Deutschland und Frankreich erhöhen die Sicherheit vor den Silvesterfeiern

Die Polizei in der deutschen Stadt Köln verstärkt ihre Kräfte, nachdem berichtet wurde, dass islamistische Gruppen möglicherweise einen Anschlag auf den berühmten Kölner Dom in der Silvesternacht planen.

Der Polizeipräsident Martin Lotz sagte auf einer Pressekonferenz, dass Beamte mit Maschinenpistolen und Schutzwesten in der Stadt eingesetzt werden sollen.

Die gotische Kathedrale der Stadt kündigte an, dass sie "aufgrund der aktuellen Sicherheitslage" bis auf Weiteres nur für Gottesdienste geöffnet sein werde, hieß es in einer Erklärung, die in den sozialen Medien veröffentlicht wurde.

In Berlin versucht die Polizei unterdessen, über die sozialen Medien auf die Gefahren von Feuerwerkskörpern aufmerksam zu machen.

"Greift uns nicht an. Schießen Sie nicht mit Böllern und Raketen auf uns. Vermeiden Sie Strafen oder mehrjährige Haftstrafen", warnte die Berliner Polizei in einem Video, das im Vorfeld der Silvesternacht auf X, früher bekannt als Twitter, veröffentlicht wurde.

Die Besorgnis ist groß, nachdem die Silvesterfeierlichkeiten in Berlin im vergangenen Jahr in gewalttätige Ausschreitungen ausarteten. Mehrere Personen wurden verletzt, darunter Polizisten und Feuerwehrleute, die angaben, dass Feuerwerkskörper absichtlich auf sie gerichtet waren. Die Pyrotechnik löste auch Straßenbrände aus.

Nach Angaben der deutschen Zeitung Die Zeit sagte Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner, dass die Polizei in der Hauptstadt in diesem Jahr besser ausgerüstet sei als im letzten Jahr und "wenn nötig" die volle Gewalt einsetzen werde.

Frankreich wird unterdessen 90.000 Polizisten einsetzen, da das Land einer "sehr hohen terroristischen Bedrohung" ausgesetzt sei, sagte der französische Innenminister Gérald Darmanin am Freitag.

"Ich habe um eine sehr starke Mobilisierung unserer Polizei und Gendarmerie gebeten, da eine sehr hohe terroristische Bedrohung besteht, natürlich aufgrund der Geschehnisse in Israel und Palästina", sagte Darmanin vor Journalisten.

Nach Angaben des französischen Innenministeriums ist die Zahl der mobilisierten Polizisten in etwa so hoch wie in der Silvesternacht des vergangenen Jahres.

Abgesehen von terroristischen Bedrohungen kommt es in Frankreich traditionell zu einem Anstieg von kleineren Straftaten, insbesondere von brennenden Autos, wenn die Menschen die Ankunft des neuen Jahres feiern.

Das französische Innenministerium begrüßte einen Rückgang der Zahl der am 31. Dezember 2022 angezündeten Autos: 690 im Vergleich zu 874 am 31. Dezember 2021.

Die erhöhten Sicherheitsvorkehrungen wurden getroffen, nachdem in mehreren europäischen Ländern vor Heiligabend ähnliche Maßnahmen ergriffen worden waren.

In Ländern wie Frankreich, Deutschland und Österreich wurden die Sicherheitskontrollen und der Schutz von Kirchen vor der Christmette und den Weihnachtsfeiern erhöht.

Anfang Dezember wurden vier mutmaßliche Hamas-Mitglieder , die im Verdacht stehen, Terroranschläge auf europäischem Boden zu planen, von deutschen und niederländischen Behörden verhaftet.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com