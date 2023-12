Dinge, die Sie über die Wintersonnenwende nicht wissen

Der Tag hat seinen Tiefpunkt erreicht: Die Helligkeit im hohen Norden Deutschlands beträgt knapp über 7 Stunden. Die Wintersonnenwende bringt den kürzesten Tag des Jahres und läutet den Beginn des Winters ein. Doch das Phänomen der Zeitgleichung hatte unerwartete Folgen.

Endlich ist der Sommer da – zumindest auf der Südhalbkugel der Erde: Am Mittag des 22. Dezember steht die Sonne weiter südlich als in diesem Jahr an ihrem höchsten Punkt – knapp über dem Wendekreis des Steinbocks. Die Route führt durch Länder wie Argentinien, Namibia, Botswana und Australien. Für uns bedeutet das, dass die Sonne zu keiner Jahreszeit tiefer am Himmel steht.

Dieses Phänomen ist als Wintersonnenwende bekannt – ihr folgt der kürzeste Tag des Jahres in Deutschland. Berlin ist nur 7 Stunden und 39 Minuten entfernt. Daher ist er etwa 9 Stunden kürzer als der längste Tag des Jahres (normalerweise der 21. Juni). Die Wintersonnenwende markiert im Kalender den Beginn des Winters. Aber es gibt einen Vorteil, denn danach werden die Tage wieder länger.

Warum ist das so? Schuld daran ist die Neigung der Erdachse. Seine Neigung beträgt etwa 23,4 Grad, was bedeutet, dass verschiedene Teile seiner Oberfläche das ganze Jahr über unterschiedlich viel Sonnenlicht erhalten. Zur Wintersonnenwende ist der Nordpol am weitesten von der Sonne entfernt. Es ist immer der 21. oder 22. Dezember – es ist jedes Jahr anders.

Interessante Fakten zur Wintersonnenwende

Die kürzeste Tageszeit variiert je nach Region in Deutschland stark: List auf Sylt ist mehr als eine Stunde kürzer als Oberstdorf, Deutschlands südlichste Stadt. Die Regel dahinter lautet: Je weiter man nach Norden kommt, desto kürzer sind die Tage. Nördlich des Polarkreises geht die Sonne überhaupt nicht auf.

Allerdings ist der 22. Dezember nicht der Tag, an dem die Sonne spätestens aufgeht und frühestens untergeht. Einige Tage später ging die Sonne in etwa zwei Minuten auf. Der früheste Sonnenuntergang findet einige Tage vor der Wintersonnenwende statt. Der Grund liegt in einem Phänomen der Zeitgleichung: Die „wahre Sonnenzeit“ ist nicht konstant; der Zeitraum zwischen zwei Sonnenspitzen von einem Mittag zum anderen variiert im Laufe des Jahres. Diese Schwankungen entsprechen der „mittleren Sonnenzeit“.

Das Ergebnis: In den Tagen vor der Wintersonnenwende sind die Tage länger, die Sonne steht jedoch vor 12 Uhr mittags am höchsten. Hier geht die Sonne früher unter. Im Gegensatz dazu steht die Sonne Ende Dezember nach 12 Uhr mittags am höchsten.

Der Winter beginnt Anfang Dezember

Interessanterweise beginnt der Winter aus meteorologischer Sicht bereits am 1. Dezember, da Meteorologen für die Aufzeichnung und Analyse konsistente saisonale Zeiträume verwenden. Der Beginn des Winters fällt jedoch mit der Wintersonnenwende zusammen und richtet sich nach der Position der Erde relativ zur Sonne.

Das Phänomen der Wintersonnenwende hat auch in vielen Kulturen Spuren hinterlassen. Vielerorts wird dieser Moment als Sieg des Lichts über die Dunkelheit gesehen. Lucia wird in Skandinavien gefeiert und die Wintersonnenwende wird in Ostasien gefeiert. Im Iran und in historisch vom Iran beeinflussten Gebieten feiern die Menschen zur Wintersonnenwende die Yalda-Nacht. Selbst in der Antarktis, wo Forscher Mittwinter feiern, ist Mittsommer.

Und hier? Auffällig ist, dass Weihnachten, der 25. Dezember, kurz vor der Wintersonnenwende liegt. Das Christentum feiert die Geburt Jesu – doch die Bibel erwähnt dieses Datum nicht. Das Neue Testament sagt nicht einmal, welche Jahreszeit es war. Eine Theorie besagt, dass Weihnachten eine Neuinterpretation eines früheren heidnischen Festes ist, das die Wintersonnenwende, die Geburt des Sonnengottes Thor, markierte. Allerdings ist das Festival aus Kritikersicht nicht wirklich gut dokumentiert. Über das Datum von Weihnachten gibt es heute verschiedene Hypothesen – ein möglicher Zusammenhang mit der Wintersonnenwende ist nur eine davon.

