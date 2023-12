Diese Wissenschafts- und Erkundungsmissionen im Jahr 2023 wirken wie Fiktion

Die Mars-Rakete von SpaceX, die sich über dem Ozean (zweimal) in einen Flammenball verwandelte, und ein Raumschiff, das an der Erde vorbeiflog und Teile eines Asteroiden abwarf, der Geheimnisse des Sonnensystems enthalten könnte - einige Ereignisse wirkten wie aus einem Science-Fiction-Roman entnommen.

Diese Momente fanden zu einem Zeitpunkt statt, an dem die Menschheit einen neuen Vorstoß zur Erforschung des Kosmos unternimmt, sowohl mit wissenschaftlichen Instrumenten auf dem Boden als auch mit Raumfahrzeugen zwischen den Sternen.

Die erneuten Anstrengungen kommen nicht nur von der NASA und der US-Regierung, sondern auch von Ländern wie Indien und China. Auch private Unternehmen aus aller Welt investieren massiv in die Erforschung des Weltalls - ein einzigartiges Merkmal des Wettlaufs ins All im 21.

Hier ein Rückblick auf einige der größten Momente im Weltraum im Jahr 2023.

Die stärkste jemals gebaute Rakete startet und explodiert. Zweimal

SpaceX's Starship, das Raketen- und Raumschiffsystem, das nach den Vorstellungen von CEO Elon Musk die ersten Menschen zum Mars bringen soll, unternahm dieses Jahr zwei historische Flugversuche.

Der erste, im April, endete, als das Fahrzeug außer Kontrolle geriet und SpaceX gezwungen war, es zu zerstören.

Beim zweiten Versuch im November schaffte es das 120 Meter (400 Fuß) lange Fahrzeug viel weiter - es zündete erfolgreich alle Triebwerke und erreichte den Weltraum. Doch sowohl das Starship-Raumschiff als auch der Raketenbooster explodierten schließlich.

Die Pannen beim Teststart waren für SpaceX kein großer Rückschlag. Das Unternehmen ist dafür bekannt, dass es in den frühen Phasen der Raketenentwicklung feurige Misserfolge in Kauf nimmt.

Aber es hängt viel vom Erfolg von Starship ab.

SpaceX ist bestrebt, das Fahrzeug so weit zu bringen, dass es bereits 2025 Astronauten für die NASA auf dem Mond landen kann. Und Musk stellt sich vor, dass Starship bis 2029 auf dem Mars landen wird.

Starship ist bei einigen Anwohnern in Südtexas, wo SpaceX einen privaten Weltraumbahnhof betreibt, nach wie vor umstritten, nachdem der Betrieb des Unternehmens Bedenken hinsichtlich seiner Umweltauswirkungen aufgeworfen hat. In der Zwischenzeit hat sich Musk - der Eigentümer und das Gesicht von SpaceX - im Jahr 2023 noch tiefer in eine nicht damit zusammenhängende Kontroverse ver strickt.

Mondlandungen: Misserfolge und Erfolge

Ein neues Mondrennen ist im Gange, und die bisherigen Teilnehmer sind Roboter.

Der Wettlauf um die Mondoberfläche begann im April mit dem Versuch des japanischen Privatunternehmens Ispace, das erste kommerzielle Fahrzeug - den Hakuto-R Lander - auf dem Mond zu landen. Es legte eine Bruchlandung hin.

Die russische Raumfahrtbehörde Roscosmos folgte mit einem weiteren Aufprall, als ihre Luna-25-Mission im August auf der Mondoberfläche abstürzte.

Die indische Raumfahrtbehörde schlug dann einige Tage später zu: Am 23. August landete die Mondlandefähre Chandrayaan-3 erfolgreich auf dem Mond.

Nach den Vereinigten Staaten, der ehemaligen Sowjetunion und China war Indien das vierte Land, das erfolgreich ein Raumschiff auf dem Mond landete. Indien war auch das erste Land, das ein Raumfahrzeug in der Südpolregion des Mondes landete.

Im 21. Jahrhundert haben bisher nur China und Indien eine erfolgreiche Mondlandung durchgeführt. (Russland und die Vereinigten Staaten waren seit den 1970er Jahren nicht mehr auf dem Mond).

Die Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) hat ebenfalls ein Raumschiff auf dem Weg zur Mondoberfläche, dessen Landeversuch für Anfang nächsten Jahres erwartet wird.

Ein undichtes Raumschiff zwang einen Astronauten, ein Jahr im All zu verbringen

Der NASA-Astronaut Frank Rubio wollte eigentlich sechs Monate auf der Internationalen Raumstation verbringen.

