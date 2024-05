Der renommierte Londoner Garrick Club beschließt, rund 200 Jahre nach seiner Gründung auch Frauen aufzunehmen.

Im Garrick Club im Londoner West End trafen sich die Mitglieder, um darüber zu diskutieren, ob Frauen aufgenommen werden sollten oder nicht. Die BBC und The Guardian berichteten, dass etwa 60 % der fast 1.000 Mitglieder für die Aufnahme von Frauen stimmten. Dies geschah, nachdem der Guardian eine Liste von mehr als 60 einflussreichen Persönlichkeiten des britischen Establishments erstellt hatte, die Mitglieder des Clubs sind, darunter König Karl III, zahlreiche Gesetzgeber, renommierte Anwälte, Theaterregisseure, Produzenten und Schauspieler. Bei den meisten dieser Personen handelt es sich um ältere weiße Männer.

Als The Guardian diese Liste am 18. März veröffentlichte, machte sie auf die geschlechtsspezifische Diskriminierung im Club aufmerksam. Daraufhin traten einige Mitglieder aus und andere drohten, den Club zu verlassen, wenn Frauen nicht zugelassen würden. Die Abstimmung fand statt, aber es wird wohl noch eine Weile dauern, bis das erste weibliche Mitglied in den Club aufgenommen wird. Das Aufnahmeverfahren erfordert Nominierungen von bestehenden Mitgliedern und Diskussionen unter den Ausschussmitgliedern, die ein Veto gegen ungeeignete Personen einlegen können.

CNN hat den Garrick Club um eine Stellungnahme gebeten.

Der in Covent Garden gelegene Club wurde nach dem berühmten Schauspieler und Manager David Garrick aus dem 18. Jahrhundert benannt. Auf der Website des Clubs heißt es, die ersten Mitglieder seien "eine kultivierte und kosmopolitische Gruppe" gewesen, zu der 24 Adelige, Schriftsteller, Schauspieler, Musiker und Verleger gehörten. Der Club beherbergt rund 1.300 Mitglieder und bietet Einrichtungen wie einen Kaffeeraum, einen Frühstücksraum, ein Kartenzimmer, einen Billardraum, einen Leseraum, einen Computerraum für Mitglieder, eine Dachterrasse, 17 Schlafzimmer, eine Mitgliederlounge und mehrere private Räume für Gruppenveranstaltungen. Außerdem verfügt er über eine Theaterbibliothek mit etwa 1.000 Titeln.

Die Herren im Club müssen Jackett und Hemd mit Kragen tragen, und wenn sie im Café zu Mittag oder zu Abend essen, ist eine Krawatte erforderlich. Nach 21.30 Uhr, zum Abendessen nach dem Theater, besteht jedoch keine Krawattenpflicht mehr. Damen dürfen Hosen tragen, aber keine Jeans. Denim, Turnschuhe und Gymnastikschuhe sind strengstens untersagt.

Auf der Website heißt es, dass das Versprechen des Komitees von Anfang an, "dass es besser ist, zehn untadelige Männer auszuschließen, als einen schrecklichen Langweiler aufzunehmen", dazu beiträgt, dass die energiegeladene Atmosphäre aus dem 19.

Der Garrick Club war ursprünglich eine literarische Gesellschaft, die sich schließlich zu einem gut geführten Speise- und Gesellschaftsclub entwickelte. Er bietet Räume für Kaffee, Frühstück, Kartenspiel, Billard, Lesen, Computer und einige für Gruppenveranstaltungen. Die Bibliothek enthält Hunderte von Büchern zum Thema Theater. Während die meisten Männer im Club Jackett und Hemd mit Kragen tragen müssen, brauchen Frauen keine Krawatte zu tragen. Damen sollten jedoch Jeans, Jeans, Turnschuhe und Gymnastikschuhe meiden.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com