Diese Reptilien tun nicht nur so, als ob sie sterben würden, sondern sie verwenden blutige Theatralik für diese Illusion.

Würfelnattern sind in der Lage, sich überzeugend tot zu stellen, wenn sie von Feinden angegriffen werden. Sie gehen sogar so weit, dass sie sich mit ihren eigenen Exkrementen bedecken und aus ihrem Mund bluten.

In einer kürzlich in der Fachzeitschrift Biology Letters veröffentlichten Studie wurde festgestellt, dass Würfelnattern, die diese besonders theatralischen Methoden anwenden, weniger Zeit damit verbringen, sich tot zu stellen, und daher weniger Zeit in Gefahr sind als solche, die diese Methode nicht anwenden.

Es gibt verschiedene Tiere aus den Gruppen der Insekten, Fische, Amphibien, Reptilien, Vögel und Säugetiere, von denen bekannt ist, dass sie ihren eigenen Tod vortäuschen, obwohl noch unklar ist, wie genau diese Methode funktioniert.

"Es gibt widersprüchliche Theorien über den Ursprung des Vortäuschens des Todes", sagte Vukašin Bjelica, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Belgrad in Serbien und einer der Autoren der Studie, gegenüber CNN. "Einige sagen, dass es sich um eine bewusste Reaktion handelt, während andere darauf beharren, dass es nicht so ist. Eine Theorie besagt, dass es sich um die 'primitivste' Verteidigungsreaktion handelt, ähnlich dem Einfrieren in einer Stresssituation.

Die Forscher, die diese Studie durchführten, stellten die Hypothese auf, dass die Zeit, die die Schlange in einem verletzlichen Zustand verbringt, umso kürzer ist, je dramatischer die Darstellung der Schlange ist. Sie sammelten 263 Würfelnattern von einer Insel in Nordmazedonien und zwickten sie, um den Angriff eines Raubtiers zu simulieren, bevor sie sie losließen und die Reaktion der Schlange, die sich tot stellte, beobachteten.

Sie stellten bei den Schlangen eine Vielzahl von Verhaltensweisen fest: Einige ließen ihr Maul weit offen stehen, andere beschmierten sich mit Exkrementen, und wieder andere bluteten aus ihrem Maul.

Die Schlangen, die aus dem Maul bluteten, verbrachten durchschnittlich zwei Sekunden weniger damit, ihren Tod vorzutäuschen, während einige, die nicht die ganze Palette an Theatralik zeigten, ebenfalls weniger Zeit benötigten, was möglicherweise auf andere Faktoren wie Temperatur, Geschlecht oder Größe zurückzuführen ist. Die Gesamtzeit, die die Schlangen brauchten, um sich tot zu stellen, reichte von sechs bis 24 Sekunden.

Blutungen aus dem Maul traten nur bei 28 der untersuchten Schlangen auf, während es in 124 Fällen zu Schmierereien kam. Allerdings versuchten nicht alle Schlangen, ihren eigenen Tod vorzutäuschen. Juvenile Schlangen verbrachten weniger Zeit in diesem Zustand und bluteten weniger, während frisch geschlüpfte Schlangen, die einer ähnlichen Art angehörten, keines dieser Verhaltensweisen zeigten.

Bjelica erklärte, dass das Verhalten gegen Raubtiere von verschiedenen Faktoren abhängt, wie Geschlecht, Körpertemperatur, Größe, Alter, Verdauungszustand, Vorhandensein von Eiern bei den Weibchen, frühere Erfahrungen mit einem Raubtier und Verletzungen.

"Es ist immer noch nicht ganz klar, wie jedes Individuum seine Abwehrreaktion gegen Raubtiere 'maßschneidert', und unsere Beobachtungen sind vor allem deshalb begrenzt, weil die meisten von ihnen aus Interaktionen mit menschlichen Forschern stammen und nicht aus Beobachtungen von realen Begegnungen mit natürlichen Raubtieren."

Sich mit Exkrementen zu beschmieren, macht die Schlange weniger attraktiv für ihr Raubtier, was erklärt, warum Schlangen, die dies tun, bevor sie sich tot stellen, weniger Zeit in dieser Situation verbringen.

Obwohl die Schlangen ihr Blut nicht direkt auf ihre Feinde spritzen, zeigt das Bluten aus dem Maul dem Feind ihren Tod an. Es wird angenommen, dass dieses Bluten durch einen Anstieg des Blutdrucks aufgrund hoher Mengen an Stresshormonen verursacht wird, erklärte Bjelica.

Die Forschungsergebnisse müssen auf andere Arten und Umgebungen übertragen werden, und künftige Studien sollten sich auf die spezifische Reihenfolge der gezeigten Verhaltensweisen konzentrieren, so die Forscher.

Die dramatische Simulation des eigenen Todes durch die Schlange soll das Risiko verringern, von Feinden angegriffen zu werden, und so die Überlebenschancen erhöhen.

Diese faszinierenden Kreaturen, die sich so viel Mühe geben, um Raubtiere glauben zu machen, dass sie bereits tot sind, veranschaulichen die Komplexität der Überlebensstrategien von Tieren.

