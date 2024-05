Der weltweit größte Staubsauger zur Beseitigung von Luftverschmutzung wurde vorgestellt. Erfahren Sie mehr über seine Funktionsweise.

Das Schweizer Unternehmen Climeworks hat seine zweite kommerzielle Anlage zur direkten Luftabscheidung mit dem Namen "Mammoth" vorgestellt. Diese Anlage ist zehnmal größer als ihre Vorgängerin Orca, die 2021 in Betrieb genommen wurde. Die Hauptaufgabe von Mammoth besteht darin, Luft zu absorbieren und den Kohlenstoff mit Hilfe von Chemikalien abzutrennen. Der Kohlenstoff wird dann tief in den Untergrund verpresst, in feste Produkte umgewandelt oder wiederverwendet. Climeworks plant in Zusammenarbeit mit dem isländischen Unternehmen Carbfix, den Kohlenstoff unterirdisch zu transportieren, um ihn auf natürliche Weise in Stein umzuwandeln und damit dauerhaft zu binden. Dieser Vorgang wird mit der reichlich vorhandenen, sauberen geothermischen Energie Islands betrieben.

Direkte Luftabscheidung (Direct Air Capture, DAC) ist eine neuartige Klimalösung, die angesichts der anhaltenden Verbrennung fossiler Brennstoffe von Regierungen und der Privatwirtschaft zunehmend Beachtung findet. Im Jahr 2023 wurde in der Atmosphäre eine rekordverdächtige Kohlendioxidkonzentration erreicht, die den Planeten erwärmt. Angesichts der Erwärmung des Planeten und der damit verbundenen schädlichen Auswirkungen auf Mensch und Natur schlagen viele Wissenschaftler vor, Wege zu finden, um Kohlenstoff aus der Atmosphäre zu entfernen und gleichzeitig den Verbrauch fossiler Brennstoffe zu reduzieren. Technologien zur Kohlenstoffentfernung wie DAC werden jedoch kritisiert, weil sie kostspielig und ressourcenintensiv sind und sich in großem Maßstab nicht bewährt haben. Einige Befürworter von Klimaschutzmaßnahmen befürchten außerdem, dass diese Technologien von politischen Maßnahmen zur Reduzierung des Verbrauchs fossiler Brennstoffe ablenken könnten. Lili Fuhr, Direktorin des Fossil Economy Program am Center for International Environmental Law, äußerte in ihrem Kommentar zu Technologien zur Kohlenstoffabscheidung im Allgemeinen Bedenken über mögliche Unsicherheiten und ökologische Risiken.

Climeworks hat im Juni 2022 mit dem Bau von Mammoth begonnen und verfügt derzeit über 12 modulare Sammelbehälter, zu denen bald weitere hinzukommen sollen. Diese Container dienen als Vakuumkomponenten der Maschine, die den Kohlenstoff selbständig auffängt und leicht bewegt und gestapelt werden kann. Mammoth ist darauf ausgelegt, bei voller Kapazität 36.000 Tonnen Kohlenstoff aus der Atmosphäre zu entfernen, was etwa 7.800 benzinbetriebenen Autos entspricht, die ein Jahr lang nicht mehr auf der Straße fahren.

Nach Ansicht von Stuart Haszeldine, Professor für Kohlenstoffabscheidung und -speicherung an der Universität Edinburgh, ist Mammoth ein entscheidender Meilenstein im Kampf gegen den Klimawandel, da es die Ausrüstung zur Abscheidung von Kohlenstoffverschmutzung verbessert. Haszeldine gab jedoch zu bedenken, dass es sich nur um einen kleinen Teil dessen handelt, was erforderlich ist.

Derzeit sind alle Anlagen zur Kohlenstoffabscheidung weltweit in der Lage, jährlich etwa 0,01 Millionen Tonnen Kohlenstoff abzuscheiden, was deutlich unter den 70 Millionen Tonnen liegt, die nach Schätzungen der Internationalen Energieagentur bis 2030 benötigt werden, um die globalen Klimaziele zu erreichen. Andere Unternehmen entwickeln derzeit noch größere DAC-Anlagen, wie Stratos in Texas, die 500.000 Tonnen Kohlenstoff pro Jahr entfernen können.

Einige Kritiker sind skeptisch, was den Einsatz und den Zweck solcher Technologien angeht. Occidental, der Ölkonzern, der hinter der Stratos-Anlage steht, gibt beispielsweise an, dass der abgeschiedene Kohlenstoff unter der Erde gelagert wird, erwähnt aber auch die Verwendung des abgeschiedenen Kohlenstoffs bei der verstärkten Ölgewinnung - ein Verfahren, bei dem Kohlenstoff in Bohrlöcher gepresst wird, um die verbleibenden Ölreserven aus alternden Ölfeldern herauszudrücken und so die Förderung weiterer fossiler Brennstoffe zu ermöglichen.

Der Mitbegründer und Co-CEO von Climeworks, Jan Wurzbacher, ist optimistisch, was das Potenzial von DAC angeht, und führt Mammoth als Teil des Plans von Climeworks an, bis 2030 auf 1 Million Tonnen Kohlenstoffabscheidung pro Jahr und schließlich 1 Milliarde Tonnen bis 2050 zu steigern. Zu den künftigen Projekten gehören mögliche DAC-Anlagen in Kenia und den Vereinigten Staaten.

