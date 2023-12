Die Zahl der pensionierten Beamten und Richter stieg leicht an

Die Zahl der pensionierten Beamten und Richter in Hessen stieg leicht auf 97.600. Das seien 1,5 Prozent mehr als im Vorjahr, teilte das Statistische Landesamt Wiesbaden am Mittwoch mit. Das Referenzdatum dieser Informationen ist der 1. Januar 2023. Fast drei Viertel der Rentner arbeiteten in...