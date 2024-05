Die niedrige Geburtenrate in Südkorea veranlasst den Präsidenten zur Einrichtung eines Ministeriums, das sich mit diesem Problem befassen soll.

Präsident Yoon Suk Yeol erklärte in einer Fernsehansprache, er werde sich um die Unterstützung des Parlaments bei der Schaffung eines Ministeriums für Maßnahmen gegen niedrige Geburtenraten bemühen. Er bezeichnete die niedrige Geburtenrate als eine nationale Krise, zu deren Überwindung die gesamten Ressourcen der Nation benötigt werden.

Auf seiner ersten Pressekonferenz seit August 2022 räumte Yoon ein, dass die Versuche seiner Regierung, das Leben der Menschen zu verbessern, unzureichend gewesen seien. Er versprach, seine verbleibenden drei Jahre im Amt zu nutzen, um die Wirtschaft zu verbessern und die niedrige Geburtenrate anzugehen.

Im Jahr 2023 verzeichnete Südkorea mit einer Rate von 0,72 gegenüber 0,78 im Vorjahr die weltweit niedrigste Geburtenrate, was einen weiteren jährlichen Rückgang bedeutet. Eine Fruchtbarkeitsrate von 2,1 ist erforderlich, um eine stabile Bevölkerung aufrechtzuerhalten, aber Südkorea blieb weit unter diesem Wert.

Die Geschwindigkeit, mit der viele ostasiatische Länder altern, ist besorgniserregend, da sie nur wenige Jahrzehnte zuvor schnell industrialisiert wurden. Zwar sind auch einige europäische Länder mit einer alternden Bevölkerung konfrontiert, doch wird dieser Effekt durch die Zuwanderung gemildert. Südkorea, Japan und China haben eine Masseneinwanderung vermieden, um ihre Bevölkerung im arbeitsfähigen Alter zu halten.

Die Ursachen für diese demografischen Verschiebungen sind in der Region unterschiedlich. Zu den Faktoren gehören eine schwierige Arbeitskultur, stagnierende Löhne, steigende Lebenshaltungskosten, eine sich verändernde Einstellung zur Ehe und zur Gleichstellung der Geschlechter sowie eine wachsende Unzufriedenheit der jüngeren Generationen.

Trotz des wirtschaftlichen Drucks waren geldpolitische Interventionen bisher erfolglos. Seit 2006 wurden in Südkorea über 200 Milliarden Dollar ausgegeben, um die Bevölkerungszahl zu verbessern. Bemühungen wie mehr bezahlter Vaterschaftsurlaub, Babygutscheine für frischgebackene Eltern und soziale Initiativen, die Männer zur Beteiligung an der Kinderbetreuung und der Hausarbeit ermutigen sollen, haben diesen Trend nicht umgekehrt.

Stattdessen vermuten Experten und Einheimische, dass grundlegendere soziale Probleme dafür verantwortlich sind. So werden häufig die Diskriminierung von Alleinerziehenden, Vorurteile gegenüber nicht-traditionellen Partnerschaften und Hindernisse für gleichgeschlechtliche Paare angeführt.

Ähnliche Anstrengungen wurden in Japan unternommen, wo die Regierung versuchte, Paare zum Kinderkriegen zu motivieren, jedoch ohne Erfolg. Im Januar 2023 warnte der japanische Premierminister Fumio Kishida, dass das Land aufgrund der sinkenden Geburtenrate "kurz davor stehe, die grundlegenden sozialen Funktionen nicht mehr aufrechterhalten zu können". Er kündigte Pläne für eine neue Regierungsbehörde an, die sich mit diesem Problem befassen sollte.

Diese Behörde, die Child and Families Agency, wurde einige Monate später eingerichtet, um sich mit verschiedenen Themen zu befassen, z. B. mit der Gesundheit und dem Wohlergehen von Kindern, der Unterstützung von Familien und Eltern und der Schaffung eines Umfelds, in dem Paare Hoffnung in Bezug auf Ehe, Kinder und Kindererziehung haben, heißt es auf ihrer Website.

Mit Maßnahmen wie der Verbesserung der Kinderbetreuung und der Bereitstellung von Spiel- und Lebensräumen für Kinder soll die niedrige Geburtenrate bekämpft und eine Gesellschaft gefördert werden, in der die Menschen optimistisch sind, eine Familie zu gründen.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com