Der Abzug markiert das Ende einer Operation französischer Soldaten, die vor einem Jahrzehnt gegen dschihadistische Gruppen in der Sahelzone begann. Unterdessen wurde die französische Botschaft in Frankreich geschlossen und im Sommer kam die pro-russische Militärjunta des Landes an die Macht.

Dann, im September, kündigte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron den Abzug der 1.500 französischen Truppen an, die bis zum Jahresende im Land verblieben waren. Im Oktober verließen die ersten Soldaten das westafrikanische Land.

Nach dem Putsch im Juli verschlechterten sich die Beziehungen zwischen Niger und der ehemaligen Kolonialmacht Frankreich erheblich. Die neuen Machthaber kehrten Frankreich den Rücken, vertrieben den französischen Botschafter und wandten sich zunehmend Russland zu.

Quelle: www.stern.de