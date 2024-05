Die Eurovision bereitet sich auf ihren bisher umstrittensten Wettbewerb vor, bei dem Demonstranten und Künstler wegen der Teilnahme Israels aneinandergeraten.

Die schwedische Stadt Malmö ist jedoch aufgrund der diesjährigen Präsenz des Eurovision Song Contest geteilt. Am Samstag wird das Finale des Wettbewerbs von über 150 Millionen Menschen weltweit im Fernsehen verfolgt, und rund 15 000 Fans werden in der Malmöer Arena anwesend sein. Der Wettbewerb könnte jedoch von einer pro-palästinensischen Demonstration überschattet werden, zu der mindestens 20.000 Teilnehmer erwartet werden, wenn nicht sogar mehr.

Die Veranstaltung, die sich bemüht, ihren "unpolitischen" Ruf zu wahren, ist in die Auswirkungen des israelischen Krieges in Gaza verwickelt. Seit Israels militärischer Reaktion auf die Hamas-Angriffe am 7. Oktober wurden mehr als 34.000 Palästinenser im Gazastreifen getötet, wobei mindestens 1.200 Menschen ihr Leben verloren und über 250 gefangen genommen wurden.

Diejenigen, die gegen die Veranstaltung protestieren oder sie boykottieren, argumentieren, dass es sich lediglich um eine Form der "Kunstwäsche" des Konflikts handelt, während andere darauf bestehen, dass der Wettbewerb frei von geopolitischen Fragen bleiben sollte.

Paul Jordan, ein Fan und Forscher des Wettbewerbs, der von 2015 bis 2018 Teil des Kommunikationsteams war, erklärt, dass die Politik in der Tat manchmal eine Rolle beim Wettbewerb gespielt hat. Er glaubt jedoch, dass die israelische Frage in diesem Jahr der entscheidende Faktor sein wird.

Da die Spannungen im Vorfeld der für Dienstag und Donnerstag angesetzten Halbfinalspiele überkochen, ist zu erwarten, dass der Auftritt von Israels Vertreterin Eden Golan mit Buhrufen und möglichen Protesten in der Arena bedacht wird.

Im zweiten Halbfinale am Donnerstag schaffte Israel mit seinem Beitrag "Hurricane" den Einzug in die Finalrunde.

Jordanien hatte damit gerechnet, dass es bei Golans Auftritt zu Buhrufen kommen könnte.

"Wir könnten durchaus Proteste in der Arena sehen, wir könnten Buhrufe sehen", sagte Jordan. "Ich könnte mir vorstellen, dass das Ausmaß in Malmö größer sein wird als alles, was wir je zuvor gesehen haben.

Der politisierte Charakter des Song Contests

Der Eurovision Song Contest ist in der Regel ein fröhliches Ereignis, bei dem die Teilnehmer ihr Bestes tun, um das Publikum zu unterhalten. Doch in diesem Jahr zeigen sich sogar einige der Interpreten selbst unzufrieden.

"Es ist frustrierend, ich bin überhaupt nicht einverstanden damit. Es macht keinen Sinn", sagte der irische Teilnehmer Bambie Thug gegenüber CNN über die strengen Regeln, die pro-palästinensische Äußerungen bei der Veranstaltung verbieten.

Bambie Thug hatte zunächst eine Erklärung veröffentlicht, in der sie Boykottaufrufe zurückwiesen und ihre Absicht erklärten, in Malmö eine "pro-palästinensische Stimme" zu erheben. Gegenüber CNN erklärten sie, dass die Teilnahme Israels an dem Wettbewerb eine "unglückliche Entscheidung" sei.

Der Eurovision Song Contest, der 1956 als Projekt zur Förderung der Einheit zwischen den europäischen Rundfunkanstalten ins Leben gerufen wurde, hat in der Vergangenheit immer wieder Nationen mit einer schlechten Menschenrechtsbilanz aufgenommen. Aserbaidschan und Russland zum Beispiel haben durch ihre Teilnahme Soft-Power-Vorteile erlangt.

Dieses Jahr ist jedoch bei weitem das schwierigste für die Europäische Rundfunkunion (EBU), die Israel aufgrund der Lage im Gazastreifen nicht ausgeschlossen hat. Im Gegensatz dazu wurde Russland nach seinem Einmarsch in der Ukraine im Jahr 2020 von der Teilnahme ausgeschlossen. Die unterschiedlichen Perspektiven haben von verschiedenen Seiten den Vorwurf der Doppelmoral hervorgerufen.

"Die beiden sind überhaupt nicht vergleichbar", verteidigte Noel Curran, der Generaldirektor der EBU, gegenüber CNN. Er behauptete, dass Israels nationale Rundfunkanstalt KAN nicht gegen die Regeln des Wettbewerbs verstoßen hat, wie es Russland getan hat, was das Hauptkriterium für die Teilnahme ist.

"Wenn wir anfangen, Leute aufgrund von geopolitischen Situationen oder schrecklichen Ereignissen in der Welt auszuschließen, dann werden wir jedes Jahr Gruppen von Leuten haben, die uns bitten, jemanden auszuschließen - sei es Aserbaidschan oder jemand anderes", erklärte Curran.

"Wir wollen versuchen, den Wettbewerb so unpolitisch wie möglich zu halten", fügte er hinzu. "Und das ist schwer."

Vielleicht spielt er die Situation etwas herunter. Die PR-Vertreter einer Reihe von Europas schrillsten Musikern waren besonders vorsichtig, um ihre Künstler vor Fragen zu den Protesten abzuschirmen, die nur eine kurze Strecke von ihrer Hotelunterkunft in Malmö entfernt stattfanden.

