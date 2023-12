Die dänische Königin Margrethe kündigt an, dass sie nach 52 Jahren auf dem Thron abdanken wird

Königin Margrethe wird den Thron an ihren Sohn Kronprinz Frederik übergeben, sagte sie in ihrer traditionellen Silvesteransprache, die im dänischen Fernsehen übertragen wurde.

Nach einer Rückenoperation im Februar 2023 habe sie sich Gedanken über die Zukunft gemacht und beschlossen, dass "jetzt der richtige Zeitpunkt" sei, die Verantwortung an die nächste Generation zu übergeben.

"In zwei Wochen bin ich seit 52 Jahren Königin von Dänemark. Eine solche Zeitspanne hinterlässt bei jedem ihre Spuren - auch bei mir! Die Zeit fordert ihren Tribut, und die Zahl der "Wehwehchen" nimmt zu. Man kann nicht mehr so viel unternehmen, wie man es früher geschafft hat", sagte sie in ihren Ausführungen.

Quelle: edition.cnn.com