Doch das russische Sojus-Raumschiff, das ihn und zwei Kosmonauten im September 2022 zum Außenposten in der Erdumlaufbahn brachte, wies Ende des Jahres ein Kühlmittelleck auf. Russland war gezwungen, ein Ersatzfahrzeug zu schicken, wodurch sich Rubios Rückkehr um sechs Monate verzögerte.

Er landete im September wieder auf der Erde und verbrachte 371 Tage in der Umlaufbahn - länger als jeder andere US-Astronaut jemals in der Schwerelosigkeit verbracht hat.

Rubio sprach offen über die beschwerliche Reise und bemerkte, dass er die Mission "wahrscheinlich abgelehnt hätte", wenn er gewusst hätte, dass er so lange im Weltraum festsitzen würde. Er sagte jedoch, dass er nur einen Tag lang um die verlorene Zeit auf der Erde trauerte, bevor er sich wieder auf die Mission konzentrierte.

Rubio, der nun in die Geschichte der US-Raumfahrt eingegangen ist, stand auch im Mittelpunkt eines kleinen "Skandals". Im Frühjahr erntete er eine der ersten Tomaten, die jemals in der Umlaufbahn gewachsen waren. Nachdem er sie an Bord der Station verloren hatte, wurde er mit dem Verdacht konfrontiert, dass er das wertvolle Produkt gegessen hatte.

Die Kollegen entlasteten Rubio im Dezember, Monate nach seinem Abflug, als sie den Fund der verschwundenen Tomate bekannt gaben.

Der Weltraumtourismus kommt in Schwung

Die Welt ist in ein Zeitalter eingetreten, in dem eine Reise in den Weltraum für jeden möglich ist, der es sich leisten kann.

Der Weltraumtourismus begann 2023 mit der Axiom-2-Mission, die im Mai startete und die dekorierte ehemalige NASA-Astronautin Peggy Whitson und drei Kunden zur Internationalen Raumstation brachte. Zur Besatzung gehörten zwei Astronauten aus Saudi-Arabien, das ihre Reise finanziert hat, sowie John Shoffner, ein Amerikaner, der sein Vermögen im internationalen Telekommunikationsgeschäft gemacht hat.

Es war die zweite Mission des Privatsektors zu dem Labor im Orbit. Für die kommenden Jahre werden ähnliche Reisen erwartet, deren Kosten auf etwa 55 Millionen Dollar pro Platz geschätzt werden.

In der Zwischenzeit hat Virgin Galactic, das vom britischen Milliardär Richard Branson gegründete Weltraumtourismusunternehmen, damit begonnen, regelmäßig Reisen an den Rand des Weltraums für wohlhabende Nervenkitzel-Suchende anzubieten - und damit sein Versprechen nach zwei Jahrzehnten endlich eingelöst.

Im Jahr 2023 unternahm Virgin Galactic mit seinem suborbitalen, raketengetriebenen Raumflugzeug sechs Reisen an den Rand des Weltraums und beförderte dabei Mitarbeiter des Unternehmens, Testpiloten und Kunden. Die Flüge kosteten etwa 450.000 Dollar pro Sitzplatz (obwohl einige frühe Ticketkäufer weniger ausgaben).

In der Zwischenzeit hat Jeff Bezos' Weltraumtourismusunternehmen Blue Origin seine suborbitale Rakete gerade wieder in die Luft gebracht, nachdem 2022 eine unbemannte Rakete bei einer wissenschaftlichen Mission gescheitert war.

NASA wählte Astronauten aus, die am Mond vorbeifliegen werden

Die vier Astronauten, die die erste Mondmission mit Besatzung seit fünf Jahrzehnten leiten werden, wurden im April bekannt gegeben. Der historische Artemis II-Mondvorbeiflug soll im November 2024 starten.

Bei den Astronauten handelt es sich um Reid Wiseman, Victor Glover und Christina Koch von der NASA und Jeremy Hansen von der kanadischen Weltraumbehörde.

"Es geht um so viel mehr als die vier Namen, die bekannt gegeben wurden", sagte Glover bei der Bekanntgabe am 3. April im Johnson Space Center der NASA in Houston. "Wir müssen diesen Moment in der Geschichte der Menschheit feiern. ... Es ist der nächste Schritt auf dem Weg, der die Menschheit zum Mars bringen wird."

Der Artemis II-Mondvorbeiflug wird voraussichtlich die erste Reise mit Besatzung in einer langen Reihe von Missionen sein, die die NASA geplant hat, einschließlich der Einrichtung eines ständigen Außenpostens auf dem Mond, wo Astronauten leben und arbeiten können. Die Raumfahrtbehörde hofft, dass diese Bemühungen schließlich den Weg für bemannte Missionen zum Mars ebnen werden.