CNN versuchte, ein Interview mit Golan, dem Vertreter Israels, zu arrangieren, wurde aber darüber informiert, dass dies nur möglich sei, wenn die Fragen im Voraus gestellt würden - eine Forderung, die gegen das übliche journalistische Protokoll verstößt.

Die EBU hat bereits interveniert, weil sie Bedenken wegen Golans ursprünglichem Songbeitrag "October Rain" hatte, der zu sehr auf die Hamas-Angriffe auf Israel im Oktober 2020 anspielte.

Darüber hinaus hat die EBU schnell gehandelt, um zu verhindern, dass abweichende Meinungen die Malmö-Arena erreichen. Langjährige Regeln, die Flaggen von nicht teilnehmenden Ländern verbieten, haben dazu geführt, dass palästinensische Flaggen aus der Menge verbannt wurden, wogegen Bambie Thug vehement protestierte.

"Wir würden das sicher nicht wollen", kommentierte Curran. "Wir wollen nicht, dass die Künstler so etwas tun, und die Regeln besagen, dass sie das nicht tun dürfen.

Die Eurovisionsbehörden haben nicht bestätigt, ob sie den Ton der Übertragung ändern, um eventuelle Buhrufe während des israelischen Auftritts zu überdecken.

Trotz aller Bemühungen werden die Eurovisionsorganisatoren während des Auftritts von Golan im großen Finale am Samstag nervös bleiben.

"Die größte Sorge ist die Androhung von Gewalt, vor allem gegenüber den Sängern", sagte Jordan. "Das schlimmste Szenario ist eine Bühneninvasion. Ein solcher Vorfall ereignete sich während des Auftritts der Britin im Jahr 2018, als ein Mann SuRie das Mikrofon entriss und eine Botschaft rief, bevor er hinausbegleitet wurde.

Die Frage des Boykotts von Künstlern aufgrund des Drucks pro-palästinensischer Gruppen hat in Malmö zu Spannungen geführt, da sich die Stadt auf eine Woche Eurovisionsveranstaltungen vorbereitet.

"Es hat die Stadt bis zu einem gewissen Grad gespalten", räumte Karin Karlsson ein, die für die Organisation der Veranstaltungen in Malmö zuständig ist. "Ich glaube nicht, dass wir mit einem Boykott eine Antwort auf die Frage nach dem Krieg in Gaza geben."

Insgesamt hatten 20 Künstler ihren Auftritt in der Stadt abgesagt, aber Karlsson ist entschlossen. "Ich habe keine Probleme", versicherte sie. "Ich möchte den Menschen eine lebendige, vielfältige Stadt zeigen, in der verschiedene Gedanken nebeneinander existieren."

Karlsson ist weiterhin zuversichtlich, dass Malmö trotz möglicher Herausforderungen ihr Ziel erreichen wird. "Aber man kann nie wissen. Im Moment ist es ungewiss."

Die Geschichte des Widerstands und der Solidarität in der Gastgeberstadt macht die Situation noch komplexer. "Malmö hat eine Geschichte des Widerstands und der Solidarität, aber die Stadtverwaltung versucht, Malmö zu einer globaleren Stadt umzugestalten", erklärt Elina Pahnke, eine in Malmö lebende Journalistin. "Das hat zu Spannungen zwischen den Einwohnern geführt, die den Schwerpunkt auf öffentliche Dienstleistungen statt auf internationale Spektakel legen wollen."

Die Stadt hat eine beträchtliche muslimische und palästinensische Bevölkerung und wöchentliche pro-palästinensische Proteste, seit Israels Krieg im Gazastreifen im Oktober begann. Die Proteste während des Live-Finales am Samstag könnten die größten seit diesen ersten Wochen sein.

"Wir wollen der EBU zeigen, dass die Einwohner von Malmö ihren Versuch der Kunstwäsche ablehnen", sagte Mohammad Ghannam, der die BDS-Gruppe leitet, die sich für einen Eurovisionsboykott einsetzt.

Ein schwedischer Polizeivertreter erklärte, es handele sich um eine der größten Sicherheitsmaßnahmen, die Malmö je gesehen habe, und an der Beamte aus Dänemark, Norwegen und Schweden beteiligt seien.

Letzte Woche hat der Nationale Sicherheitsrat Israels seine Reisewarnung für Malmö erhöht und Israelis, die den Eurovision Song Contest besuchen wollen, aufgefordert, ihre Teilnahme noch einmal zu überdenken, da "die konkrete Sorge besteht, dass Terroristen die Proteste und die israelfeindliche Atmosphäre ausnutzen werden, um Anschläge auf Israelis zu verüben" und Malmö als Drehscheibe für "israelfeindliche Proteste" eingestuft wird.

Lara Yosef, eine 30-jährige syrische Einwanderin, die an der Demonstration am Samstag teilnimmt, sieht Bilder von Blut, wenn sie die Eurovisionswerbung in ihrer Stadt sieht. "Ich hoffe, dass einige Künstler auf der Bühne ein Statement abgeben werden", so Yosef.

Inmitten der bestehenden Spannungen wurden einige Künstler online belästigt und beschimpft, während andere die Anti-Israel-Proteste lobten. "Mehr Macht für sie, weil sie protestieren", erklärte Bambie Thug, woraufhin ihr Medienmanager darum bat, das Gespräch wieder auf ihre Musik zu lenken.

Aber die Mehrheit konzentriert sich darauf, die zunehmende Ablenkung zu ignorieren, und schließt sich den Organisatoren der Eurovision an, indem sie vorsichtige Bemerkungen machen. "Unser Mitgefühl gilt allen, die sagen, dass Krieg schrecklich ist", erklärte Aljona Aljona aus der Ukraine. "Wer sonst kann wirklich beschreiben, wie ein Krieg ist?"

Quelle: edition.cnn.com