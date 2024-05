Die Jets einer ehemaligen Fluggesellschaft werden nun von einem US-Unternehmen in die nächste Generation von nuklearen "Doomsday"-Flugzeugen umgewandelt.

Fünf ehemalige Passagierflugzeuge der südkoreanischen Fluggesellschaft Korean Air, nämlich Boeing 747, befinden sich jetzt im Besitz der Sierra Nevada Corporation. Dieses Unternehmen ist für die Entwicklung der nächsten Generation strategischer Kommando- und Kontrollflugzeuge für die US-Luftwaffe zuständig, die gemeinhin als "Doomsday"-Flugzeuge bezeichnet werden.

Diese "Doomsday"-Flugzeuge sollen als mobile Kommandozentralen für das US-Militär im Falle einer Katastrophe dienen, bei der wichtige Einrichtungen am Boden zerstört werden, z. B. in einem Atomkrieg. Sie könnten als himmelstürmende Version des Pentagons fungieren und den US-Präsidenten, den Verteidigungsminister und über hundert weitere Personen beherbergen, die die US-Streitkräfte vom Flugzeug aus beaufsichtigen könnten.

Die E-4B "Nightwatch"-Flugzeuge sind so konstruiert, dass sie den Auswirkungen eines elektromagnetischen Impulses widerstehen können, einem starken Energiestoß, der nach einer nuklearen Detonation weitreichende Schäden an elektrischen Geräten und Systemen verursachen kann. Nach Angaben des US-Ministeriums für innere Sicherheit kann dieser Impuls Menschenleben gefährden, insbesondere in kritischen Infrastrukturbereichen. Mindestens ein E-4B-Flugzeug befindet sich nach Angaben der Air Force in ständiger Bereitschaft auf einem Militärstützpunkt.

Ein Sprecher der Sierra Nevada Corporation bestätigte den Erwerb der fünf Jets der Korean Air, lehnte es jedoch ab, weitere Einzelheiten zu nennen. Am 26. April erhielt die Sierra Nevada Corporation von der Luftwaffe einen 13-Milliarden-Dollar-Auftrag für die Entwicklung und Produktion des Survivable Airborne Operations Center, so der offizielle Name der bevorstehenden Aufrüstung des Doomsday-Flugzeugs. Die Arbeiten an dem Projekt sollen bis 2036 abgeschlossen sein, heißt es in einer Mitteilung des Verteidigungsministeriums.

Um die Überholung der Flugzeuge zu erleichtern, hat Sierra Nevada vor kurzem in Ohio eine 100.000 Quadratmeter große Anlage für die Wartung und Reparatur von Flugzeugen eröffnet. Mit dem Bau eines zweiten Hangars von vergleichbarer Größe wurde ebenfalls begonnen.

Künstlerische Renderings zeigen eine 747-800 im Inneren der Anlage in Ohio.

Die 747-800 sind eine Verbesserung gegenüber den älteren und kleineren 747-200-Flugzeugen, die derzeit für die Doomsday-Flotte eingesetzt werden und in den 1980er Jahren bei der Luftwaffe in Dienst gestellt wurden.

Am 7. April teilte Korean Air die Nachricht vom Verkauf dieser fünf Flugzeuge im Wert von 675 Millionen Dollar an Sierra Nevada mit und wies darauf hin, dass dies Teil des geplanten Übergangs zur Anschaffung neuerer Flugzeuge ist. Das Unternehmen geht davon aus, dass die Transaktion bis zum 30. September 2025 abgeschlossen sein wird. Ab Oktober 2023 wird Korean Air neun 747-800 Passagierflugzeuge in ihrer Flotte haben.

Yoonjung Seo von CNN hat an diesem Bericht mitgearbeitet.

Quelle: edition.cnn.com