Die NASA veröffentlicht ihren ersten UFO-Bericht

Die US-Raumfahrtbehörde hat Geschichte geschrieben, als sie ein Expertenteam zur Untersuchung unidentifizierter anomaler Phänomene (UAPs) - allgemein als UFOs bezeichnet - einrichtete. In einem Bericht vom September legte die Gruppe ihre ersten Ergebnisse vor.

Die Gruppe wollte herausfinden, ob und wie die mysteriösen Phänomene wissenschaftlich untersucht werden können.

"In letzter Zeit haben viele glaubwürdige Zeugen, oft Militärflieger, berichtet, dass sie über dem amerikanischen Luftraum Objekte gesehen haben, die sie nicht kannten", heißt es in dem Bericht. "Die meisten dieser Ereignisse konnten inzwischen aufgeklärt werden, aber eine kleine Handvoll kann nicht sofort als bekannte von Menschen verursachte oder natürliche Phänomene identifiziert werden.

Die Gruppe fand keine stichhaltigen Beweise dafür, dass die unerklärlichen Vorkommnisse von intelligentem außerirdischem Leben herrühren.

In dem Bericht heißt es jedoch, dass die NASA Satelliten und andere Instrumente - einschließlich künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen - einsetzen sollte, um mehr Informationen über die Phänomene zu erhalten.

Als Reaktion darauf kündigte die NASA die Ernennung ihres ersten Direktors für UAP-Forschung an. Der Leiter der Behörde erklärte, dies sei der erste konkrete Schritt, den die NASA je unternommen habe, um eine Erklärung für UFOs zu finden.

Diese Entwicklungen fanden zu einem Zeitpunkt statt, als das US-Verteidigungsministerium sich bemühte, das Phänomen in den Griff zu bekommen, da das Pentagon jede Woche Dutzende von UFO-Meldungen erhält.

Die besondere Lieferung von OSIRIS-REx

Im September landete eine nicht alltägliche Lieferung in der Wüste von Utah, und der Inhalt der Kapsel stellte die Astronomen vor ein kosmisches Rätsel, an dem sie noch jahrelang zu arbeiten haben werden.

Nachdem die NASA-Mission OSIRIS-REx im Jahr 2020 erfolgreich eine Probe des Beinahe-Asteroiden Bennu gesammelt hatte, setzte sie die Kapsel mit den wertvollen Steinen und dem Staub darin am 24. September sicher ab, als sie an der Erde vorbeiflog. Es dauerte nicht lange, bis die Wissenschaftler feststellten, dass die Kapsel eine Fülle von Material enthielt, die ihre Ziele übertraf.

Eine erste Analyse ergab, dass das Gestein und der Staub Wasser und eine große Menge an Kohlenstoff enthalten, was darauf hindeutet, dass Asteroiden die Bausteine des Lebens auf die Erde gebracht haben könnten.

Und das ist nur die erste von vielen Erkenntnissen, die aus der Asteroidenprobe gewonnen werden sollen. Das Innere des Behälters enthält "eine ganze Schatztruhe außerirdischen Materials", so Dante Lauretta, der leitende Forscher von OSIRIS-REx.

In der Zwischenzeit fliegt die neu benannte OSIRIS-APEX-Mission weiter durch den Weltraum, bereit für ein Rendezvous mit dem Asteroiden Apophis, der sich der Erde im Jahr 2029 nähern wird.

Weltraumfelsen-Überraschung

Der kleine Asteroid Dinkinesh sollte eigentlich nur die Systeme an Bord der NASA-Raumsonde Lucy testen, die Ende der 2020er Jahre die Trojaner-Asteroidenschwärme um den Jupiter untersuchen soll. Doch der Weltraumfelsen steckte voller Überraschungen, die die Astronomen weiterhin faszinieren.

Lucy flog am 1. November an Dinkinesh vorbei, der sich zwischen den Umlaufbahnen von Mars und Jupiter befindet. In den Tagen nach dem Vorbeiflug wurden die von der Raumsonde aufgenommenen Bilder zur Erde zurückgeschickt - und sie enthüllten, dass Dinkinesh von einem kleineren Asteroiden umkreist wird, bei dem es sich um einen Kontakt-Binär handelt, d. h. zwei kleine Weltraumfelsen, die sich berühren.

"Es ist wirklich wunderbar, wenn die Natur uns mit einem neuen Rätsel überrascht", sagte Tom Statler, Lucy-Programmwissenschaftler bei der NASA, in einer Erklärung. "Großartige Wissenschaft zwingt uns dazu, Fragen zu stellen, von denen wir nie wussten, dass wir sie stellen müssen."

Dinkinesh, was in der amharischen Sprache Äthiopiens "wunderbar" bedeutet, macht seinem Namen alle Ehre.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com