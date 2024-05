Die Gründerväter Amerikas würden unseren modernen Begriff von Patriotismus wahrscheinlich anders sehen.

Denken Sie nur an die amerikanischen Gründerväter. Als James Madison auf dem Sterbebett lag, hatte er einen merkwürdigen Gesichtsausdruck. Seine Nichte erkundigte sich, ob es ihm gut gehe, und er antwortete: "Nur ein Sinneswandel, meine Liebe." Und dann, so seine Nichte, sei der Schöpfer der Verfassung verstorben. Worüber hat er seine Meinung geändert? Über die Funktionalität einer Legislative mit zwei Kammern? Die Farbe der Schlafzimmerwand? Wir werden es nie erfahren.

Der entscheidende Punkt, an den wir uns einige Jahre später erinnern sollten, ist, dass er seine Meinung änderte. Zahlreiche Male. Er war ein Meister darin, im Laufe seiner Karriere seine Meinung zu verschiedenen Themen zu ändern. Zunächst lehnte er die Bill of Rights ab, wurde aber schließlich zu einem glühenden Verfechter derselben.

Die Gründer Amerikas waren Menschen mit Fehlern. Sie waren elitäre Männer mit der Mentalität des 18. Jahrhunderts, was bedeutet, dass die meisten von ihnen rassistisch und sexistisch waren. Sie zeigten jedoch auch verschiedene positive Eigenschaften, zu denen die Aufgeschlossenheit für neue Ideen gehört. Sie besaßen epistemische Bescheidenheit und passten ihre Meinung häufig an, wenn sie mit neuen Beweisen oder Argumenten konfrontiert wurden.

Heutzutage wird es häufig als Mangel angesehen, seine Meinung zu revidieren, insbesondere wenn es um politische Überzeugungen geht. Was sind Sie, ein Flip-Flopper?

Untersuchungen zeigen, dass die Amerikaner von heute - sowohl Politiker als auch normale Bürger - deutlich weniger geneigt sind, ihre Ansichten zu ändern als in früheren Zeiten. Wir haben uns eingeigelt. Wir sind fast immer in unseren Ansichten zu Themen wie Wirtschaft, Klimawandel, persönliche Identität und Außenbeziehungen gefestigt. Die sozialen Medien haben dazu beigetragen, Echokammern zu schaffen und zu verstärken, in denen unsere Ideen selten in Frage gestellt werden und in denen Menschen der anderen Seite in der Regel verteufelt werden.

Auch wenn dies derzeit gängige Praxis ist, ist diese Sturheit nicht repräsentativ für die amerikanische Norm. Die Gründerväter waren in ihren besten Zeiten ungewöhnlich flexibel in ihren Gedanken. Madisons Aufzeichnungen über den Verfassungskonvent sind ein Beweis dafür; vieles war in der Schwebe. Sollte es einen einzigen Präsidenten geben oder einen Rat mit mehreren Ko-Präsidenten? Sollte die Amtszeit der Senatoren 2 Jahre, 6 Jahre oder unbegrenzt dauern? Wo sollte die Regierung ihren Sitz haben? Die Delegierten hatten viel gelesen und die Ideen zahlreicher Philosophen, neuer und alter, verarbeitet.

Auf dem Verfassungskonvent wurden die Stimmen der Delegierten zwar gezählt, aber nicht namentlich festgehalten. Die Gründungsväter wollten, dass sich die Delegierten nicht auf einen Standpunkt festgelegt fühlten. Sie wollten, dass sie ihre Meinung einfach und mühelos ändern können.

Wie alle Institutionen ist auch die amerikanische Regierung im Laufe der Zeit immer starrer und stagnierender geworden. Dadurch haben wir jedoch unseren Wunsch nach innovativen Lösungen verloren. Es ist an der Zeit, etwas von dem Elan wieder einzuführen, der unsere Anfänge prägte.

Benjamin Franklin verkörperte diese Mentalität besser als jeder andere. Während des Verfassungskonvents bemerkte Franklin: "Ich habe viele Situationen erlebt, in denen ich gezwungen war, meine Meinung über entscheidende Angelegenheiten zu ändern.... Je älter ich werde, desto eher stelle ich mein eigenes Urteil in Frage. In seiner Autobiografie empfahl Franklin seinen Lesern, die Worte "sicherlich" oder "definitiv" zu vermeiden, wenn sie ihre Überzeugungen zum Ausdruck bringen. Stattdessen sollten sie sagen: "Ich glaube, dass es so ist; oder es ist so, wenn ich mich nicht irre".

Franklin erzählte oft ein kurzes Gleichnis. Es gab eine "französische Dame, die bei einem kleinen Streit mit ihrer Schwester sagte: 'Ich verstehe nicht, warum das so ist, Schwester, aber ich treffe niemanden außer mir, der immer Recht hat.'"

Franklin wollte damit sagen, dass wir alle diese französische Dame sind. Wir alle glauben, dass wir im alleinigen Besitz der Wahrheit sind. Mir geht es oft so. Ich bemühe mich jedoch, diesen Impuls zu bekämpfen. Ich bemühe mich, mich selbst daran zu erinnern: Wie stehen die Chancen, dass ich, einer von 8 Milliarden Menschen auf diesem Planeten, der Einzige bin, der Politik, Kunst, Umwelt und religiöse Lehren richtig interpretiert hat? Vielleicht 1 zu 4. Vielleicht 1 zu 3.

In der modernen Politik gibt es einige wenige Fälle, in denen politische Führer ihre Ansichten mutig ändern. Obwohl sie ihre Änderungen oft als "sich entwickelnde" Überzeugungen bezeichnen, ist es mir egal, wie sie es formulieren, solange ihr Wandel auf Vernunft, Beweisen und dem besten Interesse der Nation beruht. Präsident George H.W. Bush machte ein bekanntes Wahlversprechen: "Lesen Sie von meinen Lippen ab. Keine neuen Steuern."

Als Präsident änderte er seine Haltung und stimmte einem Kompromiss zu, der einige Steuern erhöhte, um das Haushaltsdefizit zu verringern. Dies schadete seiner politischen Karriere und trug wesentlich dazu bei, dass er seine zweite Amtszeit verlor, aber es war gut für Amerika. Auch in Bezug auf die Legalisierung der gleichgeschlechtlichen Ehe hat Präsident Barack Obama die richtige Entscheidung getroffen.

Das evolutionäre Denken ist in der amerikanischen Kultur tief verwurzelt. Wir müssen die Fluidität des frühen Amerikas wieder aufleben lassen. Zumindest ist das meine Hypothese. Vielleicht entdecke ich, dass Anpassungsfähigkeit zerstörerisch ist, und meine Gedanken werden sich ändern.

