and International Studies (CSIS) ballistische Raketen hoch in der Atmosphäre und andere Raketen mit niedrigerer Flugbahn abschießen und andere Schiffe mit einer Reichweite von bis zu 370 Kilometern treffen kann. Diese kosten jeweils mehr als 4 Millionen Dollar.

- Die Standard Missile-2 (SM-2), weniger fortschrittlich als die SM-6 und mit einer geringeren Reichweite von 185 bis 370 Kilometern, je nach Version, so das CSIS. Sie kosten jeweils etwa 2,5 Millionen Dollar.

- Die Evolved Sea Sparrow Missile (ESSM) wurde entwickelt, um Anti-Schiffs-Marschflugkörper und weniger schnelle Bedrohungen wie Drohnen oder Hubschrauber mit einer Reichweite von bis zu 50 Kilometern zu treffen, so der CSIS. Jedes Exemplar kostet mehr als 1 Million Dollar.

Experten erklärten letzte Woche, dass sie davon ausgehen, dass die USA bisher SM-2- und/oder ESSM-Raketen gegen die Bedrohung durch die Houthi einsetzen.

Teure Munition und das Kosten-Nutzen-Verhältnis

Da es sich jedoch um Drohnen handelt, die in großen Stückzahlen zu Stückpreisen von weit unter 100.000 Dollar hergestellt und eingesetzt werden können, könnte eine längere Kampagne die US-Ressourcen letztlich überfordern, so die Experten.

"Es handelt sich dabei um fortschrittliche Luftabfangkapazitäten mit durchschnittlichen Kosten von etwa 2 Millionen Dollar, so dass das Abfangen von Drohnen nicht kosteneffektiv ist", sagte Alessio Patalano, Professor für Krieg und Strategie am King's College in London.

Die Houthi-Kräfte werden vom Iran finanziert und ausgebildet, so dass sie über die Ressourcen für einen längeren Kampf verfügen, betonen die Experten.

Es ist auch eine Frage, wie weit die USA gehen wollen, um die Handelsschifffahrt zu schützen, so die Analysten.

Das Nahkampfwaffensystem Phalanx eines US-Zerstörers - Gatling-Geschütze, die bis zu 4.500 Schuss pro Minute abfeuern können - könnte Drohnen- oder Raketenbedrohungen abwehren, die sich dem Kriegsschiff bis auf eine Meile nähern, so Carl Schuster, ehemaliger Kapitän der US-Marine und ehemaliger Einsatzleiter im Joint Intelligence Center des US Pacific Command auf Hawaii.

Das ist eine relativ kostengünstige Verteidigung. Aber wenn Drohnen so nahe herankommen, ist das die letzte Verteidigungslinie, und ein Fehlschuss könnte die USA das Leben kosten.

"Eine einzige Rakete oder Drohne kann ein US-Kriegsschiff nicht versenken, aber sie kann Menschen töten und/oder Schäden verursachen, die es erforderlich machen, dass sich das Schiff zur Reparatur in den Hafen zurückzieht", so Bradford vom Council on Foreign Relations.

Verteidigung von Kriegsschiffen vs. Schutz von Kaufleuten

Außerdem kann das Phalanx-System keine Handelsschiffe schützen, die der US-Zerstörer möglicherweise bewacht und die sich meilenweit vom Kriegsschiff entfernt befinden.

"Um eine weiträumige Luftverteidigung (im Gegensatz zum Selbstschutz) zu gewährleisten, sind Schiffe in erster Linie auf Luftabwehrraketen angewiesen", so Sidharth Kaushal, Forschungsbeauftragter für Seemacht am Royal United Services Institute in London.

Laut Kaushal werden die US-Flugabwehrraketen auf US-Kriegsschiffen von VLS-Zellen (Vertical Launch System) auf dem Deck abgefeuert.

Jede Zelle kann eine Mischung aus verschiedenen Waffen enthalten (die genaue Anzahl ist geheim), aber die Anzahl an Bord eines Schiffes ist begrenzt, so Kaushal.

Und wenn die Houthis die Vorräte eines Schiffes durch aufeinanderfolgende Angriffe aufbrauchen können, könnte das Kriegsschiff nicht mehr genügend Munition haben, um die Handelsschiffe zu schützen, die es bewacht, sagte Salvatore Mercogliano, ein Marineexperte und Professor an der Campbell University in North Carolina.

"Die Seestreitkräfte sind zwar gut ausgerüstet, um die Angriffe der Houthis abzuwehren, aber es ist zu befürchten, dass sie mit zunehmendem Umfang und Ausmaß nicht mehr in der Lage sind, die Handelsschiffe zu schützen", sagte er.

Die Houthis haben bisher noch keinen echten Drohnenschwarm-Angriff ausprobiert - ähnlich dem, den Russland wiederholt in der Ukraine eingesetzt hat - bei dem Dutzende von Drohnen gleichzeitig eingesetzt werden könnten, so die Experten.

"Ein Schwarm könnte die Fähigkeiten eines einzelnen Kriegsschiffs überfordern, aber was noch wichtiger ist, er könnte bedeuten, dass Waffen an ihnen vorbeikommen und Handelsschiffe treffen", so Mercogliano.

Die US-Kriegsschiffe stünden auch vor der Frage, wie sie ihre Raketenbestände in der Region wieder auffüllen könnten, sagte er.

"Der einzige Ort, an dem Waffen nachgeladen werden können, ist Dschibuti (ein US-Stützpunkt am Horn von Afrika), und das liegt nahe am Geschehen", sagte er.

Mögliche Bedrohungen in einem sich entwickelnden Kampfgebiet

Nach Ansicht der Experten stellt der Einsatz von Marschflugkörpern oder ballistischen Raketen zur Schiffsabwehr eine potenziell schwierigere Herausforderung dar. Nach Angaben des US-Zentralkommandos feuerten die Houthi-Truppen am Dienstag drei ballistische Anti-Schiffs-Raketen und zwei Marschflugkörper für Landangriffe ab.

Anti-Schiffs-Marschflugkörper "können tief eindringen und den Rumpf eines Schiffes oberhalb der Wasserlinie durchschlagen. Dies ist die Art von Waffen, die während des Falklandkriegs mehrere britische Schiffe versenkt und 1987 die USS Stark (im Persischen Golf) getroffen haben", sagte Mercogliano.

Ballistische Raketen könnten eine noch größere Gefahr darstellen, sagte er.

"Die Endgeschwindigkeit der Waffe und ihre Nutzlast könnten einem Kriegs- oder Handelsschiff schweren Schaden zufügen", so Mercogliano, und es könnten die besten US-Abfangjäger wie die SM-6 erforderlich sein, um sie abzuschießen.

Mercogliano sagte, das Schlachtfeld sei nicht statisch und die Houthis würden etwas dazu sagen, was sie einsetzen werden.

"Die Houthis beobachten und sehen, wie die Marinen auf diese Angriffe reagieren", sagte er.

Und die Experten sagen, dass die USA irgendwann entscheiden könnten, dass sie in die Offensive gehen müssen.

"Es gibt eine weitere Möglichkeit, nämlich an der Quelle anzugreifen. Dabei würde der Schwerpunkt nicht mehr darauf liegen, die Fähigkeiten abzufangen, sobald sie in der Luft sind, sondern sie an der Quelle zu bekämpfen, um ihren Einsatz von vornherein zu verhindern", so Patalano.

"Wenn man die Wahl und die Möglichkeit hat, ist es immer billiger, die Bogenschützen auszuschalten, als die Pfeile abzufangen", sagte Schuster.

Oren Liebermann und Natasha Bertrand von CNN haben zu diesem Bericht beigetragen.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com